升學攻略．幼稚園及小學篇：原區津小還是跨區私小？

小兒即將從九龍塘某免費幼稚園畢業，坐得定，可以專注較長時間，願意和人溝通，願意表達，但未算十分活潑。中英文聽說讀能力平均，但作為11月細B，感覺中文寫字能力比同學稍弱。家住沙田，如讀培正會考慮搬屋。家有2歲幼弟，但不太考慮弟弟跟尾問題，想為哥哥選擇最適合的學校，哥哥報考小學的過程努力和配合，想尊重哥哥努力，不會為弟弟犧牲哥哥選擇。我們亦會培養弟弟考小學，期望他靠自己努力。

經濟方面，如同時供兩個兒子讀私校，加外補及興趣班，經濟上會有些少緊張。但考慮到弟弟即使考入培小，哥哥屆時已經小五，假設收入不變，經濟上緊張兩年尚可接受。我亦了解到一呂是十分熱門的地區名校，英語NET投入相對多，升中成績不錯，也近我們家。如果讀一呂，交通時間短，生活變化比較少，但擔心需要面對升中時，兩間呂明才小學要同時爭浸信會呂明才中學的直升名額；培小感覺上升讀香港培正中學的概率相對較高，但亦擔心英文程度競爭力不及其他小學。還請趙sir賜教。謝謝！

答◢這樣評估兩間小學較困難，因為一呂是資助小學，培正是私立小學；但評估浸信會呂明才中學及香港培正中學則比較容易，因為兩間中學都屬資助。從中學角度看，普遍家長認為呂明才在沙田區是「band 1A」，而培正在九龍城區屬「band 1B」；呂明才中英不俗，培正數學與中文突出。從就近入學原則來看，你住沙田，以呂明才佔優；從經濟考慮，培正小學是私立，比呂明才稍遜一籌。培正唯一略勝呂明才的是中學直升率，培小有85%畢業生升上培中，而兩間呂明才小學（浸信會呂明才小學及浸信會沙田圍呂明才小學）加起來共25%的band 1及band 2生上其中學。不過，從你對兒子的描述看到，似乎他中英文能力頗強，專注力好，成績應該不差，就算小學選呂明才也有能力直升。

崇真小學重全人教育

問◢本人知道崇真小學暨幼稚園是一間私立學校，超過125年歷史，分英文部及國際部，有中學聯繫，派位也不錯。但除此以外，網上很少提及學校相關資料。請問這間學校級別是屬於一、二還是三線？另外全港排名大約是多少？謝謝。

答◢崇真小學暨幼稚園創校於1897年，至今約127年歷史。此私立小學着重全人教育，用英粤國語教學。校隊及個人於香港學校朗誦節及音樂節等各項目比賽屢獲三甲成績，多名學生在奧數及STEM比賽獲一、二及三等獎，亦有畢業生升上較出名的沙田崇真中學。小學並沒有組別之分，尤其是私小，資料不算多，《小學概覽》表示該校沒有直屬或聯繫中學。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第514期]