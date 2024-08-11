明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

星期日現場：新田科技城 環境保護的粵港澳新緯度？

【明報專訊】擬興建的新田科技城，約有32個維園大，近四成面積位處濕地保育區和緩衝區，須填平大片魚塘。工程已通過了環評和城規程序，在等立法會復會撥款，如箭在弦之際，有人以香港巿民身分入稟法院提請司法覆核推翻決定。另一邊，粵港澳三地仍有人繼續努力：有香港環團在新田四處爬山找一個高點，即使推土機殺到，工程圍板豎起，仍能在山頭上好好地看那大片濕地，監察環境變化；有內地環團計劃在兩會期間找政協提案，反映新田科技城違反「生態優先」的國策；還有澳門環團建議導賞和記錄，留住新田的風光。這罕有的粵港澳環團合作，即使結果可能沒什麼分別，也是這形勢的新嘗試。

香港觀鳥會的兩名苗條女生，高級保育主任黃雪媚和揹着相機航拍機的社交平台小編阿潤，近來經常爬山。她們剛爬過新田的麒麟山，烈日下要爆林，手腳並用，爬高約200米，竟還有餘力幫隨行的記者揹相機，不可小覷。黃雪媚說，爬山登高，是希望找一個地方，即使工程豎起了圍板，大家仍可監測濕地保育區內的工程，見證滄海桑田，她說：「在環境角度，它未填塘的那一刻，我們都會密切留意。當它開始一些工程的時候，我們更要睜大眼睛，看它對環境是否有影響。我們需要繼續有心力去跟進。」

國家一級重點保護雀鳥棲息

新田，究竟是什麼地方？在哪裏？我上周跟她們去另一次考察，爬鐵坑山，由元朗西鐵站搭巴士十幾分鐘便到新田下灣村，找到山徑入口，穿過樹林上山。山友留下的絲帶引領着我們，有人便有路，今次不用爆林，登高約100米便到。翠綠的山巒，頭頂有好幾隻麻鷹飛翔，腳下是遼闊的平地，有平房有村，有連綿的濕地保育區，遠遠看到一格一格魚塘閃着光。我們呼一口氣，香港真的好L靚。黃雪媚說這裏是雀鳥天堂，無邊無際，猛禽愛在這裏展翅翱翔，例如麻鷹，例如國家一級重點保護野生動物白肩鵰和烏鵰等。而山下的大片魚塘，有些養魚有些閒置，吸引各種水鳥覓食，譬如臉黑黑白羽毛，鳥喙似一個琵琶的黑臉琵鷺，愛低頭到水裏，左掃掃右掃掃，品嘗雜魚雜蝦。據香港觀鳥會的雀鳥紀錄，去年冬天發現多達78隻瀕危的黑臉琵鷺在新田魚塘覓食，數量佔全港近三成，而新田魚塘的雀鳥物種數量達205種之多，當中有117種屬保育級別，如極度瀕危的青頭潛鴨、黃胸鵐（禾花雀）等。

然而這裏即將變天，新田一河之隔，就是深圳密集的摩天大廈。為配合國家「十四五」規劃綱要，推動香港成為世界級創科中心，新田將興建626公頃、約32個維園大的新田科技城，近四成面積位處濕地保育區和緩衝區，須填平區內89公頃魚塘（約4.6個維園）。科技城早在2021年由時任特首林鄭月娥提出，但當時規模只有約一半，約340公頃，毋須填塘；直至2023年，李家超政府公布大幅擴展新田科技城至現時的626公頃，侵入濕地保育區，而作為生態補償、擬在附近設立的「三寶樹濕地保育公園」卻由當年的520公頃大縮水至338公頃，令環保團體嘩然。今年6月，有10個環保團體召開聯合記者會反對新田科技城的規劃，包括觀鳥會、長春社、綠色和平等熟悉名字，亦集合了一個內地和一個澳門團體，他們也有代表面對鏡頭發聲，是首次的粵港澳環團合作。

三地同路人

這少有的跨境合作，是一種同路人的相遇。長春社公共事務經理吳希文說，去年認識了廣州珠灣人和生態環境研究中心（CECA），印象深刻，吳說：「他們在內地做一些規劃和環評相關的監察，其實很對我們的口形。因為我們很喜歡去『咪』一些環評，『咪』那些什麼城規會的什麼文件，其實他們也是這樣做；發覺原來夾到嘴形，原來遠方的一些人都在看（內地）規劃文件、環評啊，超級深奧，永遠沒有人明白我們說什麼，他們又明白我們說什麼！整件事是完全覺得很開心！」CECA是內地民間智庫，早在2014年成立，有4名全職員工和約40名活躍義工。他們定期查閱政府有關國土規劃和環境影響評價的公示，然後對比國家環保政策，例如有沒有侵入自然保護區等，還會聯絡當地關注團體，向政府提交意見。

擁抱國家政策原則「生態優先」

「綠水青山就是金山銀山」，新時代當然要學習國策。長春社今年再向CECA請教內地經驗，談到新田項目時開始了首次跨境合作。CECA認為《生態文明體制改革總體方案》在2018年已納入國家憲法，確立了「生態優先」的原則，他們又翻查《深圳灣（后海灣）濕地保育合作框架安排》，質疑新田科技城損害濕地、違反安排。CECA更派代表來香港出席環保團體的記者會，到城規會的申述會發言，又在報章撰寫文章反對規劃。我聯絡過CECA的代表，他們說跨境發聲不算「敏感」，因為內地部門不太關心香港的工程，也不太關注他們來香港做倡議，但保險計，他們盡量以機構身分發聲，沒提供個人真實姓名，減少痕迹。

內地環團帶來了大灣區的視覺，吳希文說：「突然令我們『叮』了一聲，因為我們一直都是看一些（環評）很技術性的位置，如果看深一層，會不會有些原則根本已經走錯了，或者對於整個大灣區的規劃上，我們是不是已經走錯位置？」他強調環團不是反對創科這規劃目標，只認為選址濕地魚塘並不恰當，有違國家生態政策。

另一邊，還有澳門的聲音。觀鳥會黃雪媚找到一名熱愛生態的澳門朋友，關學然，他本身是生態導賞員，時不時來香港觀鳥，4年前創立「生態股長」facebook專頁推廣澳門生態。關學然在記者會講解澳門的失敗經驗，指澳門是黑面琵鷺數量跌幅最大的地區，由去年21隻跌至今年13隻，估計因區內棲息地「路氹城生態保護區」被地盤、酒店、輕軌包圍，嚴重干擾這種瀕危的候鳥棲息，擔心今日澳門，明日新田。

三地的聲音，加上各環團「咪」環評報告，合力找出了幾十處技術評估和數據的錯漏，譬如簡單至多張雀鳥的相片與名稱不符等；還有指出現屆政府擴大的新田科技城計劃，竟沿用上屆政府、毋須入侵濕地魚塘的發展計劃所批出的環評研究概要（study brief ），未有重新研究和諮詢，涉嫌違反環評條例的要求等，要求政府重新展開環評程序。黃雪媚說，很多環團仍堅守崗位：「我們有那種繼承下去的衝動，看到事態改變得很快，似乎真的到我們這一代，前輩堅守下來的東西有可能會失守，所以我們很着緊。」

不過，粵港澳環團的聲音未能帶來改變。環保署認為保育可融入發展，在今年5月有條件批准新田科技城的環評報告，包括要求工程展開前不少於9個月提交「生境創造及管理計劃」，確保工程不會削減濕地生態功能與承載力；在「三寶樹濕地保育公園」建造魚塘前，不得展開新田的填塘工程；提供野生生物走廊的詳細計劃等，共12個條件以保護生態。城規會亦在7月通過改劃，認為科技城須具相當規模以帶來群聚效應，因此要合理填塘以提供創科用地。工程準備已上馬，等行會批准和立法會撥款。

司法覆核的變數

至8月1日，「守護大嶼聯盟」召集人謝世傑以個人身分提請司法覆核，要求推翻環保署長的決定，質疑政府未有就新田科技城擴展部分重新研究和諮詢，違反環評條例等。環保署回應說會詳細研究該申請的內容；發展局回應說，為補償填塘的生態損失，環評報告建議的338公頃「三寶樹濕地保育公園」，有效達至生態功能和容量不會有淨損失，可提升生態價值，有利水鳥覓食，符合國家濕地保護法的規定，國家林業和草原局亦已備悉情况。發展局說作為負責任政府部門，不會純粹因司法覆核的申請而停止項目，政府已公開承諾不會在2026或2027年「三寶樹濕地保育公園」工程開展前填塘，「至於其他不涉填塘的工程，政府也要考慮社會內有強烈聲音表示創科發展不能蹉跎歲月，而作出通盤考慮」。

繼續監測 繼續記錄

司法覆核會帶來幾大的變數？有待法院聆訊。各人仍在自己崗位努力，觀鳥會的黃雪媚和小編阿潤繼續充滿能量和笑容去新田爬山，準備一條好的路線搞公眾導賞，鼓勵全民監測；內地CECA說會繼續留意工程進展，並計劃把他們的研究材料改為提案，邀請粵港兩地一些合適的政協委員在兩會期間遞交；澳門的關學然說在新田魚塘消失之前，希望讓更多人關注更多人記錄；熱愛「咪」文件的長春社吳希文則密切留意工程將來的「生境創造及管理計劃」及「三寶樹濕地保育公園」等執行細節。

突然想起幾年前，有一位偶像跟我說，他不再理會什麼垃圾分類愛護環境，他說世界都在崩塌還顧什麼環保。沒想到今年翻開他的新書，自序寫到，一班義工在渺無人迹的小島執垃圾淨灘，孩子細心分類，但珠江口漂來的垃圾，隨潮水浪花轉眼又冲上岸，一切徒勞無功。他寫：「我開始明白他們的苦心。他們並不期望撿走全灘垃圾，他們只堅持去做可做的事、示範應該做的事；不管成敗，由自己做起，當有一天其他人都認同這種價值，大家一同努力，世界就會改變。」

文˙鄭思思

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞