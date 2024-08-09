明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

Friday Planner：七夕之夢

【明報專訊】「在五樓陽臺上／與老妻／共看天空的雲來雲往／只見一顆星／正急切地向天河的水聲奔去」，明日就是七夕，黃昏時抬頭看，纖雲弄巧，織女星上升至一年中最高處，隔着銀河，與牛郎星遙遙相望。或許不是人人都似詩人洛夫，有攜愛人看雲觀星的雅興；但亦不妨賞一個展，聽一支歌，發一場七夕之夢。

這個七夕，西西弗斯也發夢。希臘神話中，西西弗斯因觸怒諸神而受到懲罰，要終其一生不斷推石頭上山。後來，世人常用西西弗斯隱喻面對困苦命運的無能為力。香港新青年合唱團將在明日唱響「西西弗斯之夢」，以意大利作曲家Pompeo Cannicciari的《弗里幾亞彌撒曲》為敘事中心，結合多名當代作曲家的聖樂合唱作品，以古今聖樂作品相互對照，詰問不斷重演的命運，探討明知徒然卻依舊堅持的意義。走入大館，或許能在歌聲中找到答案。

卡繆說，也許西西弗斯在日復一日的推石中，找到生存的意義。在不斷重複的懲罰中踏出的每一步，都是對諸神的對抗和自我救贖。也許人生亦如此，儘管生活苦悶，時圓時缺，但人類對自由的無限渴望，或許可以將自身從虛無中抽離拯救。同樣在大館，藝術家凌慧珊在Touch Gallery帶來展覽「月缺如圓」，用單色油畫營造平靜中抽離之感，透過描繪月球和泥灘，呼應香港城市中的虛無和流失。月會缺，亦會圓，藝術家希望透過作品，強調生命的變化和循環。

畢竟，當月亮從滿月到新月，再重新回到滿月時，虛無與殘缺便消失了，不完整亦是一種完美無缺。

#西西弗斯之夢 #大館

#月缺如圓 #Touch Gallery #七夕

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞