漫畫改編香港街道文學

畫家個人詮釋 進入想像世界

《北港香爐人人插》是台灣作家李昂的女性主義作品，描繪女性用身體來換取權力。柳廣成在2022年改編《北》成漫畫，從男性視角繪畫小說中的情慾，改編期間跟原作者李昂多次見面。今次他的改編作品《我香港．我街道》結集不同作家的香港街道文學，他總共挑選了8篇改編，但今次並沒有跟原作者見面，全由他個人詮釋。

柳廣成現居台灣，繪畫香港街道時，以Google地圖為依據，但他改編洪昊賢的〈蛻皮——觀塘．宜安街〉，是講及已清拆的裕民坊，他只得看回從前的新聞圖片。然而，他查看最仔細的街道不在香港，反而是巴黎近郊的聖佐治德輔道（Rue des Voeux Saint-Georges），因楊彩杰的〈祝願道〉一文是比較中環德輔道（Des Voeux Road）和聖佐治德輔道，兩條以同一個法國姓氏命名的街道，柳廣成發現聖佐治德輔道恰如楊彩杰所描述般空蕩， 因為聖佐治德輔道是一條工業大道，他遂在網絡查證文中所提及的維修廠、空地和房屋的模樣。

8篇作品囊括小說、散文和新詩，作者跨越不同年代，講述的街道覆蓋港九新界。柳廣成表示，改編小說作品需要比較貼近文字的畫面，散文和新詩反而有更多想像空間。但他也認為「看到圖像是破壞了對文字的想像」，所以「不會太過無聊、直白去畫出來」，他就像向讀者交出他想像那些文字的畫面。

當中鄧阿藍的新詩〈呼呼青山道青山公路〉寫道：「呼呼青山道青山公路／路政署車的油漆器失控了／只能塗上長長長長的快線／青山道呼呼青山公路／呼呼青山道青山公路」。柳廣成想像倒瀉的油漆是馬路上的箭嘴符號，然後多條高速公路出現，並且扭曲，「不是單純完成直譯文字」。而在黃裕邦的新詩〈我愛你愛你不顧一切（半自動書寫）〉寫道：「不要講時代變了／不要／不要刻意／避免去看天皇天后級演唱會」。柳廣成馬上聯想到老中青的天王就是張國榮、陳奕迅和姜濤，「我眼中的老中青就是這樣，但他（原作者）眼中可能又不同」。原作者跟改編者的想像可能已有不同，圖像恰恰帶領新讀者更易走入文字的想像世界。

文：嚴嘉栢

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