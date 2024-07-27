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新興電動車：國產009 新勢力豪華MPV高調抵港

【明報專訊】來自內地的新興豪華電動車品牌Zeekr，日前在亞洲國際博覽館為旗下新版本MPV（多用途車）──Zeekr 009舉行大型國際發布會，吸引超過500個來自不同國家和內地城市的傳媒到場採訪。這場本港罕見的大型新車發布會，由品牌CEO安聰慧「由頭帶到尾」，歷時近兩小時詳細闡述新車各項細節和性能，令大家對這部在內地市場熱賣的豪華MPV留下印象。

Zeekr 009（以下簡稱009）在2022年下半年開售，不到2年就推出小改款（facelift version），並首度推出適合香港市場的右軚版。廠方表示，新版本009已獲超過3000張海外訂單，被視為中國廠牌進軍國際新車市場的重要型號。

009的外形明顯滲進不少令人聯想起其他頂級車款的設計元素，車廂設備極豐富，包括由日本音響名廠Yamaha提供的多聲道汽車音響，參照經典Eames Chair的電動調控中排座椅，車內恆溫雪櫃，OLED懸浮屏幕，以及多項智能操作系統。與其說009是一部車，不如說它像集合了多項豪華和智能玩物的移動工具。

首次正式來港發售的右軚版009，配備前後兩組摩打和116kWh大型電池，最大馬力603匹，峰值扭力為693Nm，由靜止加速至時速100公里只需4.6秒，續航距離達580km（WLTP測試模式），同時提供6座和7座版本，車價由75.5萬元起，有望在豪華MPV市場爭一席位。●

文：莊達民

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