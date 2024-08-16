【奧斯陸】奧運不離文化戰

然後，女子拳擊亦見大量討論。早已被認定為反跨性別者的羅琳（J.K. Rowling）與一眾右翼名嘴質疑阿爾及利亞及台灣女拳擊選手的合法性，認定兩個選手都不是女性，縱使二人出生就是女性以及一直以女性身分參賽。事緣她們二人在去年的世界錦標賽被取消資格，俄羅斯公司贊助的國際拳擊總會（IBA）為她們進行測試，指她們有不公平的競爭優勢，是「扮女人」。不過，IBA沒有公開測試詳情，加上IBA一直被嚴厲批評，外間一直質疑它的認受性。當奧運委員會決定容許這兩名拳手參賽，自然令各界特別注視。

在這個社會分裂年代，大小事都有機會成為網絡上充滿政治性的口水戰。小的就只是風波裏的茶杯，較大的就如在英國各地發生的極右騷亂，全因社交網絡瘋傳的假消息及極右人物如Tommy Robinson等推波助瀾。左右翼的分歧之大令我們見不到出口，間接令到最近有關這類話題的電視劇都好像搔不到癢處。

英國ITV近日推出的Douglas is Cancelled是重量級編劇史提芬莫法特（Steven Moffat）（曾寫Doctor Who及Sherlock）的新作，講述電視台的老牌新聞廣播員Douglas因為一個別人的tweet而被捲入嚴重風波。這個tweet說Douglas在婚禮中說了一個性別歧視的笑話，但卻沒有提及笑話的詳情。原本看似不算大事，但劇情充滿意想不到的發展，結局有點意想不到，算是驚喜。

我想這劇集早十多年推出的話，或者會有如《黑鏡》（Black Mirror）的震撼。但在今時今日推出，震撼是太小太遲，尤其是現實裏英國著名新聞主播Huw Edwards承認3項製作兒童不雅照片罪，令劇集更顯得小兒科，嚴重性遠不比現實。

日本，一個普遍認為是較保守的國家，近日推出的電視劇似乎更有意義。今年Netflix推出的《不適當也要有個限度！》（不適切にもほどがある！）同樣講「取消文化」、「世代戰爭」，但這劇加入大量日式喜劇作風，更有時空旅行，用1980年代的男人角度觀察2024年的一切種種，間接回應那些老一輩常說「我哋舊時就好得多」那種純粹懷舊、沒有根據的說法。難得看到一部能夠以幽默角度回應這些敏感話題的電視劇，沒有謾罵，只有傻氣的笑料，對日本觀眾來說應更易入口。

同時，日本雖然仍然未將同性婚姻合法化，最近卻見證電視歷史：Netflix推出日本首個男同性戀真人騷《夏日咖啡男友》（The Boyfriend）。節目除了有戀愛元素，亦觸及不少認真的議題，充滿意義。這幾年日本愈來愈多LGBTQ+電視劇，或者，日本的LGBTQ+平權運動將會發展得更好吧？

通常對於弱小社群，普遍論述是共融、包括（inclusion）。但我亦見不少官方翻譯亦把inclusion譯作包容，確實包容應更接近tolerate，不同於inclusion的概念，看來不僅是旁述的錯呢。

作者簡介：長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下

文：陳Damon

[開眼 大都會文藝誌]