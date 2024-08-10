Samsung Galaxy Watch7 AI分析睡眠習慣

【明報專訊】做運動目標除了想挑戰自我，當然也想保持身體健康，所以運動手表的健康數據偵測功能也在不斷改善。其中Samsung新推出的Galaxy Watch7，便透過Galaxy AI演算法及升級版BioActive感測器分析用家睡眠習慣，力求提升睡眠模式的數據準確度，提供更好的睡眠指導。Galaxy Watch7亦設有多種有關心臟健康的功能，包括靜息心率警報、心律異常通知、心電圖等，當懷疑有異常，便會立即透過手機通知用家。此外，廠方宣稱新表支援睡眠窒息症檢測功能，此功能獲美國食品及藥物管理局的De Novo（低風險創新醫療器材）認可。