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【東京】那回家的漫漫長路

【明報專訊】「你是什麼時候開始思考性向（sexuality）的？」這是最近大熱的Netflix同性戀愛真人節目《夏日咖啡男友》（The Boyfriend）中，一段幕後花絮裏節目組對參演者的提問。其中一個參演者談及，在鄉下地方，一男一女交往、結婚、組織家庭才是定律；心裏明知自己喜歡同性，在某段日子，卻也曾用這種「定律」埋沒自己。

在亞洲80後、90後的成長環境裏，大概很少有人會灌輸小孩異性戀以外的思考。父母親戚總是劈頭第一句就問「有冇男朋友呀？」和「仲唔快啲搵個女朋友」，而不是「你可以喜歡任何你喜歡的人，不論對方是男是女或者男女都不是」。因為異性戀就是一種橫行無阻的「正確」。喜歡同性，或者任何一種異性戀以外的模式，就像往名為「正確」、平靜無波的湖裏丟下一顆石頭，從此不得安寧。

看畢10集The Boyfriend後，剛好看了金井冬樹先生的個展「Handmade Heaven」，讓我重新思考LGBTQ+在日本的情况。展覽以「自製天國」（烏托邦）為主題，展出金井過去創作的一些zine和畫作，並展示新作品——寫有法國哲學家Simone Weil名句「Belief in the existence of other human beings as such is love.」（相信其他人類原原本本的存在就是愛）、像窗簾一樣的布幕。金井的創作向來非常關注性別與欲望等議題。在日本，同性戀想當然也不被社會視為「正確」。The Boyfriend中問參演者「讓你感到過受傷的一句說話是什麼？」，他們回答：「一些人從旁人聽說我沒有女朋友……然後直接跑來跟我說，難道你是二丁目（新宿二丁目，東京著名的同志族群區）那邊的人？」連垃圾都必須分得清清楚楚的日本，都有將「正確」以外的人歸為異類的傾向。異性戀霸權的社會不會有人無端端大聲宣告自己喜歡異性，因為這是理所當然的事；在平靜的湖裏引發漣漪，需要漫長的掙扎與無比勇氣，就像用一輩子搞一場革命。這塊定義「愛」的布幕，是金井從社會運動中出現的標語橫幅取得靈感。

展覽裏一本名為LONG WAY HOME的zine，文字量多而鉅細無遺，有點像以前Xanga年代寫的流水帳日記：與網上結識的男人初次見面，性慾萌芽、政治、網絡的喃喃自語。他寫到：「……本來性別（gender）不止是彩虹旗的七色。有多少人就有多少種顏色……大家理所當然地將正在前進的自己定型，這種生存方式不痛苦嗎？就像把擁有許多可能性的自己捨棄。」活在與本性背道而馳的社會，只想正常地活着就要不停為自己捍衛，光想像就覺得痛苦。不論是Netflix這些同性真人節目也好，像金井和許多關心性別議題的藝術家也好，或許如LONG WAY HOME我很喜歡的小標題一樣：Unfinished sympathy、Revolution like whisper。保有同理心，已經像靜靜搞一場革命。

作者簡介：喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》

文：Papaya Fung

[開眼 大都會文藝誌]

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