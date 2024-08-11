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周日話題：叫人衝 自己鬆

【明報專訊】英帝經濟沒落，庶民生活水深火熱，馬路坑洞處處，貧民衛生惡劣，公屋發霉居民好多患上不同程度的呼吸道疾病。教育呢？除了西人教英語外，基層學校老師人工奀流失率高，大學好多又窮又無資源，至於醫療更令人搖頭，現在照MRI就要排期半年以上，還有基層醫生罷工要求加人工，搞到手術要延期。至於家庭福利呢，政府的兒童福利最多只給兩名子女，生三個呢？自己搞掂。

這些都是社會矛盾，亦是極端言論抬頭的憤怒來源。

但儘管社會矛盾既深且廣，極右也難以一下子鼓動這麼多人上街。英帝極右勢力由來已久，學者專家早已分析，英帝極右與社會內部的幾股思想及力量互相碰撞有關，包括有種族主義、足球球迷的暴力團伙、街頭幫派、中部前工業城市衰落後的失業問題、甚至城市規劃與階級等都有關係。單是以上各點，網上都有大量文獻參閱，所以，本人與其探討極右土壤的成因及發展，寫幾千字扮專家，反而問一個根本問題：為何極右要在這個時候號召上街呢？這引伸至另一個問題：這個行動要達到什麼政治目的呢？

英帝斯托克波發生的無差別殺人案，只是觸發極右撲出來示威的事件。但是在此之前的一些被忽略的事件，就是日積月累，成為極右「論述」的助燃劑。早前在英帝第四台有一個時事紀錄片，裏面記者調查的一些街頭罪行的「熱點」。這裏不是說這些熱點的罪行是如何糟糕，反而是質疑為何警察不作為。這些街頭罪行包括無日無之的單車竊案，街頭罪犯踩單車搶手機案件，以至童黨搶劫學生（但被害人不敢報警因為害怕報復）案件等。這些事例就是極右經常強調的，現在一般人都害怕出街，因為感到不安全。同時，在少部分極右的支持者口中，這些街頭罪行，是一班「假難民」所造成。當然，任何英帝生活的朋友都知道，英帝警察對於偷嘢高買等細屑案件，幾乎完全不作為。但極右的說法，講到似層層，讓人覺得「假難民」湧入，導致街頭罪案有增無減。

極右眼中假難民與兩級警權

問題是，為何警察不作為呢？這是極右過往一直說，差人對待疑犯，存在「兩級警權」（two tiers policing）的操作。這個說法有好多種不同版本，但總體而言，這是指凡是發生罪行，只要警察遇上少數族裔疑犯（假難民好多都是少數族裔）的話，該名疑犯一定就會獲優待。但只要差人遇到白人疑犯，保證一定拳拳到肉。此話怎說？極右支持者指出，過往媒體報道有關警權的時候，媒體往往針對差人處理涉及少數族裔的不當之處，令到警察在處理涉及少數族裔疑犯的事情上，投鼠忌器，相當「禮讓」，即使嚴正執法也要向少數族裔say sorry。但警察在處理涉及白人的事情呢，就揸正來做，甚至矯枉必定過正，這些聲音媒體又看到嗎？

上月18日，在英帝中部列斯的一個少數族裔地區，發生騷亂。原因是有一條關於警察強行拉走兒童及青年的影片，在當地社區廣傳所致。從相關片段可見，警察在一個住宅，拉走一個十多歲的青年。該名青年原本還是拉着大門不放，但片段所見，警察就「一嘢」扯走該位青年。片段曝光之後該社區出現一場小型騷亂，事後傳媒初時好明顯係批評有「黑警」處事不公，專門針對少數族裔。後來呢？有關方面指出，事情的原點是，社工基於兒童福祉，要求警方執法，去一個懷疑疏於照顧兒童的吉卜賽家庭，帶走四名兒童。這本是一個關懷青年及兒童福利的事情，但在網上卻變成有「黑警」針對少數族裔強行拘捕青年的行動，而且事後警方還即時「跪低」承諾檢討。但在極右的支持者眼中，不就是「兩級警權」的有力證明嗎？

上月29日，英帝曼切斯特機場發生了一宗警察打人的事件。當日首先在網上，有一條片段，拍到有一名警察在制服一名已倒在地上沒有反抗的少數族裔疑犯時，先用腳大力踢疑犯的頭部，然後再用膝頭大力「鋤」疑犯的頸部，疑犯旁邊的家人大叫停手。片段在網上瘋傳之後，就有疑犯的代表律師在訪問指出，其當事人受到「黑警」過分暴力對待。但事後警方被傳媒批評針對少數族裔，過分使用暴力，更有評論扯到警方內部的種族主義問題。當時警方的聲明只是說，有一位女警的鼻子被「打爆」，肇事警員停職，但就沒有提到事件始末。傳媒方面自然大力批評警察內部腐敗的文化，存有種族歧視等等情况。後來有傳媒收到事件的閉路電視片段，還原了事件的前半部分真相。從片段可見，該疑犯在被差人踢頭鋤頸之前，原來是與家人發生肢體及言詞衝突，差人前往處理時，有疑犯一拳打爆女警的鼻子，之後就有警察出走來制服疑犯。這個片段，亦強化了所謂「兩級警權」的說法：為何警方一開始就跪低將警員停職呢？這件事明明是疑犯打人在先，傳媒卻一面倒鬧人「黑警」呢？警方係未怕了少數族裔，每次嚴正執法之後都要做「道歉師」呢？

極右欲挫工黨銳氣拉保守黨右傾

所以，上個月累積出來的怨氣，在上周斯托克波發生一宗屠殺案之後，就在極右的煽動之下，就一下子爆發出來。問題係，為什麼極右要選擇這個時候發難呢？相信有兩個相關的政治原因。

首先，工黨剛上台，前後腳失蹄，又話唔加稅，依家又加稅，前言不對後語。而極右呢？在上次大選，其得票率有14%。極右有需要趁工黨政府陣腳未穩之時，向工黨下一個馬威，挫敗工黨銳氣，削弱其管治能力。因為工黨一直以來予市民的印象是其在維護法紀（law and order）方面，相對軟弱，不懂如何有力處理社會治安。今次極右只要能夠成功號召支持者上街，在全國遍地開花，而只要工黨政府無力止暴制亂的話，極右就可重創工黨政府的權威，即時削弱工黨的政治能量，並正告保守黨的支持者：唯有保守黨向右轉，與極右合作，方能有力在下屆大選，奪回政權。

其二，就是保守黨的黨魁選舉，已經開跑。最令外界驚訝的是，原本應是代表黨內右派路線的前內政大臣帕斐文，卻在參選期限前宣布棄選，令到黨內右派路線失去了關鍵性的領軍人選。這班右派，轉去支持黨內的青年右派帕丹娜（Kemi Badenoch）。問題是，帕丹娜在黨內的分量不及帕斐文，亦有黨內外的右派覺得，帕丹娜不夠「右」。上月大選之中可見，極右力量有力扯走保守黨選民，重創保守黨選情。極右知道，若要繼續保持聲勢，就要拉扯及吸收更多保守黨內的選民，這就需要在保守黨爭黨魁的時候，推動極右的政治議程，把黨魁選舉的主軸，拉向右邊，確保保守黨繼續向右轉。極右要做到這樣，就要做出一些激烈的行動，迫帕丹娜向「右」轉，向改革黨進一步靠攏。假如今次極右搞的街頭行動「得逞」呢，上打工黨聲勢，下掃保守黨的黨魁選情，可謂一箭雙雕。

工黨鐵腕掃蕩 保守黨嚴厲反擊

不過，保守黨及工黨不是省油的燈，難道看不到極右大搞街頭運動的政治計算呢？所以，工黨方面，鐵腕處理，一方面將所有參與行動的人稱為極右暴徒（thug），再用只會在緊急狀態時候才會使用的「公檢法結合」的處理手法，以從嚴從重從快的方法：即快速拘捕，快速檢控以及法庭嚴厲判刑的程序及操作，令案件在一星期內，完成調查、檢控及審判的程序。於是，傳媒轉頭就報道，有疑犯打了警察一拳，判刑三年（所以邊個話普通法審判時間長判刑寬鬆？邊個話警察拉人法官放人？睇情况啦）。又有疑犯參與騷亂就判32個月監禁。至於在示威中叫囂暴力對付極右的工黨地區議員，一樣被捕，扮作公平對待一視同仁。這種「英式法治」的重拳，強而有力地回應極右的操作。

同樣，保守黨內對於極右的挑戰，一樣也嚴厲反擊。當然，前首相辛偉誠等譴責暴力，顯示了朝野兩黨合作應對暴力的態度。但更重要的是，保守黨黨魁熱門人選帕丹娜的態度。有黨內右派對媒體私下放話，指帕丹娜在極右事件上好似變了「潛水艇」。這個做法其實反映了帕丹娜面對極右「挑機」，採取了不支持兼且不入熱廚房的態度。這同時反映了保守黨內的主流想法：未來黨魁不能完全向右派以至向極右跪低乞票，點都要能夠團結黨內的溫和聲音，奪取中間選民支持，這樣才能有機會贏得下屆大選。

極右精神領袖示威之際離英

所以，未來幾星期的關鍵，是究竟朝野兩黨，應否借人民厭惡暴力示威的契機，順手「收拾」改革黨。上周有兩件政治操作事件值得注意。在周初劍拔弩張的社會氣氛之時，先有媒體爆出，極右「改革黨」的領袖費拉治，居然到了香港。這就奇怪了。正當改革黨及極右的支持者出力又出汗去抗爭的時候，點解領袖不在英國？同樣，被指在暴亂背後下指導棋的極右組織「英格蘭護衛聯盟」，其精神領袖羅賓森在運動如火如荼之時，卻在塞浦路斯曬太陽歎世界。這些報道，給人的印象是，前線在街頭與警察及回教徒抗爭的時候，領袖們卻跑去外國五星級酒店歎世界，叫人衝，自己鬆？問題係，究竟邊個背後四圍爆料？

你話呢？

文˙王慧麟

編輯•羅殷琉

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