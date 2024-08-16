明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 玩樂擴志

下一站，1990年 鐵道眾生相交織城市川流

【明報專訊】在瞬息萬變的都市中，鐵路網絡編織的不僅是連接各處的線條，更是生活中的精彩瞬間。從膠袋中露出頭來的家禽、打乒乓球的學生、依偎在角落的戀人……從1990年代的車廂百態，到現今鐵路與城市交織的動人畫面，一幕幕片段折射出的正是城市脈搏。

一場跨越30年時空的影像對話正在港鐵中環站上演，社交媒體專頁「香港遺美」創辦人林曉敏策展的「川流——鐵路掠影」攝影展，邀請了前資深攝影記者何少忠參與，用兩代人的作品穿梭過去與現在，將鐵路與城市千絲萬縷的聯繫娓娓道來。

香港著名作家劉以鬯的小說《對倒》中，互不相識的中年男士和年輕女子擁有各自的人生旅程，卻機緣巧合下同排觀看同一齣電影。展覽中，兩代攝影師不約而同地將鏡頭鎖定在鐵路這個獨特的題材上。對於從事新聞攝影長達30年的何少忠而言，鐵路是他工作和生活的縮影；而對於創作人林曉敏來說，鐵路是串連城市角落的動脈，更是她探索城市的窗口。在交替的時空中，他們以各自視角捕捉鐵路上一幕幕的動人畫面，組成「川流——鐵路掠影」展覽，並於人來人往的中環站「港鐵‧藝術」展廊展開跨越時空的對話。

帶着家禽搭港鐵的日子

時光倒流至1990年代，當時的香港城市面貌與今天大不相同。初出茅廬的何少忠常因工作穿梭於鐵路之間，他抓住工作間隙的閒暇時光，以黑白菲林相機隨手記錄車廂眾生相。「作為攝影記者，很多時間都花在乘搭交通工具上，我比較喜歡坐地鐵，最主要的分別是巴士上所有人都向着一個方向坐，你不會看到別人的表情，但地鐵不同，你可以跟他（乘客）面對面近距離相處一個站或者10多個站，能夠看到他的樣子、表情、衣著或所做的事情。」是次他展出的20幅作品都是攝於1990年代初的黑白菲林相，那些正在小寐的上班族、自娛自樂的學生、超然物外的僧侶，乃至依偎在角落的戀人，無一不是當時香港社會的縮影。

何少忠憶述，當年自己仍是毛頭小子，基本上「看見什麼便影什麼」，漂亮的人或景、有趣的事物都是他的記錄對象，從沒想過30年後拿出來回顧會引起廣泛迴響。「疫情在家無所事事，便將家裏的菲林都找出來重新整理，掃描至電腦製作成影像後分享出來，才發現很多人都喜歡這種1990年代的香港。」他笑言，攝影師都有職業病，首先留意到照片的瑕疵。部分照片因歲月流逝而沾上灰塵，有些更因器材技術限制而失焦，但與照片的意義相比，這些瑕疵都顯得不太重要。「它們不是那種能被裝裱起來掛在家中的美麗畫面，但多多少少反映了香港某些真實面貌」，一幅幅黑白照片交織起來，為香港這座城市留下難能可貴的歷史印記。他指，例如1990年代仍會看到有人帶活家禽上車，現在已經絕迹。「當時拍攝時沒有想過，原來這就是那個時代的象徵。」

演繹列車與環境互動

時光飛逝，來到2024年，城市面貌早已煥然一新。喜愛記錄城市變化的林曉敏拿起鐵路攝影的接力棒，捕捉了當下鐵路與城市的互動。相比何少忠「以人為本」的攝影手法，林曉敏着重於呈現列車、人和環境空間的互動關係。作為社交媒體專頁「香港遺美」創辦人，她經常透過鐵路穿梭城市的角落，以攝影和文字記錄時代。

古希臘哲學家Heraclitus曾以河流作比喻——「人不能兩次踏進同一條河」，表示一切事物皆在變化。「就算每日乘搭早上8:50的列車，但乘客永遠都不同，每一個邂逅都是獨特的。」林曉敏如是說，因此她以河流作為策展理念，希望這些回憶能夠細水長流，點滴成河。

「我很喜歡充滿回憶的空間，這個（鐵路）也是我很想記錄的事情，但挑戰是大家對於私隱的關注度已經變得不同，所以我更多是走出站外，從較遠的地方拍攝。」林曉敏指，在研究拍攝角度的期間，自己也成為了鐵路迷，不僅觀察日常列車與城市交錯的畫面，還瀏覽了不少經典列車拍攝資訊。「相比刁鑽角度，我更着重演繹列車與周邊環境的關係和互動。」

她的20幅彩色作品以數碼相機拍攝，不僅捕捉了列車本身的動感，更呈現它們與城市空間的微妙連結。有的作品中，列車融入了城市的肌理，與周圍大廈相當接近，恍似住客打開窗戶就能看到列車中的乘客；有的則突出列車在城市中的孤獨感，鐵軌在城市叢林中蜿蜒而過。

一刻定格 兩面特質

對於許多人來說，鐵路是生活中平常不過的部分；然而，仔細觀察卻會發現在這看似單調的日常中，存在着無數不經意的小確幸。其中一幅作品捕捉了兩個人緊緊相擁的場景，旁邊有些行李，但旁人無從知道兩人是因為即將分離而依依不捨，還是為重新相遇而感動。何少忠指，這一刻的定格令相片擁有兩面特質，雖然模糊了真實，卻能傳遞情感，這也是照片獨特的地方。

不論是何少忠的黑白菲林作品，還是林曉敏的彩色數碼攝影，每幅作品也訴說着它的故事。這些光影交織的瞬間，令人回想起自己在鐵路上的種種經歷。

在兩名攝影師的作品以外，本次展覽還展出「每個時刻都是回憶的起點」相片徵集活動的優秀作品，由公眾投稿，記錄他們在日常中的種種邂逅和回憶。3個部分分別代表不同視角和時代，如同3條平行軌道，交織成一條流動的河川。相片不僅記錄平凡生活中的細微片刻，也透過鏡頭讓人重新審視熟悉的日常，打開一扇通往過去與未來的窗口。在不經意的瞬間，大家或許也能找到生活的美好與感動。

「川流——鐵路掠影」攝影展

日期︰即日至10月7日

地點︰港鐵中環站J出口「港鐵‧藝術」展廊

文：陳真紀

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

相關字詞﹕開眼 玩樂擴志 智能手機 華為 港鐵 黑白菲林 香港遺美 攝影記者 攝影展 攝影

上 / 下一篇新聞