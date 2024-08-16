【紐約】依然被愛的落水山莊

近日，我從紐約出發到賓夕法尼亞州，專程去參觀落水山莊（Fallingwater）。這座房舍是美國著名建築師法蘭克．洛伊．萊特（Frank Lloyd Wright）建於1937年的傑作。我們的參觀團隊中有一名來自巴西的年輕建築師，當我們沿着石子路來到通往房子的石橋前，看到房子的一刻，她忍不住落淚。這一刻帶有朝聖的意味。

落水山莊使用大膽的懸挑結構，露台從建築主體向外伸展，彷彿漂浮在溪流之上。房子主體由石材和混凝土建成，米黃色的混凝土牆面邊角圓潤，彷彿抹得平滑的黃油，在陽光下帶一點淺玫瑰粉色。房子和自然很接近：窗戶多，以細細的紅色鐵框架描邊，露台開闊，圍牆很矮。人被圍繞在水氣和風聲之中。客廳地板中央有一扇玻璃門，沿着樓梯下去，就可以到達房子下方的淺溪中游泳。

房中的一切家具和藝術品也都頗有格調。意大利手工粗獷的木椅，包浩斯幾何風格的織物，各處擺放着大瓶的百合或白菊。還有日式風格的矮桌和座墊，壁爐旁邊有兩塊石雕龍，設計上的這些東方風情，也許跟萊特在日本住過幾年有關。

落水山莊最初的主人是來自匹茲堡經營百貨公司的Kaufmann一家，Edgar J. Kaufmann和Liliane Kaufmann，以及獨子Edgar Kaufmann Jr.都熱愛藝術。1933年，年輕的Edgar Kaufmann Jr.讀了萊特的自傳後，來到他創建的Taliesin工作室當學徒。通過這層關係，Kaufmann一家委託萊特設計建造了這座著名的避暑山莊。

Edgar Kaufmann Jr.沒有後代，他生前將落水山莊委託給賓州的一家非營利組織管理。他的同性伴侶Paul Mayén也是建築師，設計了落水山莊獨特的遊客中心。這座開放式的木質結構，六邊形佈局，每邊分別通向咖啡館、禮品店、展廳等，欄杆、沙發、燈罩，甚至給遊客準備的雨傘，都是統一的墨綠色，與四周茂密的植物融為一體。兩人去世之後，骨灰都灑在這片土地上。一切都經過深思熟慮。落水山莊一直得到認真愛護。

距離落水山莊僅20分鐘車程處，有另一座由萊特設計的房子Kentuck Knob。這座1950年代建成的房子，坐落在山丘之上，只有一層，要簡單許多。但房子依然展示出建築師的一些個人風格，例如粗糙的石砌外牆和六邊形的特殊佈局等。

現任房主是一名英國貴族，各個房間裏擺放着他與英女王伊利沙伯、奧巴馬夫婦等名流的合照。房主似乎喜歡蒐集新奇藝術，但不成體系。幽靜的石頭地板客廳中，一張太空風格的銀色辦公椅突兀地出現。設計考究的木質餐桌上，放的卻是塑料餐墊和彩色蠟燭。與Kaufmann一家的家居佈置讓落水山莊從內而外熠熠生輝相比，Kentuck Knob似乎沒那麼幸運了。

作者簡介：織物藝術家，常駐紐約

個人網頁：www.linqiqing.com

文：林綺晴

設計：賴雋旼

編輯：譚雅詩

電郵：friday@mingpao.com

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