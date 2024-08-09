明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 建築

摩登建築適應在地氣候 功能至上啟示活化可能

【明報專訊】「對我來說，來自那個重要時期的建築定義了香港，因為那是香港真正發展的時期。」德國城市規劃師Walter Koditek說，他近10年住在香港，最近才移居柬埔寨。由外來者的目光看香港，街上似乎司空見慣的現代主義建築，建築個性原來透露了戰後高速發展的歷史。不過發展勢頭從沒停下來，那個年頭新建築，變成今日舊建築，推倒，重建，似乎同樣見慣。異鄉人撰書記錄快速變化的香港現代建築，因香港有需求，書籍今年得以重版出來。

由柏林到香港 現代主義建築幾番新

Koditek對現代建築的喜愛，源於柏林生活。柏林市面，仍見包浩斯運動黃金時期（1920至1930年代）的現代建築，由功能形塑建築造型，回應裝飾、仿古的新古典主義建築思潮。二戰後重建柏林，簡約、實用的現代建築再派上用場；那時，柏林分隔東西，東柏林受蘇聯影響，城市更添上社會主義現代主義（socialist modernism）建築。

約20年前，Koditek從柏林來到亞洲生活，旅居越南、柬埔寨和香港，他發現亞洲的現代建築有着相似故事——本地建築師負笈海外歸來，設計的現代主義建築配合故鄉環境，塑造每個地方獨特的現代建築風格。越南和柬埔寨屬熱帶氣候，香港則屬亞熱帶氣候，尤其1950至1960年代冷氣尚未普及，其時香港跟東南亞建築的設計特色，顯然重點考慮通風。

建築設計上其中一個應對方式，就是採用大量通花磚（breeze block），現代建築今日在香港仍然常見，亦見於其他亞洲國家。例如九龍城1965年建成的房協公屋真善美村，每層公共空間都有通花磚，有利通風。但對Koditek而言，香港現代建築的規模，其他亞洲國家無可比擬，那歸因於香港的歷史軌迹。

戰後香港建造大量現代建築，以應付高速經濟發展及難民人潮帶來的人口膨脹。城市急需房屋、學校和工作場所，因此建築多為快速建造。另外由於建築預算有限，私人發展商需用最少預算尋求最大利潤，Koditek觀察到香港的情况在全球最為極端，建築項目多以利潤和商業導向。很多時基地的建築難度高，例如斜坡，同時考慮香港屬亞熱帶氣候，如建築需能抵受颱風，並且符合香港嚴格的建築物條例，種種條件塑造香港現代建築的外貌。

商住混合常見 教堂也按層分工

Koditek在數年間拍攝約600多棟現代建築，刻意採用「行人通常沒有的視角」，不拍天空、街景和鄰近建築，只方方正正展現建築的外觀。他坦言最難進入的建築類別是學校，尤其疫情期間。何弢有份設計聖士提反書院的校園，Koditek足足用了3年電郵聯絡校方，最後得以進內，還獲小型導賞團招待。聖士提反書院也收錄在《香港摩登：一九五零至七零年代建築》，該書收錄他所攝300多棟1950至1970年代的現代建築的照片，囊括重要地標，如香港大會堂和木下一設計的怡和大廈。Koditek反思香港現代建築的特質，以「務實現代主義（pragmatic modernism）」來形容。

Koditek指出，在其他國家從未看過跟香港相同規模的複合式建築（composite building）。香港建築很多時是多功能，常見模式是底層為商舖、上層為住宅，亦見不同層數混合住屋、同鄉會、美容院、診所等多種功能的複合式建築，譬如油麻地金勳大廈、佐敦華豐大廈和灣仔美華大廈。他說香港建築因應功能需求而垂直發展，功能混合的層數疊加上去，建構高層建築。

即使是香港教堂建築，同樣貫徹功能至上。教堂建築的不同層數發揮不同功能，底層可能是大堂和社區禮堂，中層是禮拜堂，最上層就是主日學學校。不過對於公共建築和教堂建築，Koditek認為香港建築師有更多自由度表達設計想法，其建築更具表現力，尤其中環聖若瑟天主堂和甘洺（Eric Cumine）設計的基督教香港信義會真理堂。何弢設計的香港藝術中心，則是1970年代少有的文化藝術建築。由於文化和藝術建築並不以盈利為首要考慮，Koditek觀察到香港藝術中心有空間表現何弢的設計想法，同時貫徹香港建築多功能一面，包括電影院、劇院、藝廊、辦公室、研討室，建築功能統統又跟文化藝術相關。相較之下，住宅、商業和工業建築限制較多，建築師只能嘗試透過建築外牆來表現設計。

列法定古蹟者寡 美利改建可借鏡

後現代主義建築在全球興起，1980年代亦蔓延至香港，三尖八角的山頂凌霄閣就是佼佼者。不過亦有部分現代建築在1970年代末設計、1980年代才建成，例如中環的香港會所大廈。時至今日，像歐洲多國和巴西等已納一些現代建築為歷史古蹟，香港暫時只有香港大會堂，作為現代建築的代表獲列入法定古蹟。Koditek坦言：「你無法保存當時所有建築物，有些建造成本非常低廉、建造速度快，有些基本上是香港非常典型、但不是非常傑出的建築。」

不過他想起美利大廈的例子。美利大廈在1960年代由工務局英國建築師Ron Phillips設計，建築設計適應香港亞熱帶氣候，窗戶角度巧妙避免陽光直射入內。2018年，美利大廈改建成香港美利酒店開幕，延續現代建築的生命，「面臨氣候變化，我們需要重新利用現有建築物」。現代建築不一定落入非保育即拆毁的命運，或許可貫徹建築本來功能至上的個性，讓它做回自己。

圖上排左：香港美利酒店；上排右：香港大會堂；中排左起：真善美村、怡和大廈、華豐大廈；下排左起：香港藝術中心、聖士提反書院、聖若瑟天主堂

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 建築]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞