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民間故宮：朱翁收藏 回溯香港舊貌

【明報專訊】常聽說「凡事皆有因，有因必有果」，何為因？何為果？佛教的因果觀離不開「緣」，世間一切事物因緣生，因緣滅，譬如說一顆種子，因陽光、水和泥土的滋養而生長，長出枝芽，結成果子。facebook專頁「朱翁同行 」創辦人鄺志康與歷史文化研究者、藝人朱維德（朱翁）伉儷相識也是一場因緣際會……

因/佛/結/緣

考究本地寺院 結識朱翁

現年93歲的朱翁，活躍於電視銀幕曾近半世紀，從1960年代電視台「麗的映聲」播放的《香港掌故》，到2019年停播的無綫電視（TVB）節目《文化廣場》，均見其身影。鄺志康初知道朱翁其人，除了從電視機中望見他談笑風生、咬字清晰、說話抑揚頓挫的樣子，更因鄺於中學修讀中史，老師提及香港近代史時，推薦閱讀朱翁所著的《香港掌故》系列3本書，書中文章篇幅短小，「每個主題的圖文不超過3頁」，是不錯的學生讀物。鄺這才發現朱翁身兼演員、主持和作家等多重身分。

鄺志康本身對文字深感興趣，理科和工科則興致缺缺，為謀求好出路，大學選讀工商管理，但文科心仍未熄，畢業後攻讀香港城市大學語言學文學碩士課程，其間接觸到梵文，不少佛經以梵文書寫，他覺得有趣。當時教授梵文的大學碩士課程不多，他特意到香港大學佛學研究中心旁聽，認識到現為香港珠海學院佛學研究中心客座副教授崔中慧。一天，他收到崔教授的電郵，原來香港佛教媒體「佛門網」正招聘合約記者和編輯，他一邊修讀碩士課程，一邊去港大旁聽，心想：「我繼續讀書，還是出社會工作呢？」。考慮到家中兩老已退休，再讀個三五七年，似乎不太理想，便欲應聘。鄺志康毫無佛教背景，大學所讀課程亦不太相干，難證明他「可以做一名記者或編輯，尤其是一個佛教媒體」，但佛教常言因緣，因緣正是奇妙而不可思議的，他膽粗粗去應徵，最終獲聘為編輯，「他們沒介意我是一張白紙」，後來獲擢升為高級編輯。

整理精舍歷史 無從入手

公司辦公室在荃灣，既不是工廠大廈，也不是商住大廈，而在一間寺院——1939年創建的東蓮覺苑弘法精舍。因公接觸佛教思想，鄺志康開始信奉佛教，正式皈依成為佛教徒。弘法精舍是培育僧侶的重要場所，鄺志康稱不少高僧大德曾求學於此，在推動佛教發展扮演重要角色。約3年前，他獲委任整理弘法精舍的歷史紀錄，從此展開香港佛教歷史文化研究計劃，「發覺原來我對（佛教）歷史的興趣比語言更大」。

鄺志康說，據非正式統計，包括樓高不逾兩層、貌似民居的道場在內，全港約有300間寺院，那麼他該從何入手？他說佛教法師以前會聚居部分地區並興建寺院，例如荃灣、屯門、沙田和大埔一帶，也有大嶼山的鹿湖和昂坪等地，例如昂坪的「寶蓮禪寺」，他選擇由大嶼山開始考究。他讀到朱翁用圖文仔細記錄大嶼山舊貌的《朱翁同遊 香港原貌》，書中有不少佛教寺院舊照，於是聯絡出版社，請求朱翁授權使用照片。與朱翁初見，鄺志康拿相集向他討教，傾談間發現朱翁雖非佛教徒，曾到訪多間寺院，「他（朱翁）甚至對寺院亦產生某程度的感情，例如每次去寶蓮禪寺，一定會訪問大和尚（或稱住持），另外他喜歡吃某間寺院的齋菜」，這些點滴可見朱翁與佛教的淵源，也拉近兩人第一次見面的距離。

遠/足/紀/錄

記錄行山過程 留下珍貴圖像

朱翁行山時無意中記錄不少寺院，例如位於南大嶼萬丈布附近的慈興寺，朱翁曾拍下慈興寺的飛龍雕塑，鄺志康解釋這張照片之所以珍貴，因為時至今日去這個地方仍不易，「沒有車可直達」。慈興寺地理位置隱蔽，風景卻很優美， 「朱翁很喜歡去這些窿窿罅罅（偏僻地方），愈難去、愈無人去的地方，他愈想去」。或因人迹罕至，現時慈興寺一帶看上去不如舊照中廣闊無垠，鄺形容那裏雜草叢生，有丁點荒廢的感覺。不過記者與鄺志康相約的訪問地點既非弘法精舍，亦非慈興寺，而是在荃灣老圍的東普陀講寺。

朱翁做藝人前，是一名教師，曾在長洲官立中學和渣華道官立小學教書。周一至周五是上課日，自是不得空閒，鄺志康稱朱翁甚或周六也要處理教學事務，只餘周日有空檔行山，逢周日行山是朱翁的習慣。朱翁會為每次遠足做紀錄，把行程寫在單行練習簿中，並按編號有序地整理，鄺志康持有的最早紀錄是1960年朱翁游走荃灣千佛山一帶。「千佛山就是（東普陀講寺）這一帶，即老圍。」朱翁不時帶學生同遊，用菲林相機拍照，「他習慣拍完菲林後，一定曬sample出來挑選，決定保留哪張」。朱翁雖早在1950年代有行山習慣，但鄺志康引述朱翁舊生回憶指，朱翁早期未算行山發燒友，相片多是他人所拍，因此1960年遊千佛山東普陀講寺，可說是他首次完整記錄行山過程及冲印全部照片。

從朱翁拍的菲林相可見東普陀講寺正門牌匾的「普」字用篆書寫成，但現已拆卸。記者在網上搜尋那已拆卸的正門相片，只找到香港中文大學校史館電子相簿裏，1955年新亞書院學生遊東普陀講寺照。鄺志康稱香港佛教界不太特別着重記錄，而朱翁行山時拍下的寺院照片，正能補足他研究佛教歷史的空白，「他（朱翁）留下很多（寺院）原貌，對我們的研究很有用」。

若要數鄺志康覺得最精彩的一張相，是朱翁拍下鹿湖凌風石澗的摩崖石刻，左右兩邊分別刻有「弘傳不朽」、「佛語心宗」，中間則有「法門聞中入，聖道第一流」的佛教語句。鄺稱，這語句是由寶蓮禪寺第二任方丈筏可大和尚所刻，「（石刻）的署名不是署筏可，但研究佛教歷史就知道，這位法師的隸書風格特別不同，有其個人風格，一看便知」。至於筏可大和尚在崖壁上刻字的原因，鄺志康無從稽考，他不敢推敲，只道這或是文人習性，「到一個地方就會刻些字，以示你曾在這裏留下足迹」，或欲留下佛教思想，讓途人看見時有所思考和沉澱也未可知。

歷/史/收/藏

藉整理資料磨練心志

朱翁影的菲林相有時能拼出完整的山脊線，恍似航拍照，原來是他拿着一部Leica菲林相機逐格拍下。鄺志康小心翼翼拿出朱翁的菲林底片，說：「基本上他沒出過錯，不是這裏剪一格，這裏又剪一格，然後拼出來。」朱翁要記得自己拍每張相的位置，可見他憑肉眼判斷距離的準繩度和耐性。現在有先進的航拍科技，不怕影不到高質的全景相，但朱翁人手影的菲林相難以複製，鄺志康難忘朱翁曾說：「所有相都要掂到土地去影。」意即攝影者站在現場拍攝，要與環境有連結。

朱翁踏遍香港山水，四圍影相也不迷路，鄺志康稱朱翁行山必備他於1950年代，從夜冷舖以24元買下的24張GSGS 3868地形圖，「因為當時（約1930年代）所有GSGS 3868地圖由英軍繪製，朱翁稱軍用地圖」。鄺從背包拿出一張泛黃且經多張膠紙黏補、由英國陸軍部（War Office）於1949年重印的香港和新界吐露海峽地圖，地圖滿是朱翁的手寫筆記。鄺說朱翁每每行山歸來，都會抄錄「掌故」，即地名、路線、地方別稱等，更以不同顏色標示山路的險要程度，並視軍用地圖如

珍寶，「爛掉又補番、又爛再補番」。「他每次去一個新地方，都要寫下來。」而且部分地方朱翁不止去一次，會再更新路線，「有些地方他會擦掉，或者寫此路不通」。

朱翁每趟旅行看似隨心，但鄺志康從朱翁收藏的地圖、菲林照到行山筆記，看到朱翁做事井井有條。鄺志康從背包翻出不少朱翁舊物，像多啦A夢的百寶袋，原來他共有4大箱朱翁的收藏待整理。朱太與鄺志康談及兩老年事已高，朱太盼朱翁的歷史收藏能被好好利用，例如研究香港歷史，「因為朱太的理解和支持，讓我有機會收藏朱翁的行山筆記、照片、菲林底片及地圖」。

鄺志康笑言他是急性子，做事有時做一下，停一下，要他整理佛教歷史，或朱翁收藏，對他來說算是一種「修行」，他看到朱翁收拾物品有套系統，也不禁反問自己為何做事雜亂無章，在整理資料的過程中無形地磨練心志，學會慢下來和專心致志。保管那麼多朱翁收藏，鄺志康有何打算？他正思索能否進一步為此作研究項目。幾年前朱翁計劃出版新書《消失了的》，終未成事，或許「我可以繼承朱翁的意願」，做另類的《消失了的》。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 曾憲宗、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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