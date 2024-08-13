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副刊
Happy PaMa 教得樂 第514期

Happy Pa Ma

家庭有教：多元培養孩子的潛能（二）

【明報專訊】上回我們跟大家提及「語言智能、邏輯．數學智能、音樂智能、身體．動覺智能」4種多元智能（重溫：https://shorturl.at/8AJF7），今回再分享其餘4種。

空間智能

擁有強大空間智能的孩子，能夠自如地在腦中想像並操縱物件，他們往往被圖畫、搭建積木和解謎活動所吸引。參與如拼圖、模型建設和需要空間推理的視覺遊戲等活動，可以增強他們的空間推理能力。父母可以提供創意項目的材料，鼓勵孩子建構玩具，並參與需要空間推理的活動，幫助他們的智能得到進一步發展。而在日常生活中使用語言描述，亦可以幫助他們理解空間之間的關係。

人際智能

擅長理解、與他人互動的孩子，通常富有同理心，善於溝通，解決衝突能力出色。父母可以因應不同的環境和場合要求，教授孩子相應的社交互動與情緒管理技巧，並通過鼓勵社交互動，提供小組活動的機會來培養他們的人際智能。小組活動和團隊運動，有助進一步發揮他們的社交技能，並幫助他們理解別人與自己的想法和情緒，更進一步提升自己的有效溝通、解決衝突、團隊領導和合作的技巧。

自我認知智能

自我認知智能較強的孩子，不時對自己的想法、行為和情緒內省反思，並對自己的情感、動機和目標有較高的自知之明。父母認可他們的自我反思，並提供一個讓他們表達情感的安全空間，來支持他們的發展，提供寫日記、冥想和正念練習的機會，讓孩子不時內省和表達。家長進一步幫助他們設定和實現個人目標，與孩子探討自己的興趣、優勢和志向，有助他們成為一個充滿內涵修養的人。

自然智能

對自然非常敏銳的孩子，擅長識別和分類自然元素、生物和現象。父母宜與孩子多花時間在戶外，鼓勵探索自然，並讓孩子參與如園藝或照顧動物等活動來培養自然智能。散步、旅行和露營都是探索自然環境的好活動，讓孩子參與園藝、照顧寵物和學習環境保護知識，提供與植物、動物和生態系統相關的書籍、紀錄片和動手活動等，促進他們對自然的興趣和認知。

總的來說，擁抱多元智能的概念，可以讓家長在育兒時更「以孩為本」，營造出能夠培養他們成長和發展的環境，按孩子的志趣發揮潛能，更好地支持孩子多樣化的才能發展，活出充實而滿足的生命。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第514期]

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