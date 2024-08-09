【墨爾本】有用無用，你懂不懂

ACCA有4個展覽空間，策展人大概每季都換上新的展覽，館內很多導賞員，他們都會主動與你分享展品的來歷和故事。我到達展館時剛好遇上一名導賞員，她耐心跟我分享她對作品的見解，令我對今次2024冬季的展覽「Future Remains」有了更深的認識。

Future Remains的展品由7名澳洲藝術家創作，材料和靈感主要都是來自他們從家鄉收集的雜物。這些看似是垃圾的東西，其實承載着很多來自不同地區的回憶、歷史和文化。如何把出現在過去和現在的東西帶到未來，透過作品討論物質與價值、文化論述和時間的關係，就成了今次展覽的主要課題。

站在展館的門口，第一個看到的是Nicholas Smith的作品idol，頂部棕色的雕塑是由赤陶和蜂蠟所製成，承托這個陶瓷的是一塊澳洲旅行露營車的咕𠱸、松木和紙皮造的圓形舞台。最後他用一條很大的絲帶圍着整個作品，絲帶是袓母替教堂插花時的裝飾，那是Smith從袓母的遺物中找到的。

於是我不禁把那些看似沒有價值的物料、充滿宗教隱喻的絲帶，以及在圓形舞台頂部這麼漂亮的赤陶聯想在一起。Smith透過物料和宗教帶給他的規範，去表達他對階級差異的看法和自由的呼喊。對於未來，如何能把所有東西：有用／無用、自由／規範、高級／草根融合在一起，就成為留給觀眾的問題。

展館中間有3個Teelah George的藝術品，分別是用帆布、麻布和紙皮做成的。同樣是一堆已經被視為沒用的工業垃圾，George在這堆「垃圾」上加上不同的銅製裝飾。導賞員跟我說：「你知道很多藝術品都用這些帆布、麻布和紙皮裝好然後運送嗎？送到展館後很多時候就棄掉了。你看看那邊的紙皮，沿着紙皮邊的銅器裝飾，就好像運送工人的手在搬紙箱時的樣子。把過去發生在紙箱上的記憶帶到現在及未來。」果然，細心一看，其中一個紙皮上佈滿了Blu-Tack和用銅做的物料（用來填補空隙用的），就立刻明白導賞員所說的意思了。替作品補完和裝裱後，無用的物料通常就會丟掉，未來如果要談論再生能源，就應該正視這些還可再用的東西。

面積不大的展館，卻為大眾帶來很深的討論，所有作品都運用了不少看來已經無用的東西，加上創意和理念，把過去和現在帶往未來。ACCA和這些物件都值得更多人看見、更多人討論。就如整個展覽，潛龍勿用，有用無用，你懂不懂？

作者簡介：80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情

文：小柔

[開眼 大都會文藝誌]