抽離日常 照顧者藉版畫創作「以藝同行」

常見物料製「親民」版畫 自由之下屢見創意

社區藝術計劃在2021年開始，那時仍是疫情期間，照顧者的處境更為無助和高壓，因為學校、長者中心和日間中心等停止開放，照顧者在家中負起的責任更加沉重。香港版畫工作室項目經理胡栢怡負責統籌該社區藝術計劃，據她觀察，參與者的照顧對象多樣，譬如長者、長期病患者和特殊教育需要學童，甚至部分照顧者本身是聾人。照顧者難得偏離日常軌迹，參與版畫工作坊。

胡栢怡說，其實版畫藝術可以很「親民」。其中一個工作坊的導師只教導凸版畫的基礎技法，其後盡量不干預創作，自由之下屢見創意。她舉例，導師只教導垂直髹上漸變色，然而參加者自發創作打斜的漸變色。他們創作獨幅凸版畫時，先在板上用滾筒推開油墨，然後在板上拼貼生活中常見的物料，物料可選擇沾上油墨與否，最後用印刷機將板壓印在紙上——作品既有背景底色，也捕捉真實物件的質感。

生活中常見的物料像棉繩、蕾絲花邊、瓦通紙、生果網、「啪啪紙」、羽毛和鮮花等，參加者自由拼貼成不同圖像，有人就拼貼成一幅風景畫，周遭附以花的圖像點綴，成品恰似一張明信片。在另一幅作品，參加者拆散一片羽毛的毛絲，毛絲形狀轉印在似貓形狀的圖形身上，遠看之下會誤以為版畫附着真實的毛絲，幾可亂真。還有一幅版畫，一條剪開的絲帶散落在紙上，只有部分位置沾上不同顏色，形態像一道極光。畫中它的上方，瓦通紙被剪成不同形狀排列，表現月圓月缺。

家長共同創作 想像孩童友善社區

另一工作坊先教導凸版畫技法，再讓參加者集體創作，作品最後印在一幅布上。其中一幅作品由深水埗區照顧特殊學習需要子女的家長共同創作，想像深水埗變成孩童友善的社區。他們留意到，深水埗區交通網絡相較複雜，於是印出紅綠燈象徵交通安全，也渴望擁有綠化空間，以及印下動物腳印來象徵社區對動物友善。代表深水埗的「SSP」有着獨特的字體設計，酷似馬路，原來是參加者受孩子玩的湯瑪士火車玩具所啟發。

最後還有一個工作坊，參加者學習絲印版畫，每人先創作圖像，然後互相交換後用來印製版畫，並印在風琴紙書上，最後每人擁有一本獨一無二的風琴紙書。胡栢怡認為，照顧者暫時抽離日常，其實也提醒他們需要放鬆的時間和空間。藝術不止於工作坊，有家長將學到的版畫技術變成親子活動，成為跟家人溝通的橋樑。即使未必人人繼續創作版畫，亦可發展其他細藝，「這（版畫創作）可能是一個切入點，或者是一個啟發，引領他們去探索自己」。

「賽馬會『以藝同行』照顧者社區藝術計劃」展覽

日期：即日至8月18日

時間：下午1:00至晚上7:00

地點：中環鴨巴甸街35號 元創方A座地下SG03-07

詳情：bit.ly/4d9WegQ

文：嚴嘉栢

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