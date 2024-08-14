手工釀造香檳 散發清新花香果香

Champagne Waris Hubert, Lilyale, Blanc de Blancs, Grand Cru, Zéro Dosage（左，$330）是來自Avize、Oger和Cramant 3大家族特級莊園的特釀，由100% Chardonnay釀造而成，其香氣優雅，含有豐富的果香和花香，帶有清新蜜桃香和細緻氣泡，礦物風味濃郁，可品嘗到富含泥土氣息的秋季香料味道。Champagne Penet-Chardonnet, Terroir & Sens, Blanc de Blancs, Grand Cru, Extra Brut（右，$625）同樣以100% Chardonnay釀造，在舊木桶中陳釀，酒香馥郁，帶有煙熏風味，讓人聯想到布爾岡白酒。口感細膩，細嘗有白色水果微妙清新的風味，並伴有小荳蔻、藏紅花和法式糕點的味道，以及富含礦物風味的細膩泡沫。●

網址：https://bbr.com.hk