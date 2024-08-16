明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【倫敦】尋尋覓覓的倫敦戲劇之旅

【明報專訊】夏天，劇界其中一個重頭戲是8月的愛丁堡國際藝穗節及愛丁堡國際藝術節，截稿時筆者尚未到達愛丁堡，只能留待下期再談，但已在倫敦看了3個有趣的表演。此行是筆者第二次在歐洲看劇場表演，看着觀眾在劇院飲酒聯誼，深深感受到在西方傳統，劇場確是人們相聚的地方。

第一個表演是在英國國家劇院看劇團Complicité重製他們在1999年首演的經典作品Mnemonic，首演和重製同樣由導演Simon Burnley執導。故事關於在雪山找到的屍體，一群科學家追尋屍體的真相；一名女子尋找她的父親，這名女子又是另一男子突然消失的戀人。記憶是如何運作的？我們總是要尋覓、拼湊。最令筆者印象深刻是全劇開始的那段獨白，說我們的記憶如何與父母，父母的父母，父母的父母的父母相連，溯洄從之，會不會在座觀眾都來自同樣的根？然後整個戲劇表演的形式，就是接合一段又一段似乎相關又不相連的碎片，舞台布景道具的移動方法，還有演員形體動作都在呼應着這種相關又不相連的狀態，概念相當完整，只是重製一部關於「記憶」的作品，筆者心中更期待導演會否探討劇團人員，對這部經典作品的「記憶」？

第二齣是Punchdrunk的作品Viola's room。這個作品請觀眾戴上耳機，進入喜歡跳芭蕾舞的小女孩的房間，聽角色說父母消失的故事時，觀眾要跟着場內的「光」前行，由房間穿過衣櫃等，進入有點詭異的城堡與森林，光影與音樂配合得非常出色，用棉花包裹的燈象徵想像，閃動的燈，從一邊亮起到另一邊，引領觀眾挖掘房間的秘密，還有加速消失的光如何逼觀眾快步追趕，往下一站去，這些部分都可見劇團在運用光影製造戲劇性效果時，做得非常出色，而最震撼的一幕，莫過於當一直追逐的光幻化成滿天星星，觀眾踏在沙地上，卻看到中間的一棵大樹，掛滿了大堆芭蕾舞鞋，跳舞對女孩的意義不一定是解放，可以是致命的詛咒。以沉浸式效果，呈現一個富戲劇性的、很好聽的故事，無敵。

最後，也是近月倫敦最多人談論的作品，舞台劇《千與千尋》。這個大製作，票價不菲，相當於在香港來回東南亞國家的機票價錢。宮崎駿的故事充滿童趣，由真人演繹而不會讓觀眾覺得突兀，作品已經成功了一大半，這便要歸功導演John Caird，在舞台上創造奇幻世界，大量運用玩偶亦非常有趣，讓觀眾會心微笑，例如會見到演員拿着木棍、魚絲操控「煤炭屎鬼」出場，看着又會覺得他們非常可愛；還有幾幕，例如「無面男」由小變大，就由最初一個演員飾演，變成由6個演員組成，每人拿着他身體的一個部分，手或腳，這樣就能在舞台上創造出「小變大大變小」的魔法，整個表演非常生動活潑，賞心悅目。

作者簡介：香港編劇學生

文：劉螢

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞