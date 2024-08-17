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服務覆蓋香港、內地、澳門、台灣 實測天通衛星電話 清晰簡易

【明報專訊】繼HUAWEI等品牌實現手機衛星通訊功能後，CSL Mobile、3香港及SmarTone近日亦宣布推出天通衛星通訊增值服務，讓用戶即使身處郊外、海上，甚至因緊急情况導致傳統流動網絡受阻時，仍能透過衛星網絡來通話和發送短訊，開創流動通訊的嶄新時代。記者今趟走入郊外，手把手教大家實際如何「與天接通」！

衛星通訊的服務範圍，包括香港、內地、澳門與台灣，以至部分亞洲國家。在香港要使用服務，目前需要一部已預載天通系統的行貨手機（記者詢問csl，回覆指水貨手機不支援香港的衛星通訊），暫時選擇只有HUAWEI Pura 70 Ultra。用家先向電訊商申請開通服務，由於要實名認證，開通需時數天。（關於HUAWEI Pura 70 Ultra手機的使用體驗，請重溫shorturl.at/zMCpy）

暫時僅支援HUAWEI Pura 70 Ultra

由於室內無法接收衛星信號，準備啟用衛星功能前，建議先到開揚的戶外環境，例如空曠公園、遠足郊野、高處山頂等，然後開啟「天通衛星通訊」，手機會暫停使用一般電訊網絡，轉為接通中國電信的衛星網絡。首次使用要花約1分鐘校正手機的內置陀螺儀，然後把手機向上舉起約45度，面向西南方的天空。接着會看到畫面上的衛星標誌移動，當它移到中心的圓圈範圍內，代表已成功對準衛星，這時再耐心等候約1至2分鐘，讓手機連接衛星信號。成功接通後，就可以如常撥出電話或發送短訊。

記者分別在數個地點測試，均能順利以衛星通訊。通話方面，記者嘗試打通香港電話，接通速度與一般流動網絡相若，語音傳送沒有明顯延遲，清晰度亦十分理想，幾乎感受不到是透過衛星來對話。SMS短訊也是以慣常手法輸入發送，接收方會在短訊開首看到「天通衛星消息」的字眼。整體而言，無論在山頂、島嶼以至遠洋，天通衛星通訊的表現均令人滿意，操作亦頗為簡便。另外，記者曾在北京及深圳實試打電話回港，亦順利以衛星通訊通話，對於時常返內地的用家，要打電話回港就有更多選擇。●

●e比較

衛星通訊月費 $19起

現時CSL Mobile、3香港及SmarTone都提供天通衛星通訊增值服務。CSL Mobile旗下1O1O、csl及Club Sim月費客戶，以月費$28即可享24個月內合共60分鐘衛星通話時間，更特設全港首個24小時衛星服務支援熱線，時刻為用戶提供協助。和記電訊香港方面，旗下3香港及SUPREME客戶可以月費$19起使用天通衛星服務，提供多個用量組合。SmarTone則暫未公布詳情，據知正積極部署中。●

CSL Mobile

月費組合：

$28/合約期內60分鐘（合約期24個月）

超額收費：接聽或打出至香港號碼$15/分鐘；其他地區$18至$120/分鐘

短訊：$9/個 + 網內/網外/國際短訊收費

3香港

月費組合：

● $19/每個月2分鐘（合約期24個月）

● $95/31日內10分鐘+5個短訊

● $300/31日內50分鐘+5個短訊

● $450/31日內100分鐘+5個短訊

● $1500/合約期內300分鐘+100個短訊

（合約期12個月）

超額收費：

● 通話$15/分鐘

● 短訊（發送至香港號碼）$9/個

●5步接通衛星通訊

（1）先準備好對應本地衛星通訊的手機，香港暫時只有HUAWEI Pura 70 Ultra一款手機選擇。事先開通衛星通訊服務，大都需要數天申請。另外，首次使用時或需要校正手機的陀螺儀。

（2）到開揚的戶外地方，開啟手機的「衛星網絡」，再啟動「天通衛星通訊」功能。如果已經事先登記申請啟用天通衛星，便可以在內選擇插在手機內的SIM卡後再選擇啟用。

（3）使用衛星通訊時，大家要注意此時手機會暫止一般電訊服務，轉用「中國電信」網絡。

（4）戶外地方拎起手機，找尋衛星方位對準（香港地帶大約需要向西南方向）。此時可以因應手機的指示，轉動手機來找尋衛星方位，當畫面中的衛星logo進入對向範圍後，需要花大約1至2分鐘來連接衛星信號。

（5）連接衛星後，便可以打電話或發短訊。

●知多啲

天通系統或2030年覆蓋全球

綜合內地媒體報道，天通一號是中國自行研發的衛星移動通訊系統，始於2008年汶川大地震後。有鑑災區地面通訊全面癱瘓，當局決定研發一套獨立運作的衛星系統，以備不時之需。2016年，首顆天通一號01星發射升空，全面覆蓋中國全境。此後幾年間再發射02星和03星，將覆蓋範圍擴展至周邊17個國家，包括日本、韓國、東南亞、南亞等地，建成亞洲首個衛星移動通訊網絡。

除了手機通訊，天通衛星系統於不同領域亦有廣泛應用，例如為遠洋船隻、海上鑽油平台、極地科考隊等提供可靠通訊；亦可在地震、颱風等天災發生時作為應急通訊方法。據報指預計到2030年，中國將發射近百顆通訊衛星，屆時天通系統將擴增至13顆，覆蓋全球。●

文：JJ

編輯：王翠麗

美術：朱勁培

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