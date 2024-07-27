Garmin Forerunner 165入門跑手好拍檔 自動調整訓練計劃

Forerunner 165系列設有1.2吋AMOLED輕觸式屏幕，能測量多項跑步指標，例如步頻、步幅、觸地時間等資料，協助用家改善跑姿，並會持續測量心率以衡量在活動時的身體運作強度；同時以最大攝氧量（VO2 MAX）估算用家的體能等級，從而為用家設立目標及評估進步幅度。除了跑步，表內亦設有25種以上的運動模式，包括單車、開放水域游泳、肌力訓練等，迎合不同運動需要。針對女用家的健康功能，除了追蹤月經周期或孕期外，也提供運動及營養攝取建議。電量方面，Forerunner 165系列在智慧手表模式下可使用11天，開啟GPS模式則可連續使用19小時。●

Garmin Forerunner 165

售價：$2299起

網址：www.garmin.com.hk