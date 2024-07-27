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飲食

法越美食期間限定 $468起歎維港景自助晚餐

【明報專訊】自從北上消費熱開始，本地餐飲業面臨不少挑戰。自助餐戰場更是掀起一浪接一浪的減價戰，不少酒店級自助餐餐廳與線上平台推出買一送一、買二送二優惠。今次介紹的再臨閣是線上平台KKday十大銷量最高的自助餐餐廳之一，擁有部分海景及尖沙嘴繁華景致，加上食物款式多而不俗，平日晚上人均消費400多元（未連加一），繁忙時間長期客滿，碰上有煙花或無人機在維港上空表演時，更加可以邊食邊欣賞。

位於尖沙嘴梳士巴利道，有近百年歷史的港青酒店（香港基督教青年會YMCA），一直為公眾人士提供住宿服務。酒店於1992年增建南樓，並開設餐廳再臨閣，提供環球自助餐，供應冰鎮海鮮、前菜、沙律、熱盤、明檔、甜品等。香港基督教青年會總幹事及行政總裁何慶濂（Peter）說：「再臨不是希望你再返來幫襯那麼市儈的意思，因為我們有基督信仰，再臨有耶穌再次回來的意思，祝福每一個人都得到永恆的祝福。」

位置優越 可賞煙花、無人機表演

餐廳以往客人多為YMCA會員、基督徒或遊客，一般市民對其所知甚少。一場世紀疫情來襲，酒店推出連餐飲的staycation救亡，成功吸納一班新的本地客人，令更多人認識再臨閣，而最為網民津津樂道的大概就是它擁有靚海景，且價錢親民，食物選擇豐富。

餐廳位於酒店南座4樓，從餐廳的落地玻璃可以「零死角」地飽覽香港文化中心至1881等建築物的城景和維港景色，碰上特定節日及舉行大型活動，晚上更能欣賞煙花綻放或無人機表演，屬城中best kept secret的煙花餐廳。當然，要數尖沙嘴能飽覽海景的酒店餐廳，毗鄰港青酒店，有大家熟知的高級酒店，其餐廳同樣擁有相若美景，不過自助晚餐人均價錢動輒過千；而附近其他酒店自助餐廳，雖然部分價錢與再臨閣相近，但景觀被周邊建築物遮擋，莫說煙花，就連城景也未必看到。因此每逢舉行煙花匯演的日子，均有不少熟客預早訂座！

鹹檸蒸魚細滑 即製米紙卷清爽

現時餐廳平日自助午餐優惠價200多元，提供40多款食物種類；自助晚餐400多元，食物種類增至50多款，且質素更高，例如冰鎮海鮮多加了鮮甜的波士頓龍蝦、麵包蟹、松葉蟹腳，另亦有三文魚等刺身、即煮鮑魚、煎虎蝦、黑松露牛油焗蠔等，光是吃龍蝦、鮑魚、蟹腳、焗蠔、刺身及Häagen-Dazs雪糕已能輕鬆回本，性價比高！港青酒店行政總廚黃志明（Mingor）表示，去年7月推出泰式主題美食後，吸引不少愛新鮮的年輕客人到來，自此主題美食便成為自助晚餐的招牌之一，每隔數星期轉換一次主題。最新主題為「仲夏情迷法國夜」自助晚餐（至9月22日），Mingor帶來了10多道法式及越式美食，包括法式鴨腿燴白豆、越式鹹檸蒸魚、越式番茄燴牛面頰、椰香斑蘭飯、法式牛油焗田螺和越南米紙卷。現場最受歡迎的是越式鹹檸蒸魚，當日在採用的5至7公斤的比目魚加上已揉爛的檸檬蒸15分鐘，魚肉幼滑帶鹹酸，非常冶味。即製越南米紙卷清爽中帶少許甜味；法式鴨腿香腴而肉滑；越式番茄燴牛面頰軟腍醒胃。整體質素平均，穩穩當當，價錢適中，而且記者目測侍應「補貨」快，收碟快。拍攝當晚，客人入座率約有九成，以本地家庭客居多，大家都比較斯文，餐廳環境整潔舒適。●

「仲夏情迷法國夜」自助晚餐

供應日期：即日至9月22日（優惠不適用於9月17及18日）

官網或線上平台KKday優惠價：成人$468起、小童$379起、長者（60歲或以上）$450起（包加一，官網須付$100訂金）

正價：成人、長者$668起，小童$448起；另加一

地點：再臨閣（尖沙嘴梳士巴利道41號港青酒店南座4樓）

網址：tinyurl.com/ws3uv4bz

註：香港基督教青年會會員享正價85折，另加正價加一

文：陳麗斯、陳真紀

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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