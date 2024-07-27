SEN選校：1:2師生比例 提升社交情緒管理 為自閉症童制訂個人化教育

今期先介紹近年創校的奧柏學校（AP School），它是本港目前唯一一間專招收自閉症譜系障礙（下稱自閉症）兒童的全日制私立小學，設有雙語課程，按孩子的個別狀况釐定個人化教育計劃，並以1:2的超高師生比例，讓學生無論在學科，以至言語溝通、情緒管理、社交技巧、生活自理等各方面，都有最周全的照顧，為將來升讀主流中學作好準備。

香港推行融合教育政策27年，成效好壞參半，奧柏學校校長陳恩楟這樣評價：「我覺得融合教育政策的出發點和目的都是好的，它為不同能力的學生，提供了一個平等學習機會。但現實是，很多SEN學童，尤其是自閉症，他們往往欠缺獨立學習能力，加上自我行為管理或情緒調控能力一般都比較弱，可以預計到，他們是很難一下子在主流學校跟一大班同學一起上課的。對主流學校的老師來說，要照顧班中自閉症學生的個別需要，挑戰亦很大。」

因此，讓自閉症兒童在進入主流教育場景之前，給予一段過渡期，或許會是較理想的做法。而奧柏學校正是擔當這橋樑角色，幫助孩子裝備好所需要的技能，好使他們日後更容易銜接主流學校的學習環境，「這麼多年來，我們教學團隊所教的學生，有接近一半，是可以成功回到主流學校讀書的」。

針對5歲半至15歲學生

奧柏學校於2022年創校，雖然只有短短兩年歷史，但其實該校核心的教學團隊，早於2007年便替所屬辦學團體「愛培自閉症基金」（APF）開展相關教育工作，因此對培育自閉症學童，擁有相當豐富的經驗。該校主力服務5歲半至15歲的學生，並分中文班和英文班，「我們全校暫時有8班，其中5班是用英語授課，餘下3班則用粵語授課」。雖然學校目前學生人數不算太多，大約只有70人，但教師人數卻有40人，陳恩楟指出，高師生比例，是該校特色之一，「師生比例是1:2，一些困難比較大的學生，我們甚至可以調配到單對單授課；而且我們是以小班教學的，每班不會超過12名學生。高師生比例，再加上小班教學，令我們有空間為每名學生制訂『個人化教育計劃』，更能照顧學生的學習差異」。

在課程方面，該校的學科是根據英國國家課程指引編制，科目包括中文、英文、數學、體育、綜合科學、資訊與科技，以及藝術與設計，並按學生的能力，靈活調適學習內容。「很多時，即使是同一班別，我們都會再按學生能力分組，以致在同一個課題下，每組不論是教材、教學活動、功課等，都各有不同，也是由淺入深，幫助學生建立成功感，從而令他們願意再努力和付出。」

特設課程 訓練學生溝通自理技巧

除了學術科目，學校還有專門針對自閉症狀况而設計的課程，例如語言溝通、行為和情緒管理、社交技巧、遊戲技巧、自理技巧、健康衛生知識、社區訓練等，不單有效提升學生各個領域的表現，也有助教師維持良好的課堂秩序。陳恩楟笑言：「我們不時跟其他主流學校做分享交流，老師們來到奧柏學校，都驚訝全校都是自閉症學生，但校園竟然可如此peaceful（平靜），問我們究竟是怎樣做到的。」

引導改善行為 正確宣泄情緒

她續謂，該校致力幫學生改善行為問題，雖然因應每個學生的需要，處理方式會有不同，但總括而言，都是要找出他們行為情緒背後的原因，讓孩子對情緒有正確的認知，並通過有系統的練習，加強他們情緒調控的能力。她舉了一個實例。話說有一個男生，初入學時情緒很易波動，也經常把「不公平」掛在嘴邊，簡單如同學把筆袋擺得稍微「過界」，他都會大發雷霆，「遇到這些情况，我們單單叫他忍耐，或者說『你不要發脾氣』、『發脾氣是不對的』，是幫不到小朋友的」。

在抽絲剝繭下，團隊發現原來這個男生，很多時都不懂得站在別人的角度看事情，以致常產生「不公平」的感覺，情緒亦起伏得太大，「在他的世界，好像只有『超級嬲』和『超級開心』這兩種感受，缺乏了中間界線。於是老師不斷灌輸他，情緒是有不同等級的，即使嬲，也可以是『少少嬲』、『幾嬲』、『都好嬲』等狀態，而不是每次都需要『超級嬲』的」。教師更和男生一起尋找適合他紓緩情緒的方法，「他說需要用扭揑方式去發泄，於是我們便為他準備一盆顏色水，讓他發脾氣時去扭毛巾，後來改用壓力球，到最後，轉化到當他有憤怒情緒時，十指用力緊扣，便可把怒氣宣泄出來了」。陳恩楟透露，此男生愈大愈進步，後來更成功入讀本地國際學校。

根據這個例子，再次說明，只要找到合適方法，自閉症孩子一樣可以學得到、學得好。奧柏學校由學術科目，到其他方面的技巧訓練，均採用以ABA（應用行為分析）基礎優化而成的AP教學法作教學模式，通過靈活、自然和有趣的手法，讓學生能夠融會貫通，把課堂所學的，實際應用於生活之上。「我們知道自閉症學生的難處，要他們融會貫通，並不是一件容易的事，所以都一直聚焦在這方面去幫助他們。」

陳恩楟以數學堂教加減法為例，教師不以教懂學生看橫式和直式、做到數學題而自滿，更重要的，是讓孩子理解加減法背後的意思。「於是，老師會陳設商品櫃，放一些真實物品、價錢牌，希望通過課堂設計、情境學習，使同學更掌握到抽象的數學概念；當學生學得更穩固時，老師便會再延伸，把這個技巧帶到去日常生活之中。我們會帶同學們去超市，讓小朋友親身經驗結帳、付款、找贖的過程，靈活地把課堂所學的加減法，在現實生活中運用出來。」

此外，奧柏學校亦很重視家校協作，陳恩楟透露，該校與家長保持十分緊密的聯繫，一年共有5次家長會，定期讓家長知道子女在各方面的最新進展，「老師亦跟每個家庭個別開設WhatsApp群組，若家長在教育子女或小朋友在日常生活上遇到什麼問題，都可以隨時告訴老師，我們會適時提供協助」。

【SEN選校系列（上）】

文︰沈雅詩

◆INFO

奧柏學校

類別︰私立男女小學

辦學團體︰愛培自閉症基金（APF） 宗教︰無

地址︰九龍灣宏光道39號宏天廣場2樓01及02室

學費︰每月學費$28,000（共12期，全年收生）

查詢︰2526 8880

網址︰apschoolhk.edu.hk

■個案分享

入讀一年 與世界接軌

9歲的贊旭，在2歲時被評估有輕度自閉症，小時候的他，幾乎只活在自己的世界裏面，其母憶述：「他可以整天不說話，亦會遠離其他小朋友獨自玩。」

贊旭之前一直在主流學校讀書，但無法跟上大隊的步伐，媽媽遂於兩年前，替他轉到奧柏學校上學，在教師的悉心教導和有系統的訓練下，小男孩逐漸打開心扉，開始和世界接軌。

媽媽喜孜孜透露：「他由以前十問九不應，到現在會主動表達，例如會說：『我聽不明白，你可不可以再說一遍。』這些看來簡單的事情，但對於育有自閉症孩子的家長來說，已經很寶貴。」經過在奧柏學校近一年的努力，贊旭去年已重返主流學校繼續學業，並順利銜接高小課程。

[Happy PaMa 教得樂 第514期]