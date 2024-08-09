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開眼 玩樂擴志

循環動畫loop到現實 大眼仔治癒擠迫都市

【明報專訊】一堆五顏六色的方塊、球體放在一起，就只是普通的物體，然而一旦在上方添加一對圓碌碌眼睛，靈動鮮活的角色便躍然而生，然後再改變形狀和表情，一群動作滑稽、神態各異的大眼公仔就誕生了。最近一批大眼公仔進駐尖沙嘴海旁，準備參與一場別開生面的運動會。這些玩味十足又簡單治癒的大眼仔形象出自意大利藝術家Lucas Zanotto之手，打破正經嚴肅的刻板藝術印象，他以簡單形狀和「多巴胺色彩」的作品，展現獨特的治癒風格。

今個暑假，「Join the Loop@海港城」製作了可愛度滿分的大型藝術裝置模擬運動場景，將Lucas Zanotto著名的循環動畫藝術作品實體化，這些大眼萌仔登陸香港，邀請大家投入快樂、活力、色彩繽紛的循環世界。

「循環就是捕捉瞬間」

「循環」（loop）一直是Lucas創作中的重要概念，也是是次展覽的核心主題。一對標誌的眼睛在笑臉與哭臉之間反覆滾動轉換，就像催眠般不斷循環，卻讓人解壓又「上癮」，這樣的療癒系「循環動畫」（looping animation）是他的代表作，在網絡上捕獲大量粉絲。Lucas笑說，5年前第一次嘗試做循環動畫時就愛上這種感覺，無法停止創作的他「好似陷入了自己的循環」。

在海運大廈露天廣場的戶外運動區，設有圓形循環跑道，小朋友可踩單車重複轉圈，踏進這循環世界。Lucas認為循環其實就是「捕捉瞬間」：「當人們卡在這個循環，也就意味着他們握住了這一秒，而不是永無止境地繼續前行，這可以讓人冷靜下來。」在生活節奏快速的時代，能夠「握住一秒鐘」實在不易，他認為循環給人帶來的節奏感，就像呼吸一樣，讓人沉靜。循環與定格，動與靜，看似相對的概念在他的作品中就像達到平衡統一的狀態。

添加黑白點 恍似「活過來」

在Join the Loop活動展區內，隨處可見萌趣十足的大眼仔形象。一雙又大又圓的眼睛是Lucas筆下角色的標誌特徵，配合面部表情，有時玩世不恭，有時率真可愛，毫不掩飾地表露心情，常常讓觀眾忍俊不禁。「我很喜歡這種效果，只是添加一些黑白色的點，你便突然對這個物體產生了同理心，它之前什麼也不是，你將眼睛放上去的一刻，便立即活了過來。」眼睛是Lucas作品的靈魂，也是觀眾與其作品共情的通道，在戶外運動區，無論是入口處那個5米高的大眼仔還是在場地中間吐泡泡的大眼仔，有「他」在的地方就充斥着歡聲笑語。「我希望引導觀眾在繁複世界中，思考快樂所蘊含的力量。」

曾獲得Apple年度設計大獎、康城金獅獎的Lucas Zanotto並非只棲息於單一領域，他擅長以不同載體媒介和形式創作藝術，從傳統畫作到數位藝術（digital art），靜置雕塑到動態畫像，每一件作品均堅持用簡潔童趣方式傳達快樂，這些年Lucas正努力炮製一個完整的歡樂世界。「我喜歡做每一件事，然後把它們結合起來。這就像是創造一個世界，我們可以生活在裏面。我希望效果是，你看到一幅畫作，就可以辨認出它是我正在嘗試創造的世界的一部分。」

打擂台、遙控獨木舟 與裝置互動

這個展覽或許也是Lucas嘗試打造的世界的縮影：在海運觀點的紫色擂台上，一對2米高選手已準備就緒，台下超過30隻大眼不倒翁隨風擺動、躍躍欲試；在戶外運動區，嘟嘴大眼仔在噴水池裏不時噴出水柱，遊覽者可遙控獨木舟，比併速度……Lucas將不同載體藝術作品組合起來，還讓觀眾身處其中互動，這個存在於他想像中的世界變成現實，證明藝術創作的無限可能。

回到室內，海港城‧美術館展出Lucas首個香港個人作品展Looping in Hong Kong，包括20餘件雕塑、畫作、數位創作等作品。特別注目的是他專誠為此次作品展創作的系列油畫Hong Kong Selfie。三三兩兩、不同顏色的大眼仔擠在一起，或微笑或癟嘴，就像一群調皮的小朋友第一次來到香港。但它們似乎擠得有些變形，每隻公仔的其中一隻眼睛都被拉長了，「它們在嘗試擠壓彼此，我想到在香港，（大家都）擠在一起」。此系列畫作保持Lucas一貫簡潔風格，只用乾淨線條和繽紛色彩，就能勾畫出生動神態。「我用簡單的形狀『留白』，大家看見了一些東西，但其實只是簡單的形狀。」

「Join the Loop@海港城」大型夏日玩樂遊

日期：即日至9月1日

查詢：2118 8666

戶外運動區

地點：海運大廈露天廣場

時間：上午10:00至晚上10:00

不倒擂台和蓋章處

地點：海運觀點

時間：上午10:00至晚上10:00

Looping in Hong Kong藝術展覽

地點：海港城‧美術館

時間：上午11:00至下午10:00

文：實習記者周可欣

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]

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