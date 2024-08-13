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旅遊

乘天梯走進《阿凡達》奇異世界 張家界乾坤柱「飄浮」半空

【明報專訊】電影《阿凡達》的潘朵拉星球中，巍峨的山景，飄浮於半空的山峰，這奇異魔幻的景象並非憑空創作，靈感原來取自現實。從香港乘高鐵出發，只需6個多小時，就能親眼一睹這奇景原型——張家界。

奇峰三千，秀水八百，位於湖南的張家界以奇峰異石聞名世界。張家界市內的兩個國家5A級景區：張家界國家森林公園和天門山國家森林公園，以多樣的地形、拔地而起的山峰、蜿蜒曲折的溪流，演繹何謂人間仙境。

張家界向來是內地熱門旅遊景點，以往從香港出發多是乘下午航班直抵當地，或是到深圳轉乘高鐵，無論行程或時間安排上都有點不便；不過，隨着高鐵開通「張家界西線」，每日都有早上班次從香港西九龍站出發，下午便可直抵張家界西站，時間安排更為靈活，一抵步就可馬上開展行程。

位於張家界市武陵源區的張家界國家森林公園，面積達130平方公里，由6個景區組成，每個景區都有獨特地貌，持票旅客可在4日內多次入園仔細遊覽。公園分為5個入口，記者早前從東門入園，先遊覽景點最集中的袁家界景區。

袁家界位於公園北面，將《阿凡達》的懸浮山原型——乾坤柱、天下第一橋、迷魂台等著名景點串連一起。從山腳到達袁家界，徒步爬山需時起碼3小時或更長時間，但乘搭世界最高的戶外升降機「百龍天梯」（每位65人民幣，約70.7港元），可將時間大大縮短至2分鐘內，讓遊覽袁家界變得更為方便快捷。高達326米的百龍天梯，2002年獲健力士世界紀錄列為全世界最高的戶外升降機，3架透明升降機沿着崖邊垂直上落，隨着升降機爬升得愈來愈高，奇峰異石盡收眼底；「咻」一聲，當記者還在讚歎景色、感受山峰磅礴之勢時，瞬間已抵達終點。

在連心橋與乾坤柱打卡 景觀更開揚

來到袁家界，不少人都衝着乾坤柱而來。這座海拔高度達1074米、垂直高度近150米的山峰，造型奇特，垂直切面切割明顯，彷彿被刀削過，被斧劈過，才成眼前的形態。從某些角度欣賞，當綠葉將乾坤柱的底部遮蓋起，倒有幾分飄浮在半空之態，難怪能啟發《阿凡達》電影團隊創作出懸浮半空的「哈里路亞山」。與乾坤柱打卡，最佳拍攝位置除了在乾坤柱石碑前的觀景台，往前走幾分鐘到連心橋，景觀更為開揚，與山峰的距離感覺更近。

登山觀石，靠的是三分形象，七分想像。沿棧道而行，一路上看見宛如蟄伏於山林間的「神龜問天」，亦有與人民幣設計「撞樣」的「百元大鈔山」，4座方正山峰緊挨並列，就像舊式100人民幣上4個毗鄰的頭像。沿着棧道走到「天下第一橋」，只見兩座山峰被一條寬2米、厚約5米、跨度約25米的天然石橋連接在一起。這條渾然天成的「天橋」，幾乎被鬱鬱葱葱的植物掩蓋，要不是看見縱深的天然橋洞，的確難以辨認。外國有不少有情人在橋上掛上愛情鎖，在張家界的「天橋」上，遊客則掛滿一條條祈願紅絲帶，遙遙望去尤其醒目。

乘索道穿梭石林賞「山水畫」

飽覽完奇山異石，轉乘景區的環保遊覽車，往天子山景區去。只是僅僅20多分鐘車程，眼前的山景已截然不同。相較袁家界，這裏的山峰更為細密，尤其是西海峰林，上千座石峰密密麻麻地插在山谷中，有如雨後春筍，雲海升起之時更顯氣勢，更為壯觀。天子山亦有不少奇形怪石，在賀龍公園後的觀景台，可一睹「仙女散花」的景象，石峰間有一「妙齡女子」棲身其中，手抱花籃，恍如準備將籃中鮮花撒向人間，維肖維妙。在對面的「御筆峰」，高低起伏的山峰，細密的石柱相連，有如倒插的御筆。乘搭天子山索道（纜車）（每位72人民幣，約78港元）下山，穿梭在山嶺石林間，就似欣賞一軸自然山水畫，更覺大自然的鬼斧神工。

夏季的張家界，天氣反覆，偶有陣雨，宜隨身帶備雨具，應對變幻莫測的天氣。每年3至11月是當地旅遊旺季，無論是到觀景台賞景抑或輪候園內的交通工具，都是滿滿的人潮，甚至有內地網民在社交媒體分享，輪候百龍天梯上下山，起碼排隊2至3小時。導遊建議可在11月後到訪，冬季的張家界放眼望去是白皚皚的雪景，霧凇、冰柱隨處可見，別有一番景致。●

張家界國家森林公園

公園門票：成人227人民幣（約246.7港元，包園內環保車，不包索道、百龍天梯等設施）

購票：「張家界一機遊」微信官方小程式

●旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.08港元

交通：香港西九龍站乘高鐵至張家界西站，成人單程842港元起

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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