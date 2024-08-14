明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Food & Beverage

飲食

手工釀造香檳 散發清新花香果香

【明報專訊】炎炎夏日，不少人也喜歡喝冰涼帶氣泡的香檳。酒商Berry Bros. & Rudd最新引入Waris Hubert和Penet-Chardonnet香檳莊的「匠心香檳」系列，讓大家品味清爽和充滿活力的香檳。 以「匠心香檳」為名，這些香檳莊是小型獨立家族生產商，以精心手工釀造香檳，帶來與別不同的口感、純正風味和風土聯繫。這些香檳均為限量生產，突顯產區的獨特性。除了傳統的香檳釀造法（Methode Champenoise），部分小香檳酒莊也不斷探索創新和永續技術。

Champagne Waris Hubert, Lilyale, Blanc de Blancs, Grand Cru, Zéro Dosage（左，$330）是來自Avize、Oger和Cramant 3大家族特級莊園的特釀，由100% Chardonnay釀造而成，其香氣優雅，含有豐富的果香和花香，帶有清新蜜桃香和細緻氣泡，礦物風味濃郁，可品嘗到富含泥土氣息的秋季香料味道。Champagne Penet-Chardonnet, Terroir & Sens, Blanc de Blancs, Grand Cru, Extra Brut（右，$625）同樣以100% Chardonnay釀造，在舊木桶中陳釀，酒香馥郁，帶有煙熏風味，讓人聯想到布爾岡白酒。口感細膩，細嘗有白色水果微妙清新的風味，並伴有小荳蔻、藏紅花和法式糕點的味道，以及富含礦物風味的細膩泡沫。●

網址：https://bbr.com.hk

上 / 下一篇新聞