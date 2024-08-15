local mode：設計師方思敏 瞄準大灣區市場 高訂元素帶入日常穿搭

本地年輕設計師Mandy，擁有高䠷身形和漂亮臉蛋，予人深刻的印象。她的先天優勢，亦間接讓她走向時裝產業，她因為曾經擔任模特兒而對時裝產生興趣。早在中學時代，Mandy已開始參加各種時裝比賽，並熟讀大量時裝書藉，隨後入讀大學選科時也選修時裝，並立志擁有個人時裝品牌。對人生充滿冀望的她，更參選2024香港小姐競選，並穿上自家設計的蝴蝶結連身裙（圖C左），現身面試活動。

參與大灣區時尚匯演獲取經驗

一直着緊個人事業的Mandy，雖然畢業後曾進入時裝公司工作，但最終還是決定自立門戶，創辦個人品牌Szman，「那時候發現（在其他公司）難以大展拳腳，也無法實現自己理想的作品」。她認為創立個人品牌的好處是「可以將自己鍾愛的時尚風格推廣給更多人認識，並擁有屬於自己的事業」。回望創辦品牌的經歷，她最難忘是參與了香港特別行政區政府「創意香港」贊助，Fashion Farm Foundation主辦的「粤港澳大灣區時尚匯演＠2024廣東時裝周 ——春季」，「那是我第一次在內地官方時裝周中發布自己的作品，那時裝騷需要發表超過14套服裝，必須考慮怎樣分配時間、分配資金、模特兒搭配等多方面因素，我從中學到了寶貴的經驗」。

Mandy的設計從大自然和19世紀的復古美學取材，她表示：「設計師Dries Van Noten對我影響最深，他對大自然的熱愛和獨特的配色手法，令我深深敬佩。」從Szman的服飾可見，當中用上大量花卉圖案、刺繡、釘珠和印花，設計風格偏向浪漫華麗，「我希望能讓穿者每天過着精緻浪漫的生活，將高級訂製的元素帶入日常穿搭」。關注可持續發展時裝的她，尤其重視選用優質的布料：「因為快時尚的發展導致了很多無謂的浪費。我希望從布料和品質着手，生產真正有需要和有價值的服裝，減少浪費情况。」

本地展示平台較少 開拓新市場

在香港經營時裝品牌並不容易，除了資金問題，市場競爭也激烈，Mandy認為：「本地設計師能夠展示才華的平台較少，缺乏宣傳和推廣。而香港人的穿衣風格亦較為保守，對於歐洲華麗元素認識不足。」當談到品牌的未來發展，她積極瞄準大灣區乃至中東市場。「大灣區市場擁有更大的發展機會和潛力，因為內地人的穿衣風格普遍更加多元化。」她亦表示希望能夠進軍中東市場，「因為留意到當地對我的品牌風格有一定興趣，我期待有機會在中東地區舉辦時裝騷，將品牌推向國際」。●

品牌名稱：Szman

成立日期：2022年

品牌概念：致力可持續奢侈時裝，除了使用優質布料，每件衣服均限量生產，着重細節，採用蕾絲、手繪、珠繡和拼布等工藝，展現女性的柔美和力量。

（圖）貨品種類：■時裝 □配飾 □化妝護膚品 □其他：_________________

客群：■女 □男 年齡：□15-25 ■25-35 □35＞

銷售點：■實體店 ■網店 ■IG store □直播 □市集 □其他：_________

生產地：■香港 ■內地 □其他 備註：_________

查詢：Szman https://szmanofficial.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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