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Friday Planner：我就是我

【明報專訊】「我就是我，是顏色不一樣的煙火」，以張國榮為主題的音樂劇《為你鍾情》今晚開始在戲曲中心大劇院唱響，許多膾炙人口的經典歌曲將重新迴響在「維港之畔」。這些歌中，哪首最令你難忘？或許是《我》。從柏拉圖到佛洛伊德，千百年來，關於「我是誰」的辯論，彷彿一刻也沒有停過。

藝術家丁子朗用繪畫探索自我。在上環的13A New Street Art Gallery，正在展出他的個人作品展「Who are you?」。透過濃厚的色彩、「粗獷」的筆觸，他將自身的回憶與感受放入畫中。成長於亞洲家庭，丁子朗從小被灌輸男性要堅強、不可輕易展示脆弱；不善於表達情感的溝通方式，使他更加沒有機會用言語訴說情感，因而轉向用畫筆表達迷惘、痛苦與脆弱。在畫中，他不斷詢問自己，「Who are you?」。他發現，對於這個問題的回答，最能說服自己的是愛。於是，他將愛的信念投入畫中，希望喚起觀眾對愛的體會，呼籲大家鼓起勇氣，擁抱不同形態的自己。

當男孩被要求堅強而內斂的同時，女孩則常被教育要「成為一個女孩」——要被動而不是主動、要接受而不是施加。藝術家曾淑芬在WURE AREA展出「按她的名認識我」展覽，按照自身記憶，她設計出少女內心的暗房，探索在漫長的成長過程中，「女性」這一身分是如何被塑造。在宗教用品與女性用品之間，曾淑芬發現，家庭宗教信仰的壓力，在潛移默化中，微妙地將她塑型。

我是誰？家庭、教育、性別、宗教……無數外在因素塑造着我們的身分認同，但唯一可以定義「我」的，只有我。畢竟，「I am what I am，我永遠都愛這樣的我」。

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[開眼 藝述速遞]

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