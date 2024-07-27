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Happy PaMa 教得樂 第514期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：SEN融合教育要循序漸進

【明報專訊】香港自1997年推行融合教育，至今27年，能否真的幫助到有特殊教育需要（SEN）的學童呢？根據教育局就SEN的定義，當中包括智障、自閉症譜系障礙（下稱自閉症）、專注力不足／過度活躍症、精神病、特殊學習困難、肢體傷殘、視障、聽障及言語障礙，共9類學童，是否每類都真的適合在普通學校就讀，相信不少人心裏都有疑問。

我過往經常出入中小學，見過不少自閉症、專注力不足／過度活躍症學童在主流學校上課的情况，所以倒是認同奧柏學校（AP School）校長陳恩楟所講，讓SEN學童在一般學校讀書，應該視為終極目標，但過程要循序漸進，有一個過渡期先去裝備好孩子。

讀教育心理學出身的陳恩楟，投身特殊教育界十多年，她很明白SEN尤其是自閉症兒童的性格特質，因此相信，若能把他們放在「橋樑」學校，配以合適的教學策略，更能幫助他們改善情緒和有效學習。當小朋友各方面都表現更穩定後，才回歸普通學校，屆時共融便來得更有意義。

舊生回校助師弟師妹

陳恩楟有一半學生，都屬於這種成功例子，甚至有些已在主流學校讀書的舊生，於長假期時會請纓回母校做小助教，幫助師弟師妹，「見到學生有成長轉變，是最開心的，也是我從事特殊教育工作最大的原動力」。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第514期]

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