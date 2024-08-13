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副刊
Happy PaMa 教得樂 第514期

Happy Pa Ma

多元導航：父女和解

【明報專訊】作為家事調解員，在工作上會遇到不少家庭因為成員之間的各類爭議而求助，當中不乏分居／離異家庭。除了當事人雙方，子女與父母的關係更是不可忽視。透過調解服務，可以協助家庭成員以和平理性的態度處理爭議，達成彼此接納的家事調解協議。以下就是其中一個例子。

女兒今年18歲，她在外地求學，而父母正處於分居狀態。爸爸常認為女兒對他冷淡及不尊重，是受媽媽影響，以下是母女的WhatsApp對話內容。

對話一

媽媽：我不想你和爸爸關係這麼差。我和你爸爸現在仍然有在WhatsApp聊天。你不要怪責爸爸，這是我和他兩個人之間的問題。你失去了爸爸，我會內疚和傷心。

女兒：這是我的選擇，你不需要內疚。

媽媽：這一刻，你不能原諒他，但我希望有一天，你能做到。大家永遠是一家人。

對話二

媽媽：其實我好想一家人吃一頓飯。你有空便回覆爸爸的信息。

女兒：其實我不想。就算現在願意和他對話，他依然很討厭，最根本的問題也沒有改善。

媽媽：我不期望任何人改變，我有沒有要求你為我改變？

女兒：沒有，但我會尊重人，他卻不會。

媽媽：我有教你去原諒和接納所有人。

女兒：為什麼我要和他說話，令自己勞氣。

對話三

女兒：暫時不會接受爸爸的金錢，不希望他替我支付學費。

媽媽：你有什麼考慮和擔心？

女兒：已想像到，日後他會以此為把柄，會令我極度不開心和憤怒。

媽媽：尊重你的決定。

離異家庭 父母子女常見問題

最後父母雙方接受了家事調解服務，而爸爸亦為自己過去做過的一切向媽媽道歉，同時也積極聆聽媽媽的意見，改善與女兒的溝通方法。女兒漸漸接納爸爸，一家三口亦會視訊通話，女兒甚至會主動向爸爸介紹她的同學，一起分享科技資訊，更計劃家庭旅行。

由以上對話可見，雖然爸爸與媽媽已經分開，但由始至終並不希望父女關係變差。而以上例子亦是離異家庭父母和子女常見的問題，所以我們常鼓勵已離異的父母以孩子的福祉為大前提，履行父母共同責任，放下彼此之間的恩怨，避免孩子跌入兩難的局面，讓孩子自在地愛爸爸，也愛媽媽。如遇到困難，可考慮接受家事調解服務或共享親職支援中心的「共享親職」輔導服務。

文：張巧儀（香港家庭福利會資深社會工作員/認可家事調解員）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第514期]

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