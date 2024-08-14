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首爾直擊 漸變色表盤呈現水波紋 金秀賢演繹百搭纖薄潛水表

【明報專訊】韓劇《淚之女王》中，韓國男星金秀賢的帥氣Oppa形象，讓他事隔10年後再次成為每5年調查一次的2024年韓國蓋洛普（Gallup）「韓國人最喜愛的電視演員」排行榜首位！他在劇集中的造型備受矚目，當中最搶眼的自然是他戴在手上的多款MIDO腕表。品牌最近推出Ocean Star系列80周年新表，更特別以首爾作為亞洲區發布城市，廣邀各地傳媒飛到當地，親證金秀賢如何演繹新作，並分享他和腕表之間的故事！

由Ocean Star開始合作

在劇集《淚之女王》中，金秀賢先後戴上Multifort、Multifort TV、Baroncelli等多個MIDO表款，但他笑說自己最喜歡的還是Ocean Star:「跟MIDO合作已是第5年，中間和品牌一起出席過很多活動，例如在泰國舉行的粉絲見面會，也曾參與在漢江上的郵輪活動，都很難忘。我還記得第一次擔任代言人出席他們的活動時，佩戴的就是Ocean Star系列。」

這次活動又回到首個合作系列，因為今年是Ocean Star系列面世80周年，在回顧歷史同時，品牌也帶來了新表Ocean Star 39。品牌CEO Franz Linder表示，自1944年面世以來，系列以卓越可靠性能而聞名。「MIDO在1930年研發出Aquadura表冠系統，標誌腕表防水領域的重要里程碑。在那之前，防水性能不足一向是腕表的重大問題。」Ocean Star系列在此基礎上發展而成，到1961年推出Ocean Star Decompression Timer「彩虹圈」復刻限量表，防水深度達300米，採用減壓停留時間的彩色顯示功能，是當時的創新之作，Franz形容此表奠定了品牌的獨特美學。

漸變色呼應海牀波紋

自2000年代起，品牌推出的每款Ocean Star腕表均至少具備200米防水深度。2019年Ocean Star Diver 600深潛600米腕表面世，更成為Red Bull懸崖跳水運動的合作伙伴。Franz說：「今次推出的Ocean Star 39腕表，則以漸變色表盤為設計重點，巧妙呈現海水在海牀上刻劃出的波紋，展現動感外形。設計腕表的過程相對快速，但要令原本的設計概念製成大家都滿意的效果才最花費時間，大概用了9個月至1年。」

「終於找到一直想要的腕表」

金秀賢說，當他看到和試戴Ocean Star 39新表後，便覺得「終於找到自己一直想要的腕表」，因為腕表更細更纖薄，容易配襯不同的造型。「這款腕表很容易配襯，而且因為很纖薄，戴上手時非常舒適，無論配搭什麼造型都可以。」他笑說因為腕表太百搭，自己沒有其他配襯新表的tips可以分享！

Ocean Star 39 顧名思義直徑為39毫米，比以往防水深度同樣為200米的Ocean Star 200的42.5毫米小巧，因為表盤較細，新表只保留了日期而減去了星期功能。換上較小的Caliber 72自動機芯，搭載Nivachron鈦游絲，動能儲存達72小時，讓用家就算周五放工後將腕表除下，到周一再次佩戴腕表時，腕表仍能顯示正確日期和時間。表盤上的時標和指針均經Super-LumiNova白色夜光塗層處理，無論白天還是黑夜，都能輕鬆讀時。單向旋轉表圈以發光的白色點標記刻度起點，為測量潛水時間而設。腕表分別有4款選擇，精鋼表帶款分別有藍色漸變表盤、香檳金漸變表盤和黑色漸變表盤款式，另一款黑色橡膠表帶則配備品牌標誌的橙色時標和指針。

追求準確、高質量、高性價比

金秀賢是個長情的人，他的第一枚腕表是9歲時叫媽媽買給他的電子表，到現在仍然保存着。而跟MIDO的合作，轉眼也來到第5年，他覺得大家最夾的地方是同樣追求準確：「腕表着重的是精準計時，而演員在每個表演之中也要非常準繩，精準演繹角色和情緒。我想這是演員和腕表之間的共通之處。」他形容品牌每次推出的腕表都很好，都有其創新的地方，下次推出的腕表也一定會有更吸引的地方。

Franz也認同，品牌一直以高質量、高性價比，以及產品本身的美學為宗旨，「大家買腕表不是只為了戴一日，而是想要一枚能長期運作的腕表……製表業的挑戰，首先是製作好的產品，第二是有足夠產品供應給市場。我們並不想擴充太多零售點，情願集中現有的銷售店，令每間店也有多款足夠的產品提供給客人選擇」。他認為，不同人對於腕表也有不同的喜好。「那不只是亞洲和歐洲的分別，就是中國和韓國，或是意大利和德國，大家對腕表的喜好也可以有很大差異。品味並不關乎年齡，而更多是個人層面，20歲的客人也可以很喜歡傳統timeless的設計，像我一樣成熟的人也可以鍾情運動款式，喜歡悠閒的穿搭……所以我們每年也會推出30至40多個表款，滿足大家的需要」，但對高質量和高性價比的要求，始終不變。●

查詢：2534 2522

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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