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2024年8月18日星期日
星期日生活
星期日生活
中元建醮 一場坪洲人的派對
不怒自威大士王
周日話題：東京作為城市見學彼岸
什麼人訪問什麼人：訪張艾嘉 淬煉創作胸襟
誰人日記：PRN
無名周記：騎呢時代的騎呢大亨
同場加映：多元宇宙的終極自毁 《死侍與狼人》與《雨傘學院》
老少女之麻糬周記！
圖文城市：uncredited
Short D：（十一）：希臘悲劇小哨兵
五音筆傳：成為快時尚音樂之前：80年代芝加哥的House Music
#041 金魚囝
放心寫作：#99 有心不怕遲
讀者來信：〈金牌的重〉
阿貓阿狗：#242 海豚
movie chic, movie style：《鬼才之道》——陰間瘋狂諷刺喜劇
甜蜜的復仇：萍水相逢中穿行
家明雜感：《異形：羅穆盧斯》 遺忘不了元祖陰影
影片簡評
單元連載：香港書111
星期日文學‧潛藏在奧運開幕式的法國文學與文化
{結束飄泊達人}無家者協會同工 打開大門 人人可進 在大南街有一個家
讀食時光：推理要在煮飯前 破案要靠親子丼
民間故宮：朱翁收藏 回溯香港舊貌
通識導賞：港式國防電影 含着熱淚笑中抗戰
街知巷聞：聲音領航漫步官涌 認識我城「虛空之地」
未來城市：網證減騙案？ 有讚成效彰 有憂私隱泄
圖文城市：uncredited
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【明報專訊】他們都是參與電影製作，而沒有被看見、沒有被記得的人。
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中元建醮 一場坪洲人的派對
不怒自威大士王
周日話題：東京作為城市見學彼岸
什麼人訪問什麼人：訪張艾嘉 淬煉創作胸襟
誰人日記：PRN
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同場加映：多元宇宙的終極自毁 《死侍與狼人》與《雨傘學院》
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阿貓阿狗：#242 海豚
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單元連載：香港書111
星期日文學‧潛藏在奧運開幕式的法國文學與文化
{結束飄泊達人}無家者協會同工 打開大門 人人可進 在大南街有一個家
讀食時光：推理要在煮飯前 破案要靠親子丼
民間故宮：朱翁收藏 回溯香港舊貌
通識導賞：港式國防電影 含着熱淚笑中抗戰
街知巷聞：聲音領航漫步官涌 認識我城「虛空之地」
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