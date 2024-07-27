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飲食

灣仔$380對着海景任食肥美海鮮

【明報專訊】說到邊嘗美食邊賞煙花，灣仔區的酒店自助晚餐選擇也真不少。相較於擁有無敵海景或五星級酒店的高質自助餐動輒每位要$600至$800起，灣景國際的灣景廳價格則顯得格外親民，晚市優惠價連加一服務費，人均$418起。最近餐廳更在「鄰住買」應用程式推出買一送一自助晚餐優惠，連服務費，每人平均只需$378.4（大小同價）。記者早前在一個星期三的晚上試食，看看這價錢的自助晚餐質素，到底是「抵」，還是「伏」？

供應逾80款環球美食

餐廳設有百多個座位，坐滿不少家庭客人，一面頗大的落地玻璃窗還能看到維港上空，如遇上特別日子，也能欣賞煙花匯演。自助晚餐提供超過80款環球美食，包括冷熱盤、沙律、壽司、刺身、明檔、燉湯、鐵板燒、甜品及玻璃樽裝汽水等。最近美食主題以海鮮為主打，在炎熱天氣呈上各地時令海鮮。

一開始，最先擠滿人的當然是琳瑯滿目的海鮮區，冰鎮台上擺滿加拿大鱈場蟹腳、藍青口、翡翠螺等新鮮海產，還有師傅即開法國生蠔，他透露生蠔都是當天送達，確保質素。記者親試，即開生蠔鮮甜爽滑，部分特別肥美，而蟹腳肉質飽滿，帶有淡淡海水鹹鮮味，多食幾碟已經回本！

芝士焗蠔鹹香 辣酒花螺「吃上癮」

除了海鮮，還有多款主題美食，如黃金芝士焗蠔，鹹香四溢，表面有烤焗至金黄色的芝士，襯托出蠔的鮮味，芝士控必會一試再試。另有海鮮焗釀蟹蓋，蟹肉分量不算小，當中亦加入了洋葱及白酒焗成，味道不過不失。還有多款地道風味美食，如紅燒花膠燴鴨掌，滿滿骨膠原；辣酒煮花螺更令人「吃上癮」，基底的辣酒以花雕酒、蒜蓉、乾葱、花椒、豆瓣醬等材料煮成，螺肉除富有酒香，更能嘗到陣陣辛辣，非常冶味。

至於鐵板區，每日輪流提供香煎羊扒、香煎牛舌、燒牛仔骨、串燒等，其中香煎鵝肝多士更是不少人的心頭好，鵝肝入口即化，多士「卜卜脆」，當中的黑醋醬亦正好中和油膩感。當然，甜品控絕對不會錯過甜品區，餐廳供應3款Häagen-Dazs雪糕口味，亦有草莓慕絲蛋糕、芒果拿破崙等西式甜品，還有豆腐花、格仔餅、沙翁等中式街頭小食。現場還有一部自助班戟機讓客人即製班戟，另配楓糖漿及忌廉。總的來說，食物尚算豐富，質素中上，以此價格在今日的自助餐市場中，性價比確實不俗。●

漁躍滋味自助晚餐

供應日期：即日至8月31日

官網優惠價：成人$418起、小童及長者（60歲或以上）$368起（包加一，須繳付$100訂金）

「鄰住買」優惠價：$378.4（大小同價，包加一）

正價：成人$688起、小童及長者$628起；另加一

地點：灣景廳（灣仔港灣道4號灣景國際1樓）

網址：tinyurl.com/yc6dhhvd

查詢：3909 9088

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