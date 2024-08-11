明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧身為作家而倖存，以寫作反擊——拉什迪的《刀》

【明報專訊】兩年前的8月12日，75歲的薩爾曼．拉什迪，在美國學托擴（Chautauqua，又譯肖托夸）的講台上被持刀者襲擊，足足被刺了15刀、28秒，但他生還了，並寫了一本書，以幾乎置他於死地的染血兇器命名。

對拉什迪來說，米蘭．昆德拉本來是對的，人生不可重來，所以輕得不可承受，但跨過鬼門關之後，他更共鳴瑞蒙．卡佛。卡佛曾以為只有半年可活，卻與肺癌對抗了10年，他臨終寫了一首詩：「我是幸運的人。／我比自己和其他人預期／多活了十年。純粹是賺來的（Pure gravy）。不要忘記。」

餘生的每一天都有了重量。

里爾克寫過一句詩：「有何勝利可言？／挺住就是一切。」但拉什迪更進一步認為，康復就是反擊，重要的是，身為作家而倖存，以寫作反擊。《刀》是一本創傷之書、療癒之書、倖存之書，也是肯定之書。拉什迪以此書感謝奇蹟背後拯救他、支持他、愛他的人，並回憶歷來困頓，重新肯定寫作的力量。

你可能會問：這位舉世知名的作家還需要重新肯定自己？事實是，在擁有眾多讀者的同時，很多人認識拉什迪，並不是因為他的作品本身，而只是那道伊朗宗教領袖針對《撒旦詩篇》、在1989年宣布的聳動的追殺令。對一些人來說，拉什迪只是一個自討苦吃、惹禍上身的麻煩作家，或者是一個意外成為焦點的話題作家。而在承受了多年的死亡威脅、偏見和誤解之後，真正的殺戮遲到了33年降臨，一把潛伏多時、終於現身的刀，把他從原來的生活割開，但同時也把過去的暗湧與重壓席捲回來。

拉什迪在前往事發地演講前已有不祥預感，他夢見自己在類似羅馬競技場的地方，被角鬥士攻擊，他狼狽地閃避，然後驚醒。他告訴身邊的妻子，他不想去了。但因為承諾、責任（他有份籌組「庇護之家匹茲堡」計劃，應邀前往談論這計劃怎樣為作家提供安全環境），和也許更現實的，他需要一筆錢去更換家裏破舊的空調。

他永遠記得8月12日前夜的月光，仍然無辜而且無瑕，像他當時的人生那麼圓滿：與妻子結識5年，相親相愛，剛寫好一本新的小說，而不堪的過去已逐漸遠離。他清晰地記得那一晚的思緒如何隨着月光流動，從自己新作《勝利之城》（Victory City）中的月神、卡爾維諾短篇〈月亮的距離〉，想到1902年的超現實電影《登月之旅》。電影最著名的一幕，是登月飛船擊中了月球的右眼，而觀月者的右眼，也將在明天被痛擊，眼中的月亮，從此不再圓滿。

拉什迪心知肚明，無論從何種意義來看，這次遇襲都是噩夢成真。

暴力的側面，映照出美善

這本書的開首引用了貝克特的話作為題辭：「我們成為他們，不再是昨日蒙難前的自己。」

劫難形塑了我們，我們首先是過去的遺物。當你挑起仇恨的主題，就會有人仇恨你，這道理，拉什迪在很多年前就懂得，但當恨意化作實體穿透自己之後，怎樣面對未來，才是真正的考驗。

《撒旦詩篇》一開始就寫：「要重生就必先死去。」但如果沒有死去？倖存者就無法重生？一把刀就足以刺穿身體，劃破表象，撕開現實秩序，露出世界的兇殘，但也令倖存者重新發現身邊親友的愛護、人間的善意和生命的意志，珍貴卻確實存在，把他從過去的噩夢拉回來，把脆弱扭轉為前行的力量。這正正是刀的一體兩面：暴力的側面，映照出美善。

當然，克服傷患是困難而漫長的歷程。

筆者想到自己的童年。當然，兒時的病痛與遇刺險死是截然不同的事，因此也談不上克服，但如果同樣算是劫數，我們也必須帶着這一部分內在自我生活下去。拉什迪承受的是另一個人直接的暴力：有人想殺死他。重點是他早就知道有人想殺死自己，並已在這陰影中活了30多年。他對暴力並不陌生，但當它首次造成傷害並如此切身，自己也變成了陌生人。當他在醫院的鏡中，第一次目睹飽受摧殘、面目全非的自己（當時他已離開創傷病房，情况穩定下來，之前妻子不讓他照鏡），他以為自己被一具未來的幽靈或行屍走肉取代了。痛定思痛，他索性通過回憶，主動離開自身，像離魂，像創造另一面鏡子，回溯過去四個刻骨銘心的時空。這一幕是書中最令人動容的場面之一。

四個刻骨銘心的時空

四次出走，四次困境，組成他過去的人生。第一次是逃離酗酒父親的暴力家庭，逃去倫敦，他初次需要重組眼前的現實，在新世界扮演新角色，直到寫出《午夜之子》，才擺脫迷惘，發現自己可以通過文學讓故土重生，救贖自我；第二次出走，是《撒旦詩篇》招致死亡威脅之後，他受到保護，但也失去正常生活，更面對諸多惡意落井下石，或攻擊，或排斥，造成至今無法癒合的傷口，最後他決定不再受制於恐懼，前往紐約展開新生活；第三次是在紐約，公眾仍然視他為帶來危險的敏感人物，他不得不繼續活在扭曲的目光下，後來索性更活躍地投入公共生活，直到大眾開始習慣他的存在，但這策略也影響了他身為作家的名聲；第四次，是遇刺之後，在鏡子前。

如果說拉什迪在遇襲前已經歷了三次不同程度的困頓消沉與復蘇，找回前行的步伐，第四次則更接近重生的本義；傷勢之重，他的身體彷彿真的經歷了瓦解與重組。他憶述瀕死時的體驗，雖然沒有發光隧道等戲劇化的場景，他卻明顯感受到身體與意識的分離，有一個「我」，意識到這具身軀即將走到盡頭，同時不捨地想活下去。

這個在意識內呢喃着「live, live」的「我」後來真的回到身體，活下來了。復元之路上的艱辛，從拉什迪已經恢復樂觀和活力的口中向讀者逐一道來，似乎已沒有那麼沉重，但仍然驚心：做過手術的胸口傷痕纍纍，像地鐵線路圖；吃藥導致副作用，第一次用導管排尿；失血過多，血壓一直低下，而且肺積水，需要抽液；嘴角至臉頰被砍了一刀，造成吞咽困難，也經常咬到嘴唇；擋刀的左臂一度整條失去知覺，通過物理治療才恢復一部分靈活度；最令拉什迪耿耿於懷的是右眼，重見光明已是不可能，初期因為腫脹，眼皮無法閉上，需要定期滴藥水，後來更需要把眼皮釘起來；噩夢成真以後並沒有停止，他依然被各種夢魘纏繞。唯一值得高興的，拉什迪說，是他不用減肥了，因為他瘦了55磅。

傷痛下依然追認幸福

一把刀，由使用者定義，它可以是中性的工具，也可以是暴力的化身。拉什迪認為這把作為兇器的刀也定義了他，把他拖回30年前，那個被追殺令定義的自己。但他畢竟沒有真的回到過去，這些年來，他繼續寫作，以想像世界支撐自己，而且更重要的是，他遇到了他的妻子，詩人Eliza。他坦言，是Eliza讓他人生第一次明白幸福為何物，而在受傷之後，Eliza也是付出最多的照顧者，無微不至地打理各種事務，同時承受巨大的壓力。他很清楚，妻子和他一樣，都是受害者，而且傷痛一樣重。

書中重溫了這樣一幕，在一晚聚會裏，初相識的拉什迪和Eliza相談甚歡，但拉什迪不慎撞到玻璃門，摔倒在地，讓Eliza大為緊張。這次意外受傷，拉什迪視為兩人結緣的起點，而Eliza就像拯救者一樣進入了他的人生。當他再次歷劫重生，他發現她的拯救原來並未結束，一直都在。他說他永遠不會忘記那一晚把他隔開，卻又把她拉近的玻璃。那就像刀的另一面，倒映着愛。

對遇見Eliza之前的拉什迪來說，幸福本來就像法國作家亨利．德．蒙泰朗所說，是白墨水寫在白紙上，無法言說，冷暖自知。他曾構思過一個故事，天真的主角本來擁有單純的快樂，他卻把主角的這些快樂反覆剝奪淨盡，後來他沒有再寫下去，因為他已在現實中獲得快樂。

在傷痛下依然追認幸福，定義快樂，就是無盡否定裏一聲清晰的肯定，一種站在仇恨對面的反擊。

想像與兇徒對話

如果文字、寫作是一種訴諸深切肯定的回擊手段，佔了全書一章的「The A.」便是完成對愛與奇蹟的肯定之前所必須行經的幽谷：通過想像兇徒與自己的一場對話，他還要肯定恨。

這不是一件容易的事，也許也是注定徒勞的事。拉什迪只掌握了A（他稱為「我愚蠢、憤怒的A）相當有限的資訊，知道他很年輕，在鄰人眼中是溫文安靜的人，他在行兇之前，長期生活在地下室，不太外出活動，他也看Netflix，玩電動，從YouTube學習神的旨意，至於拉什迪的書《撒旦詩篇》，他只讀過幾頁——這好像符合對某種離群、激進、反社會人格的典型想像，但拉什迪不滿足只是想像A的形象，他不想與A面對面，但仍然希望進入一段對話，以想像去再次靠近這個曾經如此親密，卻又絕然屬於另一個世界的個體。

拉什迪嘗試了解A在想什麼，為什麼要殺人，斷送前途。A在現實中供稱動機是拉什迪「不誠實」，而這場想像的對話，就從「不誠實」的意思開始。在對話中，就像拉什迪一早了解到的，A沒有表露任何悔意，因此自然不會被情理所動搖，即使是偶然的緘默不語，也可以意味很多，也許是不想、不屑回答，也許是無法理解。雖然拉什迪採取主動提問的姿態，但態度卻迥異於審訊，而更像強迫陌生人與自己討論，幫助自己解答疑惑，或重新確認一些看法。對於一個受過宗教迫害的人，拉什迪不會缺乏對信仰的思索，問題是，這次他必須把握機會，通過哪怕是一廂情願的對話，在舊世界分崩離析之後，重組、找回自己的價值立場。

或許A也應該可以反問？可能拉什迪會覺得這樣太浪漫化，畢竟這是沒有具體怨仇之下，以宗教為名義的襲擊，如此絕對，難以溝通。透過A說的「真理就是真理有許多敵人」、「替天行道」、「人世不重要，天堂才重要」這些話，我們知道拉什迪沒有對彌合彼此的差異抱任何期望，反而是接受兩人注定在事發後只會愈離愈遠。事實上，隨着時間流逝，拉什迪已漸漸放下，他說，他沒有原諒，也沒有不原諒，即使將要在法庭碰面，A已無關重要。

當世界滿目瘡痍

1988年諾貝爾文學獎得主、埃及作家馬哈福茲也曾在1994年遇刺，而且同樣死裏逃生，拉什迪提到，在追殺令後，馬哈福茲曾表態支持自己。他特別記得這一句話：「只有思想能反對思想。」

暴力、仇恨不是思想，要反對，或許只會回歸暴力與仇恨。文學要做的是重建、重新聯繫，並捍衛生命。拉什迪領悟到，人不能坐等從死傷中復元，人應該去求生，尋找生命。寫作就是一種主動的創造，嘗試創造有生命的聯繫。拉什迪蘇醒後一度無法講話，再度開口發聲，對他來說，就是回擊之始、希望之始。對於這次康復，他坦言自己本來不相信奇蹟，但奇蹟就這樣闖進來，把他寫作所創造的不可能帶到現實。寫作讓他身陷險境，但他想像，或者也是他寫過的書一直在築橋，最終在危機時橫跨夢想與現實，拯救了他。

但在前兩年疫情肆虐全球之際肯定生命，談康復與奇蹟，難免是奢侈而諷刺的，拉什迪並非沒有自覺，畢竟他也有親友染疫甚至逝世，而他卻可以倖免於千萬人戴上呼吸器就再沒有離開醫院的命運。與此同時，不少他的同代好友，也在他掙扎爬出傷患的時候敗給頑疾，包括作家馬丁．艾米斯和保羅．奧斯特。倖存者如他，也只能繼續寫，寫出他的真實經歷與感受，他和自己說，寫下一本小說前一定要先寫這本，他不想做純粹的受害者。正如當年如果只寫出恐懼之書或復仇之書，就會淪為追殺令的產物，這一次也不可能寫逃避之書。

拉什迪的任務完成了，他跨進下一階段，但其他遭遇困厄的人呢？無法書寫，說不出的人又如何求生？正如拉什迪在書中也有指出，當下的世界更岌岌可危，我們更脆弱（空調急需更換）。暴力與傷害，往往沒有實體，沒有形狀，卻把一個人牢牢困住，比如恐懼。當拉什迪振振有辭地重申，不表達就沒有自由，文字可以超越暴行，而那麼多人卻在另一邊廂被壓制和剝削，失去聲音與自由，就難免覺得有點廉價。當然，克服了難關的拉什迪有資格這樣肯定，並肯定這肯定的力量。但我未必會把這本書視為深沉的祝福，而更像是急切的見證。見證也很難；世上傷痛太多，但願受困者都能以文字或其他媒介，分享心聲，重組自己，成為彼此的見證，讓傷痕，也讓痛與愛的權利顯形。

文：關天林

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕拉什迪（Salman Rushdie） 寫作 遇刺 關天林 星期日文學 𠝹刀 撒旦詩篇

上 / 下一篇新聞