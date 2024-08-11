明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

搞邊科：細緻研究性別體格優勢 體現公平

【明報專訊】奧運女子拳擊賽性別爭議連日燃燒，台灣女拳手林郁婷（截稿前已打進決賽）和阿爾及利亞的伊曼哈莉芙（Imane Khelif）（已在所屬組別奪金）被訛傳本為男性，即使奧委會公開澄清，無阻網民稱兩人有「XY染色體」，亦有傳「睾酮」特別高，紛紛結語左翼當道、比賽不公。目前無證據顯示二人體內蹊蹺，但其實這些科學詞彙和公平比賽有何關係？這是否絕對的體格指標？記者採訪前奧委會顧問Joanna Harper，發現議題牽涉價值衝突，但未至於毫無出路。

奧委會不要求性別測試 各總會自決

今屆奧運奧委會自身，不曾要求任何選手做性別測試，而讓各項國際體育總會自行決定，以實現任何人不論性別、性向都可參賽的「共融」願景。但這不代表兩性分賽模式崩潰，男女組別唯心決定；共有10項競賽項目為跨性別運動員設門檻：

拳擊賽禁止跨性別女性出賽；田徑、游泳、橄欖球、板球和划艇要求跨性別女選手12歲前完成性別重置手術，或未經歷男性青春期，才可參加女子組；鐵人三項、網球和射箭，就要求跨性別女選手控制睾酮濃度在指定標準之下。

受議論的拳擊賽，則因為原有負責機構國際拳擊總會有管治問題，被奧委會撤銷奧運選手參賽決定權，由臨時成立的工作小組取代之。工作小組用護照性別決定男或女賽別，林郁婷和伊曼哈莉芙都符合要求。多項規定亦不必然是多元價值大進步，但比起20世紀前禁止女性參賽，奧運今屆首次達到男女選手一比一比例，而有22個項目不設跨性別門檻，總算走前了一步。

跨性別女選手，不是唯一被質疑有體格優勢的人群，出現「性別發展差異（DSD）」狀况的人，體內大多有高濃度睾酮，有體格優勢之虞，約數千到一萬人中有一個。

睾酮乃天然雄性激素，有研究指男性青春期時受睾酮分泌影響比女性更多，因此有更強勁體格，如肌肉密度、心臟大小、肺活量、骨骼、力量和循環血紅素。一般女性體內睾酮濃度約每公升0.06至1.68納莫耳（nmol/L） ，男性則更高（約每公升7.7至29.4納莫耳）。雖然科學研究無指出睾酮濃度是致勝關鍵，但不少競賽資格要求仍以此為指標。

如果大膽假設，兩個女拳手有不為人知、自己亦未必知道的DSD，會否就代表她們參賽女子組不公平？「DSD有超級多種，發現DSD仍不足以判斷有否壓倒性體格優勢，還要更細緻分辨是哪一種。」前奧委會顧問、俄勒岡健康與科學大學博士後研究員Joanna Harper說。她是跨性別長跑女運動員，十年前開展跨性別體格科學研究，對同樣影響跨性別運動員的睾酮理解入微。

高濃度睾酮於田徑拳擊有優勢

Harper以例子解釋：「對要求肌肉量和動作速度的體育項目，如田徑和拳擊，有『雄激素不敏感綜合症』DSD的女選手，體內雄性素受體對睾酮是沒有反應，不會有體格優勢。可是有『類固醇5α還原酶2型缺乏症（SRD5A2）』DSD的女選手，理論上會因體內高濃度睾酮，體格成長更好，肌肉力氣更強、骨質密度更高等等。」她認為，前者參加女子組沒大問題，但後者參加女子組，對其他女選手就不公平；要求後者抑制睾酮，是適當做法。「這做法不理想，跟跨性別女性不同，我們是自願降低睾酮，而她們是被強制這樣做；只是目前未有更好的選擇，讓競賽公平和有意義，做法有其必要。」

不是每一種運動都能受惠於「SRD5A2」類DSD帶來的體格差異。「國際足球總會用個案方式處理DSD，而幾乎讓所有個案在不需要降低睾酮的情况下參加（女子）比賽。看看今屆奧運贊比亞女子隊有（具體格優勢的）DSD球員，仍沒贏到獎牌，你就知道更多肌肉在足球賽不代表一切。足球賽需要更多訓練資源、團隊配合和戰術——最強的足球隊都在歐洲，不會是巧合！」

性別測試不斷轉變 睾酮成現指標

林郁婷被訛傳原本是男性，以及不符合女性參賽資格後，不少台灣評論人除了澄清事實，亦指性別測試，多年來嘗試定義「女人」，喚人批判背後權力結構。然而，雖然過去一個世紀，不同性別測試屢試屢敗，但始終嘗試確保沒有男性佯裝女性，利用體格優勢贏取名次。不論喜歡與否，運動員參賽自然在乎獎牌榮譽。

用2024年的眼光去看，連串測試十分粗疏。1966年歐洲田徑錦標賽要求女選手裸體接受性器官檢查，不單羞辱，亦不準確。這項被貶稱為「裸體遊行」的測試，後來被「染色體測試」取代，1967和1968年先後被世界田聯及奧委會採用——刮取口腔黏膜細胞，如染色檢驗後發現XY染色體就是男性，XX就是女性。

當時奧委會認為染色體測試「簡單、客觀和精準」，可是愈來愈多研究指出，就算只是分辨生理性別，都可以很難——有選手即使沒有其他女性生理特徵，但具XX和XXY染色體，患有克林菲特氏症的男性更會因有XXY染色體被判為女性。

世界田聯在1992年取消性別測試要求，指常規禁藥測試已足夠判斷生理性別，奧委會旗下30個體育項目國際總會也跟隨決定。當年冬奧則改用「SRY基因測試」，但又在數年間因誤判被取消；1999年奧委會正式取消任何性別測試。

事態在2009年又有轉變，南非田徑女將Caster Semenya被揭睾酮偏高，後來證實為雙性人，有陰道而同時藏有睾丸。世界田聯要求她接受療程，降低睾酮至10納莫耳以下，Semenya不服裁決，曾訴諸瑞士法院，但最終2020年被判敗訴。法院判詞指，降低睾酮的要求，是為了保證女性跑手能公平競賽。此次案例，引起國際社會關注女選手睾酮濃度。

按世界田聯2023年最新規定，若女選手如Semenya般有SRD5A2，或「部分雄激素不敏感綜合症」（則睾酮仍對體格有幫助）等3種DSD狀况之一，要降低睾酮至2.5納莫耳以下並維持兩年；與對跨性別女選手的要求一樣。

絕對優勢不同於競爭優勢

不少評論人指美國游泳運動員菲比斯臂展、乳酸代謝時間等體格都比人優勝；只限制睾酮，而忽視其他體格差異，可會是歧視？Harper就說，要分清楚「categorical advantage（暫譯：絕對優勢）」和「competitive advantage（競爭優勢）」。「體育劃分為不同類別，是為了讓每個類別內的競爭者，都可以有具意義的競賽。這不代表每個競爭者的能力完全相等。就如較輕量級的拳擊選手，無論怎麼奮鬥，都無法贏較重量級的對手；但同一個量級內，每個人有不同特質，有些是優勢，但仍可以公平比賽。（田徑、拳擊等項目）男女分賽也是同理，女選手無論多努力，都無法勝過男選手，男性有絕對性優勢。」

菲比斯很厲害，但退役8年來多項紀錄已被打破；而男女在着重力量的競技比賽上的差距，是無法彌合。「兩年前我在世界田徑錦標賽見證過美國選手麥卡芙蓮（Sydney McLaughlin-Levrone）的現象級表現，在400米跨欄以50.68秒破紀錄稱冠。同年，超過200個男選手跑出遠比她更快的成績；如果她要跟男選手比，連國內比賽都入不到圍。」

麥卡芙蓮剛在巴黎奧運女子400米跨欄，締造新世界紀錄50.37秒奪冠，但跟頂尖男選手成績相距仍遠。

科學研究「絕對優勢」 暫未有定論

身為跨性別女跑手，Harper完全理解運動員想用自己認定的性別參賽；對於以順性別認同生活的幾類DSD女選手，被指不符合女子組資格，更是遺憾事。「我認為只要一個人認為自己是女人，那她就是女人。只是，菁英體育比賽的參賽資格，是另一回事。我建議人們多採用『體育性別（athlete gender）』的概念，在菁英比賽中，有絕對性優勢的女選手，為了維持有意義的競賽，暫時參加另一適當的組別。」

當然，所謂「絕對優勢」，目前學界未有完整定論，但Harper認為科學研究仍然關鍵。科學追求的從來不是定論，而是發掘真相的精神。Harper說目前就跨性別女選手體格優勢的認知，仍在「嬰兒期」，DSD也需要更多研究。她在2015年發表世界第一份經同行評審的跨性別運動員研究，以8個樣本分析得出複雜結論：經荷爾蒙療法降低睾酮的跨性別女運動員，較順性別女運動員，在長跑賽上沒有優勢；但隨後的研究亦發現前者的淨體重和肌重，在36個月荷爾蒙療程後，仍高於後者。

今年6月，有研究則顯示更複雜的結論：跨性別女運動員在一年的性別肯定激素治療後，比起順性別女運動員有更高的絕對手握力，但有更低的強迫呼氣量、相對跳躍高度、相對最大攝氧量。另一研究則指，若受青春期時受睾酮分泌影響，跨性別女性會有更強勁體格，如肌肉密度和肺活量等。「（對於DSD和跨性別女選手）睾酮不會是唯一決定體格優勢的因素，多種其他情况要納入考慮。不過，若要選擇一個體格指標，睾酮會是較好選擇。」

在有科學定論之前，可能有絕對體格優勢的DSD和跨性別女選手出賽，該怎麼辦？Harper樂觀地講：「如果體育管治機構和科學家合作，就每種體育的特點，根據這些選手已知的絕對優勢，為賽制做彌補措施，可以是最大程度實現共融和公平的進路。」

■Joanna Harper

Joanna Harper是醫學物理學家，曾任奧委會顧問，現在是俄勒岡健康與科學大學博士後研究員。她亦是跨性別長跑運動員，四旬時從男跨女，隨後攻讀拉夫堡大學博士，並在2015年發表世界上首份經同行評審的跨性別運動員研究結果。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } Getty Images、路透社、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 布偉倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞