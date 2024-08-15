seasonal picks：延續奧運熱潮 穿上運動鞋 在功能與型格之間

更強緩衝力

提起近年大熱的跑鞋，adidas推出的Ultraboost系列是經典之一。新款Ultraboost 5跑步鞋，透過改良的結構設計，提供更強緩衝能力，聲稱有助發揮跑步的能量。除了主打緩衝功能，鞋款舒適度十足，在巴黎奧運中亦可見Ultraboost 5跑步鞋的蹤影，兩度奪金的菲律賓男子體操選手Carlos Yulo便穿上白色版本，踏上冠軍台階。 ●

高跟運動鞋

Givenchy前任創意總監Matthew M. Williams在任其間，將街頭元素與高級時尚結合，為品牌優雅格調注入型格，滿足新世代鍾情的品味。2024早春系列，他把經典的Marshmallow船跟涼鞋變奏，創作出亮面橡膠鞋跟運動鞋。外觀是「十足十」的運動鞋，但配以約4厘米高的厚底和5.5厘米高的鞋跟，最大功能是在視覺上拉長雙腿線條，令穿起短裙時吸引力大增。●

採用超輕材料

專業運動員往往追求速度，Salomon推出的S/Lab Phantasm 2運動鞋，針對專業級的競賽需求而設，鞋款採用超輕材料，聲稱能提升速度和敏捷度。設計亦將具彈性的超輕泡沫材料和全長碳板結合，提供高能量回彈和推動力，聲稱有助在比賽中發揮速度和爆發力。●

10XL大鞋子

Oversize元素在時尚圈經常被大玩特玩，除了手袋、衣服外，就連運動鞋亦可以「變大」。以前衛創意見稱的Balenciaga，在2024秋冬季度帶來了一雙「大尺碼運動鞋」10XL，鞋子用上寬大的外形輪廓，再將破舊的復古風格融為一體，盡顯實驗玩味，展現出品牌獨特的設計作風。●

緩震減低疲勞

美國百年專業跑步運動品牌Saucony，帶來了新一代Triumph 22運動鞋。鞋款在鞋底和鞋身設計上都有顯著升級，當中首次採用品牌以緩震著稱的 PWRRUN PB緩震中底，聲稱提供超過90%的能量回饋。後跟位置的弧形穩定系統比上一代加深28%，並採用環抱式結構，增強後跟包覆感，減少跑動時雙腳的晃動，從而降低運動時的疲勞感。●

化身羅馬神話

每個時尚品牌都想擁有一雙能代表品牌的運動鞋，原因如同手袋一樣，大熱的時尚運動鞋能在市場吸金。Versace最近推出的Mercury中性運動鞋，結合高級時裝和運動鞋元素，靈感源自羅馬神話中的神祇Mercury，象徵靈活和大膽的個性；鞋身配以精緻複雜的織繩配搭經典的希臘迴紋圖案，象徵傳統與創新，視覺元素豐富，體現品牌簽名式風格。●

查詢：adidas 2730 0157（尖沙嘴店） Balenciaga 2191 1009（K11 MUSEA店） GigaSports 2337 0005（太古廣場店） Givenchy 2234 7033（ifc店） Lululemon 2810 5168（太古廣場店）

Salomon 3462 2157（K11 Art Mall店） Versace 2199 7768（海港城店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

模特兒：Song K.（Primo）

化妝及髮型：Chris Lam

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