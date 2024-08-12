俠醫仁心：嶺南畫×廣東歌

母親生於上世紀四十年代，年輕時在廣州成長，來到香港努力學習英語，適應五六十年代生活。她在廣華醫院當護士時認識父親，組織家庭後相夫教子，偶然看到趙少昂教授的畫作而對嶺南派中國畫產生濃厚興趣，毅然在七十年代拜師學藝，那正是我成長的年代，也是廣東歌起步的年代。媽媽在自傳裏提及，當年趙少昂教授門下有很多「明星」學生，顧嘉煇姐姐顧媚是其中一名趙教授最出色的學生。通過顧媚老師，我父母有幸認識顧嘉煇和黃霑老師！我的童年和大部分香港人一樣，見證一首又一首由「煇黃」組合譜寫的經典廣東歌。

廣東歌確實勾起我不少童年回憶。還記得第一首令我印象深刻的廣東歌是許冠傑的《杯酒當歌》：「我懷疑天邊宇宙/有神靈管轄地球/實應要睇通睇透/成敗得失莫追究」。在教會學校讀書的我亦是天主教徒，通過聽歌潛移默化，信神之餘亦學會放下成敗得失。至於近年，其中一首我最喜愛廣東歌是陳奕迅的《陀飛輪》，歌詞中提及：「人值得命中減少幾秒/多買一隻表/秒速捉得緊了/而皮膚竟偷偷鬆了/為何用到盡了/至知哪樣緊要」，欣賞旋律之餘亦反思人生苦短，追求的應是物質還是以外的目標？

研究指手術室播音樂 促團隊合作

在醫科受訓時，我發現很多外科醫生都擁有音樂天分。他們在手術室裏愛播放音樂，從音樂選擇可反映出不同外科醫生的性格，個性剛烈的較喜歡rock music，性格謹慎的則會聽classical music，亦偶有外科醫生認為音樂影響專注。雖然外行人或會擔心播放音樂影響外科團隊的注意力，研究則發現在手術室播放音樂能有效地增進整體手術效果和團隊合作。

在陳啓泰（阿泰）新書研討會上，與會者都認為音樂和精神健康有莫大關係。我早在1988年中大醫學院迎新營中認識阿泰，當年他醉心音樂和填詞，平日最愛創作「啱音亂填」的搞笑歌，其中廣為中大醫學院舊生所認識的是他用《憑着愛》的曲，填上醫治前列腺疾病的詞而二次創作出的《前列第一腺》！當我們還是醫學生時，有一天阿泰興高采烈地告訴我，他將為一名知名新進歌手填詞，我十分懷疑他可能被騙，但當我聽完這首名為《靜夜》歌曲的demo時，我深深感受到他對填詞的熱誠和天分！後來阿泰真的成為了正職音樂創作、副業精神科醫生，更為我媽媽創立的「嶺藝會」創作會歌。

藝術創作望能雅俗共賞，產生共鳴。廣東歌詞與香港生活息息相關，嶺南藝術畫作則以廣東獨有的花鳥蟲獸和山水為題，嶺南畫派理念在於「折衷中外，融匯古今」，結合西洋畫和中國畫的精髓。我相信這在在都是香港作為聯通中西橋樑的重要元素！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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