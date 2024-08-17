e新品：個性派手機 自拆自組機殼配件

CMF Phone 1背蓋採用雙色拼接，用戶可自由更換不同顏色的機背。此外還有多款個性配件，包括掛繩、手機座等，百搭組合令手機更與眾不同，讓用戶隨時DIY新鮮造型，表達自我個性。而軟件方面，Nothing OS 2.6支持豐富的個性化選項，用戶可隨心訂製專屬風格。它是基於Android 14深度訂製，追求極簡流暢的操作體驗。從桌布、圖標到動畫，都散發CMF獨有的美學氣質。

CMF Phone 1不止賣樣，$2299的機價還有不俗的性價比。它搭載MEDIATEK DIMENSITY 7300 5G處理器，採用台積電的4奈米製程工藝，擁有4個2.5GHz A78和4個2.0GHz A55核心，圖形處理則由Mali-G615 MC2負責。這顆處理器是CMF與Nothing攜手訂製，力求在效能、功耗和散熱間取得最佳平衡。在Antutu跑分中，CMF Phone 1取得接近65萬的成績，表現可媲美市面上多款主流中階機型。

遊戲體驗方面，CMF Phone 1的表現同樣亮眼。試玩《原神》、《崩壞：星穹鐵路》等考驗手機性能的遊戲，在中畫質、60fps的設定下依然保持穩定流暢。這歸功於其8GB記憶體，用上獨家RAM Booster技術，可動態調配高達16GB的虛擬記憶體，多工處理綽綽有餘。

CMF Phone 1的拍攝規格方面，後置5000萬像素的Sony IMX890感光元件，搭配專業人像鏡頭，輕鬆拍出主體突出、背景虛化的人像照。前置1600萬像素鏡頭則採用Sony IMX471，確保自拍細節豐富、色彩真實。6.67吋AMOLED屏幕支援2400×1080解析度、120Hz自適應更新率、1億色色域，確保影片畫質亮麗。●

CMF Phone 1

系統：Android 14

熒幕：67吋2400×1080 解像度20:9 AMOLED；120Hz刷新率

處理器：MEDIATEK DIMENSITY 7300 5G

內存／儲存空間：8GB／256GB

外置儲存：最高2TB microSDXC

Sim：雙nanoSim

主鏡頭：5000萬像素廣角鏡f/1.8、200萬像素景深鏡f/2.4

前置鏡頭：1600萬像素 f/2.0

網絡：5G／Wi-Fi 6／藍牙5.3／NFC

電池容量：5000mAh

其他：4K影片錄影、IPX52防水防塵

體積／重量：164×77×8.2mm ／197g

售價：$2299

查詢：3183 0168（Synergy）