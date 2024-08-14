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遊蘇格蘭酒廠 山峰雪水釀出多變威士忌

【明報專訊】Ben Nevis是英國最高的山，海拔1345米，在山腳下有一間同名的威士忌酒廠，是我其中一間愛廠。資淺的威友未必聽過，但很可能喝過，因為Ben Nevis是Nikka旗下作品的基酒之一！

如果想參加Ben Nevis酒廠的導賞團，最好先訂位，因為他們位於威廉堡（Fort William），是登上Ben Nevis山峰的大本營，而且如果遊覽蘇格蘭西北高地一帶，也會以這地方為中心點，所以這裏有很多營地、酒店，自然有很多遊客。這次我們一行三人，出遊時也是以威廉堡的營地為據點。不過，要留意的是，Ben Nevis Distillery官方網站現時還在"New website coming soon"的狀態（其實都一段時間了），如果不想用電郵訂位，也可以在其他旅遊網訂到，費用大約是12英鎊（約120港元）。

假如你是資深威友，又去過不同的威士忌酒廠參觀，我建議不要對導賞團期望太高，主要是到了最後的品飲，只有2款，我這次品嘗的是Ben Nevis Traditional Peated Malt和Nevis Dew Blue Label（款式好像會不時改動），先撇開是否美味，但這兩支作品其實未能完全反映當代Ben Nevis的風格，畢竟Traditional Peated Malt是復刻「古代」Ben Nevis的味道，而Nevis Dew則是一款調和威士忌。至於為什麼會這樣，又要講講歷史了。

英女王維多利亞1848年造訪酒廠

Ben Nevis在1825年由綽號Long（高佬）的John MacDonald創立，是當年蘇格蘭實行新酒稅法後最早領得牌照的威士忌酒廠之一，由於做酒出色，英女王維多利亞在1848年也曾親自造訪，Long John送上一桶酒給女王帶回白金漢宮，女王等了14年才「開酒」，因為她要等兒子（後來的英王愛德華七世）成長到21歲才一同品嘗，可見她如何珍視這桶Ben Nevis。由於正藉威士忌熱潮，Long John的兒子曾加開新廠Nevis，還曾聯合推出了Dew of Ben Nevis系列，這就是前述Nevis Dew的前身。

不過好景不常，Ben Nevis後來閉廠、易手，值得一提的是1955年被Ben Nevis Distillery （Fort William） Ltd收購後，增添古菲式連續蒸餾器（Coffey distiller），因此可同時生產麥芽和穀物威士忌，Ben Nevis還以自己出產的兩款威士忌調和製成Single Blend Whisky，這在蘇格蘭威士忌酒廠十分罕有。

Nikka作品重要基酒

Ben Nevis之後幾十年載浮載沉，直至1989年被鼎鼎大名的Nikka，即是生產竹鶴、余市、宮城峽的日本威士忌巨擘收購。由於Nikka只得余市、宮城峽兩間酒廠，另外還要出產竹鶴等不同的調和式威士忌（但竹鶴不叫blended malt，而是pure malt），因此Ben Nevis便成為了Nikka作品中重要的基酒，所以前文才說，大家未必聽過Ben Nevis，但可能喝過。有趣的是，年前Nikka開宗明義推出了NIKKA SESSION，中文名叫「奏樂」，所奏的便是Nikka旗下兩大系列余市和宮城峽，跟Ben Nevis與其他蘇格蘭威士忌調和大合奏。

Nikka當日收購Ben Nevis也有段古。Nikka的創辦人、日本威士忌之父竹鶴政孝年輕時往蘇格蘭學法，據說也到過Ben Nevis實習，但這事我未能fact check，倒是他在學習威士忌期間認識了後來的妻子Rita，卻是創辦人MacDonald家族的後裔，鑑於這段淵源，Nikka在一眾蘇格蘭威士忌酒廠中選中了Ben Nevis。當然，Ben Nevis也有其得天獨厚的地方。Ben Nevis的用水是來自Ben Nevis山峰的雪水，融掉後經泥煤與花崗岩層，匯流至海拔229米的湖泊，成為純淨又富土地風味的優質水源。

Nikka入主後雖有一定整修，例如增添了一對蒸餾器，產能維持大約一年200萬公升新酒左右（大約一半會運到日本陳年），但其他方面則讓Ben Nevis保持做酒傳統，例如參觀時，你便可以看到他們現時仍然使用木製發酵槽，讓酵母創造獨特的風味。我常在Ben Nevis找到的香蕉果香，可能就是來自這做法。

Nikka入主Ben Nevis最大的影響，反而是其母公司Asahi（朝日啤酒）為了確保Ben Nevis財務健康，因此要求酒廠清算資產、增加收入，Ben Nevis唯有售出大量新酒和原桶酒。雖然近年營運已漸上軌道，已毋須「恐慌性拋售」，但陳放10至15年的舊酒存量卻不足，所以市面上有不少Ben Nevis的IB（Independent Bottling，獨立裝瓶），反而OB（Official Bottling，原廠）卻不多見。這也解釋了為何導賞團最後不是跟其他酒廠那樣介紹基本年份酒款，例如10年、15年。

Ben Nevis 10年果香濃郁 酒體圓潤平衡

說回兩款試飲作品，Traditional Peated Malt是嘗試復刻當年John MacDonald使用泥煤層作的水蒸餾並推出市場的作品，有輕輕煙熏香氣，然後可嘗到一點焦糖和生薑味道；Nevis Dew則調和了Ben Nevis和其他廠的威士忌，因此規則上不能跟以前一樣喚作Dew of Ben Nevis，這作品也有些煙熏感覺，但香料和雲呢拿味更重。不過，這兩款作品跟Ben Nevis一般的風格有點出入，你若喝過Ben Nevis 10年，會發現除了香料，還有點蜂蜜，果香亦很濃郁，酒體圓潤平衡。OB難找，IB卻數之不盡，風格也非常多變，就像那同名的高山那樣，橫看成嶺側成峰，但這也正是Ben Nevis好玩之處。●

胡蘇 - 曾經營威士忌酒吧的酒鬼、國際唎酒師，愛喝酒，也愛說酒的故事。

文：胡蘇

編輯：陳淑安

美術：朱勁培

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相關字詞﹕宮城峽 余市 蘇格蘭 威士忌 Ben Nevis

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