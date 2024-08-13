6A爸媽：我和青春期女兒第一課

青春期，說來就來，把天真無邪的孩子帶走，換來熟識的陌生人。

青春期，是父母的一大挑戰。我們準備好未？

大女兒剛剛踏入青春期，就已經感到前所未有的改變。或許外貌、身高並未突飛猛進。首先來襲的，就是令人懼怕的情緒。

荷爾蒙惹的禍？

看見她受情緒所困，我們都歸咎——荷爾蒙惹的禍。

看見她毫無道理發脾氣，我們都歸咎——荷爾蒙惹的禍 。

看見她有時情緒低落，對很多事變得敏感，我們都歸咎——荷爾蒙惹的禍。

彷彿荷爾蒙就是孩子青春期的護身符，也同樣是父母努力不懈「接納」的力量泉源。看見她的情緒起起伏伏，我們非常心痛，但我們愛莫能助，除了在旁乾着急外，就是訓練自己有加倍的忍耐力，把過往10年「接納」的功力使出來。

除了「接納」，還是「接納」

跟女兒的關係由小到大也十分親密，也不能夠否認，在青春期階段她會變得跟父母漸行漸遠。我們有沒有做足心理準備面對這種困境呢？

由於跟她的關係十分親密，根基紮實，所以遇上風浪，我們依然有力抵抗，不至於一下子被衝擊衝散。可是無止境「提款」，感情銀行也終有一日變得乾塘。所以我們除了接納孩子青春期的突如其來改變之外，也要提防我們的感情會「煲乾水」。要防止「煲乾水」，我們只能夠為我們的關係加添水分，所以除了接納外，還是應該跟孩子增進感情。或許你會問，我跟孩子水火不容，如何增進呢？就算我們有心，孩子也可能不配合。

除了「忍耐」，還是「忍耐」

剛剛上星期，就發生一場小風波。我邀請大女兒跟我們一同外出購物，為新居添置家具。本來她十分願意配合，更商量究竟應該到哪裏晚餐。可是要外出的時候，妹妹嚷着要跟我們一起出發，家姐的情緒就像龍捲風一樣，變得極為可怕。我們以為她不願意跟我們外出，心情突然變卦，改變意願，又怕失去相處時間，所以內心天人交戰。整個過程她也顯得十分暴躁，十足「黑面神」一樣 。在街上，無論我怎樣向她示好，也視若無睹，而且變本加厲，所以最後決定大家放過大家，冷靜處理。

那天晚上，我只能夠忍耐，再忍耐。

回家路途上，有機會單獨共處的時候，她竟然突然間整個人變得十分開朗，跟之前判若兩人。那一刻，我便知道女兒心情突變的原因，因為她失去了「單獨」跟我們相處的約會。

除了「愛」，還是「愛」

這個晚上我感覺到，我接納她的情緒像走馬燈一樣變化萬千，我也付出耐性等待她平復的時候。究竟做父母還欠什麼才可安然度過孩子的青春期呢？

我們會告訴孩子，願意接納和忍耐是基於「我愛你」。沒有愛做基礎，我們只有盲目忍耐接納，到某一天還是會爆煲。青春期是一個漫長階段，要安然度過，我們彼此關係能否增長，關鍵就在於我們能否持之以恆接納他們，當中缺少愛，便什麼也做不到的。

孩子也知道我們忍耐，無限的接納是因為我們的愛。他們或許未能控制自己情緒，但必能深深感受我們給他們無條件的愛，這就是令孩子在青春期更感受到安全感的來源，也是他們長大後，跟我們仍然親近的不二法門。

如果你的孩子正在青春期階段，請不要放棄。嘗試「接納」，「忍耐」。告訴他們，你很「愛」他。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第514期]