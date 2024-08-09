摩登建築適應在地氣候 功能至上啟示活化可能

由柏林到香港 現代主義建築幾番新

Koditek對現代建築的喜愛，源於柏林生活。柏林市面，仍見包浩斯運動黃金時期（1920至1930年代）的現代建築，由功能形塑建築造型，回應裝飾、仿古的新古典主義建築思潮。二戰後重建柏林，簡約、實用的現代建築再派上用場；那時，柏林分隔東西，東柏林受蘇聯影響，城市更添上社會主義現代主義（socialist modernism）建築。

約20年前，Koditek從柏林來到亞洲生活，旅居越南、柬埔寨和香港，他發現亞洲的現代建築有着相似故事——本地建築師負笈海外歸來，設計的現代主義建築配合故鄉環境，塑造每個地方獨特的現代建築風格。越南和柬埔寨屬熱帶氣候，香港則屬亞熱帶氣候，尤其1950至1960年代冷氣尚未普及，其時香港跟東南亞建築的設計特色，顯然重點考慮通風。

建築設計上其中一個應對方式，就是採用大量通花磚（breeze block），現代建築今日在香港仍然常見，亦見於其他亞洲國家。例如九龍城1965年建成的房協公屋真善美村，每層公共空間都有通花磚，有利通風。但對Koditek而言，香港現代建築的規模，其他亞洲國家無可比擬，那歸因於香港的歷史軌迹。

戰後香港建造大量現代建築，以應付高速經濟發展及難民人潮帶來的人口膨脹。城市急需房屋、學校和工作場所，因此建築多為快速建造。另外由於建築預算有限，私人發展商需用最少預算尋求最大利潤，Koditek觀察到香港的情况在全球最為極端，建築項目多以利潤和商業導向。很多時基地的建築難度高，例如斜坡，同時考慮香港屬亞熱帶氣候，如建築需能抵受颱風，並且符合香港嚴格的建築物條例，種種條件塑造香港現代建築的外貌。

商住混合常見 教堂也按層分工

Koditek在數年間拍攝約600多棟現代建築，刻意採用「行人通常沒有的視角」，不拍天空、街景和鄰近建築，只方方正正展現建築的外觀。他坦言最難進入的建築類別是學校，尤其疫情期間。何弢有份設計聖士提反書院的校園，Koditek足足用了3年電郵聯絡校方，最後得以進內，還獲小型導賞團招待。聖士提反書院也收錄在《香港摩登：一九五零至七零年代建築》，該書收錄他所攝300多棟1950至1970年代的現代建築的照片，囊括重要地標，如香港大會堂和木下一設計的怡和大廈。Koditek反思香港現代建築的特質，以「務實現代主義（pragmatic modernism）」來形容。

Koditek指出，在其他國家從未看過跟香港相同規模的複合式建築（composite building）。香港建築很多時是多功能，常見模式是底層為商舖、上層為住宅，亦見不同層數混合住屋、同鄉會、美容院、診所等多種功能的複合式建築，譬如油麻地金勳大廈、佐敦華豐大廈和灣仔美華大廈。他說香港建築因應功能需求而垂直發展，功能混合的層數疊加上去，建構高層建築。

即使是香港教堂建築，同樣貫徹功能至上。教堂建築的不同層數發揮不同功能，底層可能是大堂和社區禮堂，中層是禮拜堂，最上層就是主日學學校。不過對於公共建築和教堂建築，Koditek認為香港建築師有更多自由度表達設計想法，其建築更具表現力，尤其中環聖若瑟天主堂和甘洺（Eric Cumine）設計的基督教香港信義會真理堂。何弢設計的香港藝術中心，則是1970年代少有的文化藝術建築。由於文化和藝術建築並不以盈利為首要考慮，Koditek觀察到香港藝術中心有空間表現何弢的設計想法，同時貫徹香港建築多功能一面，包括電影院、劇院、藝廊、辦公室、研討室，建築功能統統又跟文化藝術相關。相較之下，住宅、商業和工業建築限制較多，建築師只能嘗試透過建築外牆來表現設計。

列法定古蹟者寡 美利改建可借鏡

後現代主義建築在全球興起，1980年代亦蔓延至香港，三尖八角的山頂凌霄閣就是佼佼者。不過亦有部分現代建築在1970年代末設計、1980年代才建成，例如中環的香港會所大廈。時至今日，像歐洲多國和巴西等已納一些現代建築為歷史古蹟，香港暫時只有香港大會堂，作為現代建築的代表獲列入法定古蹟。Koditek坦言：「你無法保存當時所有建築物，有些建造成本非常低廉、建造速度快，有些基本上是香港非常典型、但不是非常傑出的建築。」

不過他想起美利大廈的例子。美利大廈在1960年代由工務局英國建築師Ron Phillips設計，建築設計適應香港亞熱帶氣候，窗戶角度巧妙避免陽光直射入內。2018年，美利大廈改建成香港美利酒店開幕，延續現代建築的生命，「面臨氣候變化，我們需要重新利用現有建築物」。現代建築不一定落入非保育即拆毁的命運，或許可貫徹建築本來功能至上的個性，讓它做回自己。

圖上排左：香港美利酒店；上排右：香港大會堂；中排左起：真善美村、怡和大廈、華豐大廈；下排左起：香港藝術中心、聖士提反書院、聖若瑟天主堂

文：嚴嘉栢

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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