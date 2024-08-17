明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
飲食

雞提燈煙韌 雞掌中寶矜貴 刁鑽串燒還原東瀛焦香

【明報專訊】走進灣仔船街，瞥見一間半露天開放式的燒鳥居酒屋自成一角。前門裝飾沒特別，往後一看，才發現放有幾張高桌，還有由Sapporo啤酒膠箱砌成的凳，一副東京巷子裏的居酒屋模樣，差在還欠一班鬆了領帶，邊喝啤酒邊吃串燒「吹水」的上班族。走進裏頭，昏黃燈光與熾熱焦香已撲面而來，串燒師傅的一雙摩打手已經在爐上不斷翻轉串燒，為辛勤了一整天的上班族，帶來肚皮和心靈的慰藉。

在香港不難找到日式串燒店，近期就有一間餐廳「灘五郷」NADAGOGO登陸灣仔船街；以日本清酒聖地神戶市東灘區「灘五郷」命名，當地最著名的酒造菊正宗，正是港人極為熟知的清酒品牌之一。餐廳由資深日籍廚藝團隊組成，以地道東京及博多風味串燒、爐端燒及傳統和食為主打。

自製軟骨棒juicy富層次

負責串燒的高橋恒規擁有36年料理經驗，曾於中環名店Yakitori Torisho工作，而餐廳主打的串燒軟骨棒是其代表作之一。軟骨棒混合日本與本地雞肉，並加入雞胸軟骨與秘製醬汁，廚師親自混合手搓，不用現貨。他表示自家製免治雞肉每天需要花大量時間製作，以保證食材新鮮及有口感。記者試吃，入口層次豐富，柔軟的雞肉夾雜軟硬適中的軟骨，配上啖啖流溢的肉汁與濃厚蛋黃漿，屬必食之作。

高橋師傅特意挑選坊間少見的雞內臟及稀有部位，並在烹調前以獨特手法處理以保留食材風味。例如一些主打燒鳥各部位的專門燒鳥店多有供應的雞提燈（雞卵巢和未孵化的蛋），由於必須使用新鮮提燈，故餐廳採用本地屠宰的雞，清洗之後，先用暖水將蛋煮至少許凝固，避免散爛。烹調後的提燈口感煙韌彈牙，蛋黃柔軟如流心。雞掌中寶同樣來自本地雞，大廚需用刀細心切出雞腳掌中間的肉，由於每隻雞只有兩粒肉，極為矜貴；至於燒雞腎，由於日本雞腎比本地的大兩倍，廚師便只挑日本雞腎且僅取中間最爽的部分奉客。

「製作美味串燒關鍵在於火候，愈高溫愈能鎖住肉汁，低溫則會使肉質鬆散，香味流失。」不過高橋師傅提到，香港餐廳難以使用溫度逾1000℃的真炭火燒烤，故他特於日本訂製1款採用專利技術、能在90秒內迅速升溫至850℃的高溫電燒烤爐，保留食材風味，更能添上焦香。

喜知次宜連皮吃 魚背肉質油脂最佳

而負責爐端燒的下地町敦，曾任職著名爐端燒餐廳田舍家的東京六本木店及香港分店，入行28年的他，至今已燒了有約1萬條喜知次。他特意挑選每條約500克重、產自北海道的喜知次，魚脂豐富、肉質緊致。「最好吃的部分是魚背，肉質和油脂都是最好。」下地師傅又說，喜知次必須連皮吃。記者試吃下地師傅燒的喜知次，焦脆魚皮黏着細嫩鮮甜的魚肉，配蘿蔔蓉更能讓味道再上一層樓。

除了穩定供應的雞頸肉，其餘雞冠、雞提燈、雞掌中寶需視乎當天街市的供應量而定，如欲品嘗，最好提早預訂。●

「灘五郷」NADAGOGO

地址：灣仔船街18號地下

查詢：5968 0586或5394 3684（WhatAapp）

註：另加一

文：彭堦琛

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]

相關字詞﹕日式串燒 串燒 灣仔美食 灣仔餐廳 新餐廳 日式料理餐廳

上 / 下一篇新聞