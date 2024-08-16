明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

漫畫改編香港街道文學

【明報專訊】豐子愷是華語地區首個為人熟悉的漫畫家，原來抗戰期間他已將魯迅小說改編漫畫，幫助讀者想像故事，令文學更通俗。千禧年代中，漫畫家智海和江記改編香港文學成漫畫，包括劉以鬯、蔡炎培、西西、也斯等作家作品。改編並非純粹翻譯文字成圖像，譬如智海的《宣傳電話》意念來自劉以鬯的〈打錯了〉，原著打錯的電話是找住在九龍的大伯，卻打給了住在港島的男主角，智海改成是宣傳電話打來，更加符合當代人的生活經驗——漫畫改編文學不止搬字過紙，亦包括漫畫家的詮釋。至於漫畫家柳廣成今年亦改編香港文學，之前他有改編台灣文學的經驗。

畫家個人詮釋 進入想像世界

《北港香爐人人插》是台灣作家李昂的女性主義作品，描繪女性用身體來換取權力。柳廣成在2022年改編《北》成漫畫，從男性視角繪畫小說中的情慾，改編期間跟原作者李昂多次見面。今次他的改編作品《我香港．我街道》結集不同作家的香港街道文學，他總共挑選了8篇改編，但今次並沒有跟原作者見面，全由他個人詮釋。

柳廣成現居台灣，繪畫香港街道時，以Google地圖為依據，但他改編洪昊賢的〈蛻皮——觀塘．宜安街〉，是講及已清拆的裕民坊，他只得看回從前的新聞圖片。然而，他查看最仔細的街道不在香港，反而是巴黎近郊的聖佐治德輔道（Rue des Voeux Saint-Georges），因楊彩杰的〈祝願道〉一文是比較中環德輔道（Des Voeux Road）和聖佐治德輔道，兩條以同一個法國姓氏命名的街道，柳廣成發現聖佐治德輔道恰如楊彩杰所描述般空蕩， 因為聖佐治德輔道是一條工業大道，他遂在網絡查證文中所提及的維修廠、空地和房屋的模樣。

8篇作品囊括小說、散文和新詩，作者跨越不同年代，講述的街道覆蓋港九新界。柳廣成表示，改編小說作品需要比較貼近文字的畫面，散文和新詩反而有更多想像空間。但他也認為「看到圖像是破壞了對文字的想像」，所以「不會太過無聊、直白去畫出來」，他就像向讀者交出他想像那些文字的畫面。

當中鄧阿藍的新詩〈呼呼青山道青山公路〉寫道：「呼呼青山道青山公路／路政署車的油漆器失控了／只能塗上長長長長的快線／青山道呼呼青山公路／呼呼青山道青山公路」。柳廣成想像倒瀉的油漆是馬路上的箭嘴符號，然後多條高速公路出現，並且扭曲，「不是單純完成直譯文字」。而在黃裕邦的新詩〈我愛你愛你不顧一切（半自動書寫）〉寫道：「不要講時代變了／不要／不要刻意／避免去看天皇天后級演唱會」。柳廣成馬上聯想到老中青的天王就是張國榮、陳奕迅和姜濤，「我眼中的老中青就是這樣，但他（原作者）眼中可能又不同」。原作者跟改編者的想像可能已有不同，圖像恰恰帶領新讀者更易走入文字的想像世界。

文：嚴嘉栢

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞