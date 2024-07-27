淺水灣空中派對 浸木桶浴賞180°海景

陽光、海灘、泡在水中、凍飲和美食，是戶外派對的完美組合，而集合以上元素的好玩party「Chill Float Summer」是淺水灣the pulse的年度盛事，商場除了在天台空中花園SKY BEACH舉辦私人灘畔Jacuzzi空中派對，亦在場內設置以Chill Float Market為主題的打卡裝置和心理測驗遊戲，讓大家可以把節目排滿一整天。

私人灘畔Jacuzzi空中派對在the pulse天台空中花園舉行，180°淺水灣海景盡在眼前，現場更設有多個巨型日式木桶及多張沙灘椅，亦配備水槍、沙灘波等小玩意，只要購買含木桶浴入場券，便可在入場時段150分鐘內選擇沉浸於冰涼水溫的日式木桶中，或是躺在沙灘椅上曬太陽。為方便大家換上醒目沙灘裝打卡，商場更特設免費獨立更衣間及儲物櫃，若要冲身，可步行至沙灘上的淋浴區，浸完木桶再到海灘暢泳也未嘗不可。

手工pizza配特飲 周六日DJ駐場

至於派對重要元素——美酒佳餚，則以代幣兌換形式發售，商場特意邀請商場內多間人氣餐廳，包括手工pizza店Amalfitana和Fratelli Artisan Pasta Bar推出Beach-to-Go Summer Selection Menu，大家可選pizza、意大利炸飯糰等；還有Maximal Concepts旗下品牌Sip Song和Limewood準備的精選飲品及其他餐飲優惠。大家可即場於Trip.com購買每個價值$80的代幣，每個代幣可換取Beach-to-Go Summer Selection小食1份，又或指定夏日party特飲或雞尾酒1杯，另可按需要購買心水飲品及美食，浸在水中慢慢享受。逢周六日，派對更會特邀DJ駐場，於活動期間播放不同曲風的音樂，把派對氣氛推至高峰。

逛美式復古「巨型超市」打卡

戶外派對完結後，大家可轉戰室內繼續玩！商場內設有以美式復古風為設計靈感的Chill Float Market，帶大家穿越到2000年，拍攝廣角、高炒、復古色彩的Y2K風格照片。這個「超市」內不但有巨型手推車，超大型版牛奶盒、薯片，還有如充氣水泡般的餅乾、玉米片、清潔劑等包裝盒，大家可以隨便打卡，盡顯kawaii一面！

挑戰實體版好玩心理測驗

玩得多網上心理測驗，開始覺得悶？不如來一次實體版心理測驗挑戰！由人氣網紅「港式情侶HKstyleCouple」及香港知名插畫家Johnee Lau合作設計的「Chill浮心理測驗」，問題遍佈商場不同角落。大家可以免費拿取紀錄卡，按背後的提示尋找不同問題，完成後可前往L2禮賓部對面的Chill浮歷險終點站booth，領取屬於自己的「Chill浮動物卡」看答案。●

the pulse Chill Float Summer 2024：SKY BEACH私人灘畔Jacuzzi空中派對

日期：即日至10月31日（逢周三至日）

開放時間：上午11:00至下午1:30、下午2:30至5:00、晚上6:00至8:30

收費：木桶浴周三至五$288/位，周末$498/位，8月31日前網上預訂可享買一送一優惠；周六至日DJ派對（不包木桶浴）$250/位，8月31日前網上預訂可享9折優惠

地址：淺水灣海灘道28號the pulse海景天台空中花園

購票網址：Trip.com（l.ead.me/bf8QMd）

查詢：4428 4758（WhatsApp）

文：顏燕雯

模特兒：Karie

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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