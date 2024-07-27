明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
好去處

旅遊

淺水灣空中派對 浸木桶浴賞180°海景

【明報專訊】熱焫焫的天氣，如果可以浸住池水歎杯雞尾酒，兼在陽光下面對大海放空，光是想想也透心涼！比無邊際泳池更chill的私人灘畔Jacuzzi空中派對現於淺水灣開放，有得食，有得玩，有得打卡，更可以約齊三五知己或一人獨霸日式木桶享受「涼浸浸」日光浴。

陽光、海灘、泡在水中、凍飲和美食，是戶外派對的完美組合，而集合以上元素的好玩party「Chill Float Summer」是淺水灣the pulse的年度盛事，商場除了在天台空中花園SKY BEACH舉辦私人灘畔Jacuzzi空中派對，亦在場內設置以Chill Float Market為主題的打卡裝置和心理測驗遊戲，讓大家可以把節目排滿一整天。

私人灘畔Jacuzzi空中派對在the pulse天台空中花園舉行，180°淺水灣海景盡在眼前，現場更設有多個巨型日式木桶及多張沙灘椅，亦配備水槍、沙灘波等小玩意，只要購買含木桶浴入場券，便可在入場時段150分鐘內選擇沉浸於冰涼水溫的日式木桶中，或是躺在沙灘椅上曬太陽。為方便大家換上醒目沙灘裝打卡，商場更特設免費獨立更衣間及儲物櫃，若要冲身，可步行至沙灘上的淋浴區，浸完木桶再到海灘暢泳也未嘗不可。

手工pizza配特飲 周六日DJ駐場

至於派對重要元素——美酒佳餚，則以代幣兌換形式發售，商場特意邀請商場內多間人氣餐廳，包括手工pizza店Amalfitana和Fratelli Artisan Pasta Bar推出Beach-to-Go Summer Selection Menu，大家可選pizza、意大利炸飯糰等；還有Maximal Concepts旗下品牌Sip Song和Limewood準備的精選飲品及其他餐飲優惠。大家可即場於Trip.com購買每個價值$80的代幣，每個代幣可換取Beach-to-Go Summer Selection小食1份，又或指定夏日party特飲或雞尾酒1杯，另可按需要購買心水飲品及美食，浸在水中慢慢享受。逢周六日，派對更會特邀DJ駐場，於活動期間播放不同曲風的音樂，把派對氣氛推至高峰。

逛美式復古「巨型超市」打卡

戶外派對完結後，大家可轉戰室內繼續玩！商場內設有以美式復古風為設計靈感的Chill Float Market，帶大家穿越到2000年，拍攝廣角、高炒、復古色彩的Y2K風格照片。這個「超市」內不但有巨型手推車，超大型版牛奶盒、薯片，還有如充氣水泡般的餅乾、玉米片、清潔劑等包裝盒，大家可以隨便打卡，盡顯kawaii一面！

挑戰實體版好玩心理測驗

玩得多網上心理測驗，開始覺得悶？不如來一次實體版心理測驗挑戰！由人氣網紅「港式情侶HKstyleCouple」及香港知名插畫家Johnee Lau合作設計的「Chill浮心理測驗」，問題遍佈商場不同角落。大家可以免費拿取紀錄卡，按背後的提示尋找不同問題，完成後可前往L2禮賓部對面的Chill浮歷險終點站booth，領取屬於自己的「Chill浮動物卡」看答案。●

the pulse Chill Float Summer 2024：SKY BEACH私人灘畔Jacuzzi空中派對

日期：即日至10月31日（逢周三至日）

開放時間：上午11:00至下午1:30、下午2:30至5:00、晚上6:00至8:30

收費：木桶浴周三至五$288/位，周末$498/位，8月31日前網上預訂可享買一送一優惠；周六至日DJ派對（不包木桶浴）$250/位，8月31日前網上預訂可享9折優惠

地址：淺水灣海灘道28號the pulse海景天台空中花園

購票網址：Trip.com（l.ead.me/bf8QMd）

查詢：4428 4758（WhatsApp）

文：顏燕雯

模特兒：Karie

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞