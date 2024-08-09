Friday Planner：七夕之夢

這個七夕，西西弗斯也發夢。希臘神話中，西西弗斯因觸怒諸神而受到懲罰，要終其一生不斷推石頭上山。後來，世人常用西西弗斯隱喻面對困苦命運的無能為力。香港新青年合唱團將在明日唱響「西西弗斯之夢」，以意大利作曲家Pompeo Cannicciari的《弗里幾亞彌撒曲》為敘事中心，結合多名當代作曲家的聖樂合唱作品，以古今聖樂作品相互對照，詰問不斷重演的命運，探討明知徒然卻依舊堅持的意義。走入大館，或許能在歌聲中找到答案。

卡繆說，也許西西弗斯在日復一日的推石中，找到生存的意義。在不斷重複的懲罰中踏出的每一步，都是對諸神的對抗和自我救贖。也許人生亦如此，儘管生活苦悶，時圓時缺，但人類對自由的無限渴望，或許可以將自身從虛無中抽離拯救。同樣在大館，藝術家凌慧珊在Touch Gallery帶來展覽「月缺如圓」，用單色油畫營造平靜中抽離之感，透過描繪月球和泥灘，呼應香港城市中的虛無和流失。月會缺，亦會圓，藝術家希望透過作品，強調生命的變化和循環。

畢竟，當月亮從滿月到新月，再重新回到滿月時，虛無與殘缺便消失了，不完整亦是一種完美無缺。

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