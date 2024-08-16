創作之間 「藝術勞工」尋見越南少數族群文化

「藝術勞工」成員潘濤阮、張公松和陳瓊安來自胡志明市，他們都是越南主要族群京族人。越南自1980年代中期仿效中國，推動經濟改革（đổi mới），張公松小時候跟隨開發農業業務的家人到越南中部高原生活，自此認識越南少數族群，其中最熟悉的就是嘉萊族，也是中部高原的原住民。

嘉萊族傳統生死觀 與自然相融

因着傳統信仰，嘉萊族對待大自然的態度截然不同。何思穎解釋，很多人認為大自然是可取用的資源，人跟大自然的關係並不對等；然而嘉萊族跟大自然的關係親密，這見諸他們的生死觀。他們相信，人死後會輪迴，經歷自然裏的不同形態，終化成一滴露珠，與自然融為一體。

親人殯葬時，他們會為親人雕刻人形木雕，恍如還原故人，也會雕刻跟他相關的動物和生活用品，緬懷逝世的親人。何思穎說，嘉萊族木雕不似中國傳統燒衣紙般被燒掉，一年後會隨遺體搬到森林，身體回歸自然，木雕陪伴左右。不過法國曾殖民越南，帶來傳教士，許多嘉萊族人改信基督宗教，漸漸遺棄傳統信仰，殯葬儀式愈趨小型，懂得傳統木雕技術的大多是老師傅，難以延續傳統文化。展覽恰展示嘉萊族木雕雕刻家的作品，有魚有鳥有猴有蛙，無不趣怪。

水彩畫回應傳教士紀錄

傳教活動窒礙傳統習俗傳承，但法國傳教士Jacques Dournes來到越南，反而記錄了越南少數族群的信仰、儀式和傳統習俗。Dournes在1946至1970年留在越南期間，因對少數族群文化感興趣，所以他通過攝影和筆錄，將少數族群文化記錄下來。他返回法國後當上人類學家，研究越南的少數族群，並出版多本書籍。「藝術勞工」曾跟越南人類學學者合作，得知該學者翻譯Dournes其中一本著作，「藝術勞工」後來也到法國巴黎的檔案庫發掘Dournes的筆記。

「藝術勞工」成員潘濤阮在系列作品《森林、女人、瘋狂（after J.D.）》（2024年至今）繪畫多幅水彩畫，回應Dournes的筆記和相片。Dournes的相片紀錄中本無老虎，但潘濤阮在畫作中常常加入老虎。因為嘉萊族是母系社會，Dournes的著作《森林、女人、瘋狂：穿越嘉萊族想像的旅程》（Forêt, femme, folie: une traversée de l'imaginaire joraî）指出老虎常被用作隱喻女性，強調女性身分。

未必每個少數族群都是母系社會，但是經濟發展帶來的衝擊無一倖免。「藝術勞工」另一成員陳瓊安在《電渦銀河》（2024）用熱感相機拍攝水力發電站，影像投射到垂吊的曲面鏡。水力發電表面上是可持續發展的再生能源，然而建造水力發電站破壞當地原生生態，同時造成原住民族群被迫遷徙。「避免不到的話，要怎樣平衡？」何思穎不禁反問道。

魂霧跡

日期：8月17至11月24日（周一至二休息）

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：鰂魚涌英皇道677號榮華工業大廈22樓 Para Site藝術空間

詳情：bit.ly/4dd9IZe

文：嚴嘉栢

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