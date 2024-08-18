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未來城市：網證減騙案？ 有讚成效彰 有憂私隱泄

【明報專訊】港人對內地實名制不會陌生，只要你曾經網購掃貨或北上消費，大多已把回鄉證掃描上傳至網上。全球私隱數據外泄頻頻，你會否擔心黑客入侵淘寶或微信，盜取資料作詐騙？公安部上月起草《國家網絡身份認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《徵求意見稿》），計劃集中認證網絡個人身分、處理和儲存個人資料，縮減不同平台各自收集資料的範圍，正正嘗試解決網絡安全隱憂。這被稱為「網證」和「網號」的措施，是否尚方寶劍，百利而無一害？

反對者憂無權上網

「香港入境處電話予您通知，你有一封信件，你多次聯繫都無人領取，廣東話按1，普通話按2。」記者準備就內地的大熱議題「網證」和「網號」，採訪香港浸會大學新聞系副系主任閭丘露薇前，收到一通這樣的詐騙電話。電話那頭操台灣腔普通話、自稱入境處職員的劉先生告訴我，我曾用廈門電話號碼18805051006，發布支持港澳獨立、反對香港實施23條的反動言論，要我立即到入境處處理，否則身分證將被註銷。

記者當然沒持有這個號碼，也沒發布過違規言論，但若再膽小一點，可能會被嚇窒，乖乖奉上騙金。電話騙案是香港一大治安難題。警方今年首季錄得474宗電話騙案，雖然數字按季跌三成多，但損失金額按年升超過3倍達7.89億元，其中假冒官員的騙金最多。

閭丘露薇說，不少內地網民支持「網證」和「網號」措施，正正想政府更精準打擊詐騙——執法部門集中收集多個網絡平台的使用者痕迹，可快速鎖定嫌疑人。可是，多個法律學者曾發表反對意見，有人形容網證和網號與「健康寶」相似，即疫情期間以健康狀態決定市民可否進出不同處所的手機應用程式，也有人說新措施將令個人私隱在中央平台前「裸奔」。

「上網是不是人的基本權利？反對措施的人會擔心，如果國家不批准怎麼辦？以前講錯說話，可能最多有一個平台封鎖我，之後可能一說錯就在全網封鎖，其他服務都用不到，後果更嚴重。」閭丘露薇認為草案很大機會通過，但人們提出的憂慮不是毫無道理。

公安部推網證 打過分蒐信息

「網號」是一串不含明文身分信息（如姓名、身分證號碼、電話號碼）、由數字和英文字母組成的10個字符；「網證」則指承載網號及非明文身分資料的網絡身分憑證。《徵求意見稿》說明，網號和網證實施下，網民可用「國家網絡身份認證」手機應用程序直接登記、核驗身分，毋須透過個別網絡服務平台，由此最大限度減少平台以落實「實名制」為由，超範圍採集、留存公民個人信息。

稿件第六條指，新措施採取「自願原則」，僅鼓勵各部門、行業配合；第八條指，中央平台將用「最小化原則」，為各網絡平台提供身分核證結果。政府把徵求意見截止日期定在本月25日，但「國家網絡身份認證（試點版）」已登錄多個應用程式商店，可在10個政務和71個互聯網平台使用。本報記者月初已親身試用，涉及NFC識讀證件、人臉識別等五個步驟。

「前幾年內地最初推行實名制，結果讓網絡平台掌握大量個人信息，讓它們影響力過大，也有泄漏風險。當年政府還沒有考慮到這些問題，但現在逐漸有concern（疑慮）。」中大法律學院教授李治安稱，近年內地和香港詐騙案數量大增，但原因不是「大家變笨」，而是騙徒掌握的數據多了很多。「國內平台登記其實要求非常多信息，身分證號碼、手機號碼要綁定在一起。在淘寶買東西，平台甚至可以看到家人互相推薦的商品，詐騙電話進來的時候，不止知道你的情况，也知道你家人情况，你更容易受騙。網證網號很可能就是想矯正這個問題。」

話雖如此，李治安對網號和網證措施也有保留，認為網絡讓人匿名發表意見，可讓社會小眾、吹哨人和異議者安心發聲，指出社會不公或失當行為。他於2016年合著期刊論文（注）表達對內地實名制發展的擔憂，提及即使未有平台實名制前，網民使用服務時亦會將身分透露給可信的服務供應者，如互聯網服務供應商，因此不是絕對匿名，而是「traceable anonymous（可被追溯的匿名）」。他認為，若要進一步要求網民在網絡平台實名登記，應謹慎考慮好處是否真的大於壞處。

「在西方，保障隱私權讓個體免受國家影響，但在中國，政府隱私權的設定是保護個體不受其他人、企業侵害。」李治安說，內地政府想實現的，是網絡上的秩序及和諧，但可能造成寒蟬效應，使人們害怕發聲後被人認出，承受後果。

注：Lee, Jyh-An and Liu, Ching-Yi. ''Real-Name Registration Rules and the Fading Digital Anonymity in China.'' Washington International Law Journal 25, no. 1 (2016).

學者稱網證缺上位法

清華大學法學院教授勞東燕在已被刪除的微博文章提問，網絡實名制推行12年，全國超過10億網民在不同平台留下個人信息，現今再推網號和網證還有什麼意義？她指網號和網證缺乏上位法，有法律依據問題。李治安解釋，網號和網證計劃以屬於「行政規則」法律位階的「管理辦法」實施，勞東燕指出法治國家要制定對人民權利有明顯限制的行政規則，要有明確對應的法律授權，而網號和網證未做到這點。

「雖然目前強調措施是自願性，但當很多平台都配合新措施之後，結果可能人民權利實際上受到限制，不註冊網號和網證無法使用網路服務。」不過，李治安亦指出，中央政府可能對此有不同理解，如在《徵求意見稿》的附件說明網號和網證有《中華人民共和國個人信息保護法》等上位法為依歸。

單一平台信息多 易成黑客目標

勞東燕近年就公共法律議題積極建言，曾影響不同法律實施細節，但今次發文質疑新措施為管控網民後，曾被網民稱作「反賊」。李治安憶述，最初政府以打擊棘手網絡問題如「隨便罵人、誹謗和未成年成人影片」為由，推出實名制。就維護社會秩序而論，他同意「實名制比較方便執法機關執法，透過網絡找到嫌疑人」，只是多年來不少人猜測監控也是動機之一。

北京大學法學院教授沈巋從「比例原則」探討網號和網證，網文也已被刪除。他不否定措施，認為減少個別平台收集個人信息的目標合法和正當，亦相信措施能達到此效，但擔心該措施可能令網民變得更謹慎，不敢就公共議題提出主張和交流，使網絡空間失去活力，如用不成比例的「大炮打蚊子」。

李治安對新措施的成效抱有懷疑：「過去實名制幫助打擊違法行為，但是國家認為平台蒐集個人信息的風險太大，沒辦法規範它們用多少資源來保護這些信息，所以現在就乾脆由國家自己來做，認為這樣大家會安心。」只是國家的網絡安全技術，也不是萬無一失，如2022年上海公安數據庫被入侵，過十億內地居民的信息外泄。他續稱，單一平台收集的個人信息愈多，愈容易成為黑客攻擊的目標，外泄風險更大，國家主導的平台也無法免除這個風險。

方保僑：實名制增騙徒成本

另邊廂，香港在電話卡實名制實施兩年多後，騙徒仍然猖狂，更全面的網絡實名制會否是一條出路？香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，電話卡實名制的漏洞，在於很多電訊商無能力核對身分資料。政府集中處理（如現在可用「智方便」為電話號碼實名登記）後，或能填補這個漏洞。

那如內地般，擴大香港實名制至網絡，有沒有可能進一步杜絕騙案？方保僑認為網號和網證是可以考慮的方案。「平時有騙案，大家會問政府為什麼不做好防騙工作，但一去到監管，大家又覺得唔可以。我覺得言論自由當然重要，但騙案也要處理，現在騙案是多到一個點。」當下香港網民不需實名登記，就可以用臉書等社交平台，方保僑說這是臉書假帳滿天的原因。「開個假電郵註冊假帳戶，有多麼難？」他同意網絡活動是traceable anonymous，但人們亦可用VPN避過追蹤，就算騙徒得到真的IP地址，也無法得知使用者為何人。

不法分子往往能找出實名制的漏洞，即使香港實施類似網號和網證的措施，騙徒仍能在外地用網絡電話（VoIP）修改來電顯示，佯裝政府部門或企業職員打給受害人，也可用俗稱「貓池」即可插入多張電話卡的設備，源源不絕打給受害人，一個號碼被禁就換另一個。方保僑說，實名制無法將騙案清零，但起碼增加騙徒成本，讓騙徒行蹤更容易被追溯，盡可能堵截騙案發生。

通訊辦兩年截逾四百萬可疑電

記者就打擊電騙，和香港會否跟進網證和網號，查詢通訊事務管理局辦公室。通訊辦稱內地措施不屬自身管轄範疇，因此不作回覆。通訊辦續指截至上月底，有約280萬張不合規新電話儲值卡登記被拒絕，和245萬張已登記但不合規的儲值卡被取消。通訊辦正要求電訊商引入「智方便」，更有效核實登記人身分。通訊辦、警方及主要電訊商的工作小組，自2022年9月起已攔截約410萬以香港區號為首的可疑來電、根據警方資料停止超過4600個涉嫌詐騙的號碼的電訊服務，封鎖14300個涉嫌詐騙網站、制定業務守則讓電訊商監察並暫停約100萬個懷疑涉及詐騙活動的本地號碼的服務，又提醒市民時刻提醒自己和親友保持警覺，善用「防騙易18222」熱線和「防騙視伏App」，有需要則報警求助。

就文首提及的詐騙電話，記者嘗試撥打「防騙易18222」熱線查詢，可惜兩次均遇線路繁忙無人接聽，警方網頁「守網者」只能查到其中一個可疑來電。閭丘露薇說，比起不斷擴大實名制規模，以監控思維打擊騙案，提升每個公民的數位素養，認識常見騙案的特徵更為重要。方保僑稱，我們要學會對任何電話和網絡資訊保持批判態度，收到自稱「入境處」的恐嚇電話不要緊張，也不要貪圖優惠資訊，是比起實名制更直接的防騙方案。

【防騙篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 資料圖片、網上圖片

{ 美術 }朱勁培

{ 編輯 }周淑樺

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