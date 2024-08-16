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當下香港動漫出路何在

【明報專訊】尖沙嘴的多啦A夢展進入謝幕前的熱烈人潮，展覽即使有些是收費分場域亦熙來攘往，1969年生、由22世紀時光旅遊至現代的貓型機械人，陪伴不同年代香港人成長，至今仍是大家心頭好。策展人受訪分享展覽成功有望輸出海外之餘，談到本土動漫製作的停滯不前；當日產的多啦A夢被捧上掌心呵護有加，才不禁驚覺曾經風靡一時的本土出品麥兜恍如失了蹤。夢迴千禧世紀之初，除麥兜動畫電影系列，還有意馬動畫工作室製作《忍者龜》和《阿童木》，何以聲勢漸漸消沉？動畫導演袁建滔說，上述作品都只是「個別事件」，未能成功建立香港動漫產業。

袁建滔是首兩部麥兜電影的動畫導演，游走香港動漫畫界數十年，新近以漫畫編劇身分，參與第3屆「港漫動力」香港漫畫支援計劃。據他觀察，由於香港市場人口基數細，現今娛樂選擇增多，港漫難以重拾昔日風光，單靠本地市場難以支撐漫畫產業，唯一出路只能是賣埠。他看同屆「港漫動力」的入選作品，認為Pen So（蘇頌文）的《達利書店》和ArYU（張渝婷）的《初夏丘晨》最具賣埠潛力。

要能賣埠，創作層面不在話下，畫功和故事內容定要紮實，袁建滔認為還得看設計和印刷，《達利書店》和《初夏丘晨》便相對標青。他比較「港漫動力」設計出身（如Pen So）跟港漫出身的主筆，認為港漫出身的主筆在設計上相形見絀，「畫就沒問題的」，但譬如封面是否吸引？書名又是否清晰看見？他指部分「港漫動力」新主筆沒有印刷經驗，甚至不認識「出血位」的概念，出版漫畫不止單靠創作熱誠。袁建滔補充，漫畫主筆已不能像從前躲於鎂光燈後，「要有多點曝光先賣到書」，漫畫主筆亦形同KOL。翻查Pen So和ArYU的Instagram，他們分別擁有4.2萬和1.3萬名追隨者（至8月15日），奧運期間他們亦緊貼熱話，繪畫香港運動員。

袁建滔也是多屆「動畫支援計劃」的導師，他形容「動畫支援計劃」跟「港漫動力」是「姊妹關係」，兩個計劃都要求原創故事，並不接納改編故事。「港漫動力」要求入圍半年內出版至少80頁的漫畫（第4屆改為7.5個月內），「動畫支援計劃」則按組別分別要求製作不少於3、5和10分鐘的動畫短片，創作者需要一定的編劇能力，「寫到都不是那麼容易，先不說要寫得好」。相較漫畫和動畫，「文字創作是最低成本的創作」，袁建滔認為如果能夠改編文字故事，故事可作為創作根基，支撐漫畫和動畫創作。

「產業不可以長期依賴政府資助，（就算公司參加）兩三屆都不可以獨立營運。」袁建滔指「港漫動力」目前只有3屆，說扶持產業發展仍言之過早；即使「動畫支援計劃」來到第12屆，也稱不上建立產業，但香港動畫公司藉此慢慢開發動畫製作的技能，暫時「吊命」。除了政府部門參與，袁建滔認為也需要中介公司開拓海外市場，他舉例香港作家陳浩基藉台灣中介洽商海外翻譯出版，「有錢搵就有人做，但香港無agent（中介）」。

產業，說到底是經濟問題，動畫成本遠比漫畫高，更難吸引投資者注資。文首提到意馬動畫工作室製作《阿童木》動畫電影，但該役票房失利，巨額投資未能回本，導致意馬動畫遭清盤。麥兜動畫電影系列一共7部，袁建滔擔任首兩部的動畫導演，但坦言成本「愈拍愈縮」，之後「無以為繼」。不過，他認為麥兜具發展知識產權（IP）品牌的潛力。香港動畫成本高的死胡同似乎無路可走，但最近又有新轉機。

AI（人工智能）技術應用到動畫製作，袁建滔估計有機會解決香港動畫的成本問題，例如動畫落色，AI可以先做模板，「慳番揼石仔的人手」，節省成本；另邊廂，他擔憂AI技術變成壓價理由，甚至要求低的客戶可以自行用AI製作，整體減少工作機會。AI技術是福是禍，有待觀察，然而動畫業界已開始應用AI創作，今期有首屆「明日動畫」人工智能輔助動畫製作先導計劃的動畫公司的訪問，且看當前業界經驗。

（美藝客廳．二十四）

「客席策展人」簡介

袁建滔，香港動畫電影導演，作品包括《麥兜故事》、《麥兜菠蘿油王子》、《大偵探福爾摩斯：逃獄大追捕》。

文：明報藝文部

編輯：譚雅詩

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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