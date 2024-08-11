明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

共融與較勁 奧運夢兩難

【明報專訊】今天凌晨有台灣女拳擊選手林郁婷的奧運金牌戰，比賽前她飽受場內場外壓力，被質疑不符合女子參賽資格。早前在四強賽事中敗給林郁婷的土耳其拳手卡拉曼（Kahraman），賽後朝觀眾席，高舉「X」手勢——「X」有很多意思，是女性染色體XX，也是不滿林郁婷參賽資格的宣示。社交媒體X上隨即有網民洗版，諷刺林郁婷不是女性。

直到上周四（8日），仍有網媒指林郁婷「應該是被驗出有XY染色體」。網絡上就林郁婷性別的爭議不斷，不少沒有根據事實基礎。據《美聯社》報道，曾取消林郁婷女子組參賽資格的「國際拳擊總會（IBA）」從未拿出證據，說明以什麼標準否定她的資格。IBA的聲明指它沒有測試林郁婷的睾酮濃度，而是進行「細節須保密（specifics remain confidential）」的「受認可測試（recognized test）」。

2023年，IBA主席Umar Kremlev曾向俄羅斯媒體表示，指林郁婷（及阿爾及利亞拳手Imane Khelif）帶有男性染色體，所以會方決定取消她的資格；但IBA近日聲明未就該項測試明確說明，澳洲廣播公司則指未能獨立核實該資訊。

研究運動與政治的香港理工大學專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸提問：「現在我們有這些拳擊賽的資格爭議，會不會是因為社會大眾很重視力量、碰撞類型的運動類別？而其他類型的運動沒那麼受重視。」香港中文大學性別研究課程講師曹文傑十分認同：「對，一開始奧運只有男人參賽，體育項目就是力量較勁，沒有較着重feminine（女性特質）的項目，最關注的就是運動員之間格鬥和爆發力。」

目前無證據顯示林郁婷有XY染色體，或有任何造成壓倒性體格優勢的「性別發展差異（簡稱DSD）」情况。這些情况的確可致比賽不公。曹文傑說：「大多數人可以按生理男或女區分，但少數人不是。」有DSD狀况的人，性別指標（性荷爾蒙、性腺、生殖器等）未必同時指向單一性別，無法被簡單歸類為生理男或女，「問題就是，以往按兩個生理性別劃分的體育賽制，現在要怎樣應對」。

李峻嶸補充，體育競技最初排斥女性，是中上層和男性建立的遊戲，設計給男性參加；經過一段時間的倡議，才擴展至讓不同階層、性別和性向人士都可參與。「現在是（體育共融實踐）進步了之後，我們發現新的問題，要嘗試去解決。」他續指：「要怎麼解決，看看你覺得保障女子組公平重要，還是共融更重要。社會提倡獎牌的價值，而男女分賽能保護女性，在一個舒適些的環境參賽，不會被男選手壓倒性地贏光獎牌，不會覺得被排斥、是少數。」

雖然能理解不同人對以自我性別認同參加男或女子組比賽的渴求，但曹文傑說：「運動分男女是有ground（基礎）的。」「運動員要比賽是付出了很多時間、生命、資源，競賽牽涉公平，當然難做到絕對公平（如不同國家的體育資源不同），但不能夠說因為達不到絕對公平就完全不去處理。幾乎所有世界紀錄中，男子組的紀錄對比女子組有landsliding（塌方式）的差異，所以才要把兩個性別分開。」就女子拳擊賽而言，是否要如世界田徑總會般要求某些DSD女選手降低睾酮水平，曹文傑說可以商榷，但認為支持這個做法的人，不是全無道理。

女運動員未必天生輸蝕

不過，不同體育項目要求的體格特質不同，在一些項目中，女性未必輸蝕。因此，曹文傑認為，應對DSD狀况的方法，不是訂立單一規範，而是視乎個別項目而論。「力量、速度、耐力、靈活性、智力和合作能力，都是決定因素，不同項目需要不同能力組合，有些受睾酮（帶來的體格成長差異）影響，但另一些未必，如足球需要的能力很多，不止是肌肉爆發力，還要持久力——這跟睾酮關係不大。」

李峻嶸介紹稱，目前羽毛球、乒乓球和田徑的男女混合項目，能小程度地回應兩性分賽模式的挑戰。《經濟學人》兩年前提出把賽制改為「公開組」和「女子組」，讓DSD和跨性別女選手參加前者；可是未必能回應DSD和跨性別女選手公平參賽，或渴望被認可的需求。

有學者就提出，用類似殘奧的評分制改善菁英競賽賽制。曹文傑說明：「用一個有多項比重的算式計算整體分數，把已知的個體體格限制或優勢加入計算，類似人工智能的algorithm（演算法）。（以殘奧賽跑為例）一個選手跑得快，但另一個選手殘障程度更高，後者在算法計算下可以是名次更高。」他強調，這亦不是完美的解決方案，但「起碼有個方向，趨近理想狀態」。

那有沒有一些體育項目，女性其實是比男性有優勢的呢？

看過BBC最近的報道，李峻嶸發現原來在「ultradistance（超長距離）」的項目中，女性比男性更厲害。科學記者Christine Ro採訪美國女泳手Penny Lee Dean，並回顧科研文獻指出，女性身體脂肪比率較高，能夠持久地提供運動所需能量；女性的心理適應能力和忍受不舒適狀態的能力，也有幫助；而女性亦因肌肉密度較低，運動後能更快恢復體力。2020年的一項研究顯示，在超遠距離的賽跑（314公里以上）中，女選手比男選手平均快0.6%。

有力量、速度和爆發力的男人，不一定在任何女子組項目中，都能打遍天下無敵手。早前因型格外貌引起關注的韓國「冷面槍手」金藝智，讓人一窺女運動員的風采。一項就上屆東京奧運的研究顯示，雖然男射擊選手在涉及移動目標的賽事（移動靶及活動靶射擊）中表現較佳，但在定點射擊項目上，女性表現不輸男性。還要注意的是，競技比賽的優勢不完全受生理性別決定，社會是否鼓勵女性青少年參與體育運動，也會影響整體女性人口的競技表現。

欣賞女性獨有優勢

在女子拳擊賽爭議聲仍高漲和本屆奧運閉幕的今天，或許我們除了為身處輿論風暴的林郁婷打氣，還可以趁機學習，重新欣賞女性獨有的優勢。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德說，其實奧林匹克精神不止於贏比賽，最新的三大核心價值是excellence（卓越）、respect（尊重）和friendship（友愛）。看看61歲的乒乓球選手倪夏蓮，代表盧森堡出賽對戰國家隊後輩孫穎莎，接下來勢洶洶的球後，還能開心轉個圈；休息時飲可樂的她，是過度着重競爭的我們值得學習的對象。

文˙梁景鴻

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞