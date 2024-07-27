首先，醫管局的電腦系統運作如下。醫生訂的覆診期一般以「星期」為單位，每一個月就算四個星期，所以「半年後見」等於26星期後覆診。我們在預約系統輸入26星期，電腦便會印出26星期後的覆診紙，並且彈出藥物處方系統。醫生揀選需要處方的藥物後，系統會自動預設所有藥物都開至下一次覆診期的前一天，也就是剛剛好要覆診的那一天就沒有藥吃。印出藥單，病人便拿着那張藥單到藥房，由藥劑部同事數藥、派藥。

「開多一星期」，我們要手動將所有本來預設了26星期的藥物改寫27星期。看似簡單的舉手之勞，但在藥物紀錄上，藥物日子便會和覆診日子不脗合。病人健康精壯不用入院、得一兩個門診覆診的話還好，但內科病人經常入院，也經常有很多覆診。入院後、覆診後，藥物加加減減，又要叫專科甲的醫生開多一點專科乙的藥，今次寫一個日子、下次寫另一個日子，藥物紀錄上便可以亂七八糟，一隻藥被處方了兩次、改動了三次，最後便會出現了好幾個不同的日期，一塌糊塗。PRN藥的話，情况更甚。要是處方時寫PRN，後面會讓醫生選擇開100%、75%、50%、25%的藥。假設是26星期PRN，75%就是給19.5個星期的分量、50%就是給13星期的分量，但真正落手數藥的，依然是藥劑部的同事。

「開多藥」有漏洞 惹轉售風波

一般在門診、病房的病人，特別是老人家，最愛叫我們開「平安藥」，剛剛早兩個月才發過一次的藥又說不夠了，要多一點。在醫院工作的我們總不能每個病人也作家訪，你說藥物用完了、遺失了、跌碎了、派漏了，我們也只可以信、也只可以再開，但這個漏洞能導致很多問題，其中一件事便剛剛上了新聞，說有人將醫管局的藥物轉售圖利。

有聽過醫院傳聞，長期住院的院霸已經在病房待了好幾年，堅持不出院，也堅持每天要用PRN藥。PRN藥每天也不能少、也不能舊，天天也要給一支全新的藥膏，天天也說昨天的已經用完，每天探病時間過後，新的藥物都會無影無蹤。我自己沒有見過院霸，但因為PRN藥而引發的爭拗卻是每星期都目擊不少。專科門診配藥收費，只計覆診時間長短，不限數量。在街上賣幾十塊錢一支的藥膏，醫管局15大元便可以得到，見過有病人甚至要求每半年要發他三四十支藥膏。藥劑師和醫生跟他理論嗎？他便投訴。找醫委會、找醫院相關部門，說我們失德、說平常也是這樣開的藥膏。不幸的是，這絕不是孤例。

今次在網上轉售的只是一樽人畜無害的大便藥乳果糖，但會不會只是問題的冰山一角？

文˙Dr Who

編輯•周淑樺

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