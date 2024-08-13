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副刊
Happy PaMa 教得樂 第514期

Happy Pa Ma

客座隨筆：沉浸書畫 提升文化素養

【明報專訊】今年7月，寶血女子中學杜師正校長邀請筆者在校展出「陳雪儀書畫展」的「香港篇」，展覽內容是以《道德經》的哲理引發出來的書畫創作，目的是想透過藝術的形式，把《道德經》的智慧推廣至學校，讓師生得以沉浸在書畫氛圍中，提升文化素養。

在展覽期間，學校安排筆者與學生對談交流，總結學生所關注的內容，包括主角貓是否筆者的寵物？《道德經》傳達對生命和對社會的思考？藝術創作對筆者的意義、堅持創作的理由？如何裝備成為藝術創作者？

其實，由於國家支持香港成為中外文化藝術交流中心，這有利發展藝術創作，所以想在這方面發展，自我裝備是很重要的！

首先，作為一名藝術家，除了掌握藝術技巧外，也要確定創作的題材，例如筆者有一系列以《貓咪Momo流浪記》為題材，由於畫中的貓是筆者的寵物，且筆者在香港土生土長，所以特別有感情，其實藝術源於生活，藝術家通過藝術媒介去演繹對生活的感悟，才可以感動觀賞者！

書畫創作 享受墨韻樂趣

另外，堅持藝術創作是不容易的，因此，要有長遠、有意義的目標，正如筆者多年來堅持對書畫的熱愛，主要因為感受到中華文化的博大精深，例如運用毛筆在宣紙上，即使「逸筆草草」卻能達到「氣韻生動」、「不似之似」的境界，最終渴望領悟「人品不高用墨無法」、「心正則筆正」等的書畫與哲學觀、道德觀的相互配合，所以實際上已經脫離了單純的技法而成為一種人生價值觀，由藝術的實踐達至高尚的品德境界！正如筆者抄寫老子《道德經》時，明白到「為而不爭」是人生修養的最高境界，就是「以其不爭，故天下莫能與之爭」的道理，因此，書畫創造對筆者的意義，已經由藝術進入教育的推廣，由筆墨進而為精神力量，書畫藝術已經成為筆者的精神食糧，即使筆墨功夫以至創作都極具挑戰，卻又可享受無止境的墨韻樂趣，生命充滿了意義！

今次與學生交流，實在難得，期待更多學校可以推廣中國文化藝術，了解當中的魅力及前人智慧，相信更多學生可以尋找到自我生命的價值及民族文化，從而達到文化的自信！

文：陳雪儀（香港藝術發展局藝術教育主席）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第514期]

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