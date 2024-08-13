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副刊
Happy PaMa 教得樂 第514期

Happy Pa Ma

善養救未來：高敏女兒上學的難關

【明報專訊】自從女兒上了小學，就問題天天都多。

她是高敏感兒童，需要確保新環境安全才會安心。同時，她對於他人的情感及語氣表達非常敏銳，對於自己是否被接納的感受尤其在意。雖然她只懂以「惡」一字來形容令她不舒服的相處，但經我一段時間的觀察，才發現她口中的「惡」，是指對方處事缺乏彈性、態度不尊重、沒有商量餘地，簡單來說就是性格比較操控和不理別人感受。反之，有些老師即使表現生氣的樣子，但只要願意聆聽學生，女兒就不會害怕，甚至很喜歡這些老師。

我也是高敏一族，很明白女兒在校的困難；同時也因為我高敏，加上過往在校的創傷經歷，使我一方面很想替女兒爭取更符合善養精神的方式，從而協調女兒在學校的生活，一方面自己內心也有很多恐懼和掙扎。

我自小就是一個典型乖學生，一直循規蹈矩，做夢也不曾想過向學校爭取我的需要。因此要為女兒爭取，經常未打先輸，內在聲音總是向我潑冷水：「學校不會允許」、「老師會覺得你是麻煩家長」、「就你這麼多要求」、「不要做突出的事」。

主動爭取 捍衛孩子需要

幸好，我一直讓自己接觸各種自我療癒的資源，願意陪伴自己，身邊又有一班善養媽媽支持，每次女兒需要幫忙，而我又感到掙扎時，我就聆聽這些聲音，讓我更清晰自己和女兒的需要，更堅定自己想要的教育，才有力量去和學校溝通。

對於女兒剛入學時面對的分離困難，學校慣常做法都是不讓媽媽陪伴，讓學生自行進入學校。但我很清楚女兒需要我陪伴，直至她在校內遇到一個讓她感到安全的人。於是，我主動向學校反映，慶幸學校社工同意讓我在場陪伴，等到女兒和社工建立了關係後，我才漸漸退場。後來面對功課問題，經溝通後學校也同意調適。

怎料，再來是老師罵人。女兒一開始不是被罵的那個學生，仍能堅持上學，後來她也被罵了，就害怕到不肯再上學。於是，我開始替她請假，再和學校商量怎樣幫助她和老師重建關係。然而，在請假這件事上，我感到很有壓力，總覺得自己在做不應該的事。

有一次和學校社工談起這事，我終於說出自己的感覺。原來我一直有一個委屈的部分，在替女兒努力爭取的期間，我覺得周圍的人都不明白我的選擇，明明可以自由選擇的事，卻總要跟旁人交代和解釋，有種身不由己的感覺。我坦誠表達後，社工的回覆讓我驚訝又感動：「媽媽，我們都想孩子快樂，你有什麼想法儘管說出來，只要為孩子好，我們會盡量幫忙的。」

社工的話讓我很感動，回想一直以來學校都很開放聆聽和配合，然而我內心的不安和不信任，仍然讓我無法坦誠提出自己的想法。社工這番話讓我明白我有選擇，當我無懼說出自己的需要和求助，我就能看到更多可能。

之後，女兒雖然不願入課室，但在社工陪伴下仍願意進入學校。於是我再向社工表達意見，請學校安排一間房間給我，讓上課的女兒有需要時可以隨時找到我。這是我一直想問但不敢提出，本來覺得這要求一定會被拒絕，怎料社工一口答應，還問我為什麼不早點說呢。

作為家長，其實我有權選擇任何適合孩子的教育方法。如果連我都不敢表明和捍衛孩子的需要，又靠誰來為孩子爭取呢？事實上，願意尊重孩子、給予選擇空間的學校仍是有的。當愈多家長選擇這些學校，學校又願意提出更多元化的方法幫助學生，教育孩子的路上才有愈多選擇出現。

文：鄭希婷（善養學習者）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第514期]

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