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2024年8月11日星期日
星期日生活
星期日生活
共融與較勁 奧運夢兩難
輸了才是女人？
周日話題：叫人衝 自己鬆
同場加映：法國文化，豈止一種風景？ 「讀」巴奧開幕禮愛情故事
星期日現場：新田科技城 環境保護的粵港澳新緯度？
老少女之麻糬周記！
開門讀書：說好法包故事
無名周記：先下手為強
誰人日記：體育精神
圖文城市：鬆身‧散心
Short D：（十）：老橡樹與鯨魚
五音筆傳：夢幻聯乘 AAA品質保證
#040 金魚囝
放心寫作：#98 金牌的重
讀者來信：〈穿上他人的鞋子〉
阿貓阿狗：#241 樂樂
movie chic, movie style：《千禧曼波》：世紀末愛情預言書
論語‧電影：面向老狐狸市場——《默殺》的啟示
家明雜感：《圈套》：父女檔拍父女情
影片簡評
單元連載：香港書110
星期日文學‧身為作家而倖存，以寫作反擊——拉什迪的《刀》
{霹靂科技達人}雷健青 霹靂舞跳出新平台 大學作品變街舞資訊站
盤中食事：水果餃子與鹽麴豆腐 奧運food insults
搞邊科：細緻研究性別體格優勢 體現公平
無定向學堂：目送九旬父醫助死亡 麥高登：「好死」保留尊嚴
ways of seeing：藝術家清潔工共同創作 微觀工友生活日常
未來城市：慳成本漸多食肆採用 預製菜紓人手荒
#040 金魚囝
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【明報專訊】（請看附圖）
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共融與較勁 奧運夢兩難
輸了才是女人？
周日話題：叫人衝 自己鬆
同場加映：法國文化，豈止一種風景？ 「讀」巴奧開幕禮愛情故事
星期日現場：新田科技城 環境保護的粵港澳新緯度？
老少女之麻糬周記！
開門讀書：說好法包故事
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誰人日記：體育精神
圖文城市：鬆身‧散心
Short D：（十）：老橡樹與鯨魚
五音筆傳：夢幻聯乘 AAA品質保證
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放心寫作：#98 金牌的重
讀者來信：〈穿上他人的鞋子〉
阿貓阿狗：#241 樂樂
movie chic, movie style：《千禧曼波》：世紀末愛情預言書
論語‧電影：面向老狐狸市場——《默殺》的啟示
家明雜感：《圈套》：父女檔拍父女情
影片簡評
單元連載：香港書110
星期日文學‧身為作家而倖存，以寫作反擊——拉什迪的《刀》
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盤中食事：水果餃子與鹽麴豆腐 奧運food insults
搞邊科：細緻研究性別體格優勢 體現公平
無定向學堂：目送九旬父醫助死亡 麥高登：「好死」保留尊嚴
ways of seeing：藝術家清潔工共同創作 微觀工友生活日常
未來城市：慳成本漸多食肆採用 預製菜紓人手荒
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