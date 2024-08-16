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25幅畫作呈現《英雄無淚》 繪本演繹古龍小說 拓新讀者群

【明報專訊】過去6年，香港公共圖書館最多成人借閱的小說是哪本？答案原來是《射鵰英雄傳》，其在2018至2023年高踞成人外借小說借閱榜榜首。百大之內，另外11本金庸著作均佔一席位，偶見黃易、喬靖夫和鄭丰的武俠小說。近年港府從流行文化角度推廣金庸武俠小說，然而武俠小說豈止一家？梁羽生、古龍漸被遺忘，百大借閱榜亦不見其蹤影。曾繪畫《小王子》的插畫師蔡景康（Steven Choi）自小愛好古龍小說，近來用繪本形式重新演繹，推廣自家心頭好。另邊廂漫畫家柳廣成改編香港文學成漫畫，為香港文學招徠新讀者。

雖然《射鵰英雄傳》位列榜首，在2018至2019年借閱量更達逾萬，但自2020年踏入疫情期間，其借閱量急跌至約5156，即使2023年亦未回復疫情前水平，借閱量為5840。不過，部分武俠小說讀者或隱而未見，就像蔡景康不會到圖書館借閱，因為他工作室的茶几就擺滿珍藏的古龍小說。

有點發黃的袖珍本，一疊又一疊，是蔡景康的父親遺留下來，古龍的文字充溢蔡景康的童年時光。當他在千禧年代踏入社會工作，更購入不同版本的二手古龍小說，繼續馳騁古龍的武俠世界。他對古龍小說讀得滾瓜爛熟，發現不同出版社就同一個故事亦會有4、5個版本，不同版本的字眼和寫法各有出入，譬如《楚留香》兩個版本的結尾寫法就不同。

蔡景康對古龍的熱情從未改，不過武俠小說熱潮已過，據他觀察，黃易、喬靖夫之後未見香港武俠小說的新進作家，「沒有人寫，所以比較難普及」。於是蔡景康執起筆來，他沒有書寫新的武俠小說，而是將小時候鍾愛的古龍小說畫成繪本。

改編後期佳作 重新整理情節

數年前他將法國名著《小王子》畫成繪本，並且陸續推出畫展和周邊產品。這種商業或推廣模式，源於他過往從事廣告設計，近年又投身玩具設計，所以《小王子》不止是一本繪本，更似一個套餐推廣給更多人認識。今趟古龍小說沿用同一模式，除7月書展登場的《英雄無淚》繪本，蔡景康預計日後陸續出版古龍小說改編繪本，亦會推出畫展和角色的周邊產品。

雖然他是古龍書迷，但不諱言古龍作品質素參差，而且古龍英年早逝，欠缺像金庸臻至完美的機會，《英雄無淚》則是古龍後期佳作，而且中篇篇幅適合改編繪本。蔡景康找來編劇改編《英雄無淚》，重新整理和排列情節，突出故事精髓，最終分拆3部曲出版，主題分別講述友情、愛情和宿命，也獲台灣的古龍著作管理發展委員會審批。

由文字轉化為圖像，可幫助讀者想像文字內容，但另邊廂也有可能抹殺文字本身的韻味。蔡景康認為，古龍的文字本身強於畫面感，「人們說他騙稿費，但我覺得是一種新詩的表達形式」。譬如《英雄無淚》開首是：「一座高山，一處低岩，一道新泉，一株古松，一爐紅火，一壺綠茶，一位老人，一個少年。」新詩般的語法反而烘托出武俠世界的意境。

因為需要趕及書展出版第一冊，蔡景康暫用25幅畫去表現《英雄無淚》的武俠世界，但不排除再版時新增插畫。《英雄無淚》跟《小王子》的畫風截然不同，《小王子》是童話世界，或多或少展現童趣；《英雄無淚》則是一群武功高強的俠客英雄，「我加強了他氣勢上的表達，所以在面部表情上，我下了很多工夫」。

參考黑澤明電影 着重角色神情

然而，現世沒有人見過古代俠客的神情，於是蔡景康有部分是取材黑澤明的電影《七俠四義》、《姿三四郎》，蔡景康說當中角色造型挑眉瞪眼，就像長期保持警惕狀態。他筆下《英雄無淚》的朱猛有着同樣形象，赤膊衣著、豪邁騎姿也表現粗獷感覺。《英雄無淚》的主要角色較《小王子》多，另有少年劍客高漸飛、不敗劍客司馬超群等，每個角色各有特色，但蔡景康認為角色相較陽剛，受眾始終不及《小王子》廣泛。

蔡景康在書展接觸到《英雄無淚》首批讀者，主要是追隨他創作的粉絲，並非以古龍書迷居多，總算拓展了新古龍讀者群。他的書除了香港出版之外，在台灣、中國內地也會有出版社再出版。內地流行一整套出售，不會獨立一本的追，因此可能3本（《英雄無淚》）出完才在內地出版。「我們的計劃就是這樣，不是一年完，都是一個很漫長的『抗戰』。」蔡景康說。

文：嚴嘉栢

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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