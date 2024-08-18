明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

中元建醮 一場坪洲人的派對

【明報專訊】走出碼頭，踏上坪洲，迎面見到一尊赤面白額、怒目圓瞪的「紙人」，頗有幾分「鬼氣森森」——這是紙紮「大士王」，在佛教中的形容是「顏面被火燃燒的鬼王」，相傳是觀音菩薩化身。這尊「大士王」由坪洲「大士王扎作社」手製作，服飾繁複、做工精緻，宛如一件藝術品，卻將在今晚（8月18日），伴隨中元日的結束化作灰燼——這是坪洲「中元建醮」的重要部分。

從農曆七月十二到七月十五日，一連四日舉行的坪洲「中元建醮」，相傳已有逾70年歷史。不同於長洲「太平清醮」廣為人知，中元建醮更像是專屬於坪洲街坊的聚會，少有外人參與。一面是不希望傳統儀式受到商業干預；一面是對傳統手藝與文化少人知曉、無人傳承的擔憂，坪洲街坊有何思量？

何為「中元建醮」？「醮」是一種道教祭祀儀式，因祈求目的不同，通常被分為清醮和幽醮，前者是為祈福和慶賀，後者則是為超度亡靈。香港以清醮為主，多以「太平清醮」相稱，又稱打醮。每年四月初八（佛誕）在長洲舉辦的「太平清醮」，便是為感謝神明庇佑、祈求保境安民的清醮之一。

至於中元，想必大家都不覺陌生。今日（18日）便是中元節，又常被稱作「鬼節」，相傳農曆七月鬼門大開，無主的孤魂野鬼將從陰間來到人間遊蕩，接受供奉。道教相信，地官將在七月十五赦免亡魂之罪，並將此日定為「中元」；佛教則稱「盂蘭盆」，認為在七月十五日應舉行「盂蘭盆法會」供奉僧侶和佛陀，以拯救眾生遠離惡鬼之苦。

在佛道兩派互相影響之下，「中元醮」誕生。坪洲中元建醮總理館協理陳先生分享，坪洲「中元建醮」起源於一場瘟疫，許多鄉民染疫死去，父老鄉親向天后誠心祈禱，得到天后指引，要在農曆七月十五日舉行祭祀儀式，超度亡靈、送走鬼王，方可保一方平安。因此，每年七月十二到十五日，坪洲鄉民都會延續傳統，在天后廟前舉行各種儀式。

土生土長年輕人：難得的「娛樂」

在老人們的回憶中，「中元建醮」莊重而森嚴，鄉民虔誠祈禱。而在青年人的回憶中，「中元建醮」卻多了幾分活力與樂趣。生長於坪洲的Mike回憶：「坪洲嘅小朋友同出面嘅小朋友好唔同。」因地處離島，遠離市區，加上交通不便，「娛樂好有限，大部分的娛樂就是和朋友聚在一起玩。因此，新年、中秋、中元這些『過時過節』，是我們非常重要的娛樂活動」。島外人口中的恐怖「鬼節」，在坪洲成為了街坊聚會的「大party」。

談起「中元建醮」，Mike滔滔不絕。儘管已經搬出坪洲多年，他仍清晰記得「𠵱家幾多歲就參加咗幾多年」的「中元建醮」的每個細節。第一日（農曆七月十二）為開壇請神，街坊會共同迎接「大士王」並搬至天后宮前，傍晚時分，喃嘸先生到場誦經；第二日，喃嘸先生會到坪洲各處誦經；第三日晚，會有盛大的「恭迎聖駕」儀式，儀式結束後，街坊會紛紛上前「搶走」祭祀用品，「寓意快高長大、身體健康」；第四日則是「正日」，驅趕邪靈的「走龍船」、放生動物的「放水陸」、搶奪代表吉祥祭品的「擁嘢（搶孤）」……最後，耗費幾個月紮成的「大士王」將被投入火堆，「中元建醮」在「化大士」燃起的火光中結束。

開始於「迎大士」，結束於「化大士」，「大士王」的重要不言而喻。作為「中元建醮」主角的紙紮「大士王」，由坪洲本地紮作師傅手工製成，目測約10米高，比一旁的坪洲鄉事委員會單層建築高出不少。定睛細看，「大士王」製作精緻，連難以用肉眼看清的面部及頭頂細節，都刻劃得十分精細。「大士王」單腳站立，手指前方，頗有不怒自威之態。坪洲中元建醮總理方先生說：「這麼多年過去，大士王的面孔都沒有變。」70多年來，仍能保持每年紮成的「大士王」面孔不變，足見紮作技藝之高明。據說，香港其他地區祭祀用的「大士王」大都出產自坪洲。然而，這位技藝出眾的紮作師傅卻十分神秘，記者再三邀請，仍未見到真容。

紮作師傅的默默無聞，一如「中元建醮」活動與主辦活動的人。儘管「中元建醮」歷史悠久，祭祀活動亦獨具特色，但總理方先生卻對宣傳十分反感。他說：「明白有些對民俗文化或離島遊感興趣的人想來了解感受，但拜神始終只是一種信仰，不想以此盈利，也不想被商業化。」因此，對於外來參觀的遊客，方先生的態度是「不排外，但都不希望有人阻住」。

拒商業化 「不想以信仰盈利」

一連四日的「中元建醮」，想來需要不少資金與人手。方先生表示，許多年來，「中元建醮」所用資金都出自坪洲街坊，亦有不少街坊主動做義工，「信，所以覺得是一種功德」。儘管街坊落心落力，隨着離島區人口向市區遷徙的趨勢逐年加劇，會否擔心「中元建醮」後繼無人，難以傳承？對於這個問題，方先生沒有回答，但表示：「我都無法保證我個女（會傳承）。」

「坪洲人遷去香港，都有香港其他地方的人遷入。問題在於，願意給錢的（街坊）遷走了，遷入的人未必對這些文化感興趣，更未必會給錢。」從坪洲遷到香港的Mike說。在他看來，這導致坪洲的許多傳統都在慢慢消失，「比如堅持了30多年的做大戲，今年便因資金不足，做不成」。

Mike的父親常為坪洲節慶的舞獅畫獅頭，亦會讓他一起參與。耳濡目染下，Mike從事設計工作，並在2017年與同樣成長與坪洲的朋友Thomas創立品牌「噠咚撐」，設計各類取材自坪洲節慶與傳統文化的文創小物，如「大士王」頭像鑰匙扣、襟章等，並在包裝印上「大士王」介紹，希望令更多人了解坪洲文化。但對於將「中元建醮」等坪洲傳統節慶商業化，Mike持否定態度，並表示不會將「噠咚撐」小物拿到「中元建醮」擺檔售賣，「因為我入到去，就唔應該喺度擺檔，而應該喺度幫手」。

文˙王梓萌

圖˙馮凱鍵

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞